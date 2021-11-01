Ни больше, ни меньше: 12 стратегий осознанных покупок

Если вы не хотите, чтобы в вашем доме скапливалось огромное количество ненужных вещей, которыми никто никогда не будет пользоваться, то нужно осознанно совершать все покупки.

Продумывая каждое свое приобретение, вы сможете избежать излишних расходов и появления беспорядка в доме. Предлагаем несколько полезных советов, которые помогут приучить себя к осознанности покупок.

1. Отпишитесь от электронных рассылок магазинов

Электронные рассылки являются лишним поводом купить то, что вам не нужно.

Если ежедневно вас будет преследовать огромное количество соблазнов, то в 90% случаев вы не сможете устоять. Именно поэтому нужно отписаться от электронных рассылок всех магазинов, которые «набиваются к вам в друзья». Письма, приходящие на вашу почту, составлены настоящими экспертами по маркетингу, поэтому очень сложно устоять перед предложением купить что-то по очень выгодной цене. А такие слова, как «акция», «скидка», «новинка», «распродажа» просто лишают нас силы воли. Первое правило осознанных покупок – самостоятельный выбор товаров. Вы должны сами решить, что вам действительно нужен этот стол или холодильник, а не идти в магазин только потому, что на них последний день скидки.

2. Избегайте походов в торговые центры

В торговых центрах много товаров, которые вы захотите купить.

Этот пункт чем-то похож на предыдущий. Торговые центры, так же как и электронные рассылки, таят в себе много соблазнов. Чем дольше вы гуляете по огромному магазину, который представляет клиентам большое количество самых разнообразных товаров, тем крепче становится ваше желание купить вещь, которая находится вне вашего списка. Недорогая посуда? Берем! 2 упаковки зеленого чая по цене одной? Конечно, покупаем (а вы ведь его даже не пьете). Если же вы постараетесь избегать походов в торговые центры, то различные маркетинговые хитрости не будут на вас давать. В крайнем случае, всегда составляйте список нужных товаров и берите ровно столько денег, сколько вам понадобится на их приобретение.

3. Изучите ассортимент заранее

Прежде чем совершать покупать вещь, ознакомьтесь с ее функционалом и отзывами о ней.

Например, вы решили, что вам нужна микроволновая печь. Перед тем, как совершить покупку, ознакомьтесь со всеми доступными вариантами. Прочитайте отзывы о выбранной модели, посмотрите ее рейтинги. Не забудьте ознакомиться с полным перечнем преимуществ и недостатков микроволновки, тщательно исследовать ее функционал. Если вы потратите время на небольшое предварительное исследование, то сможете осознать, действительно ли вещь вам так необходима, как кажется. Возможно, это совсем не то, что вы ищите?

4. Подождите сутки перед совершением покупки

Если вы выждете перед покупкой 24 часа, то сможете избежать импульсивных приобретений.

Не торопитесь сломя голову бежать в магазин, потому что там появилась какая-то новинка. Такой подход может обернуться появлением еще одной ненужной вещи в вашем доме. Лучше подождите 24 часа. За это время вы сможете осознать, действительно ли вам так необходим этот новомодный телефон, или вам вполне хватает функционала того смартфона, которым вы сейчас пользуетесь. Таким образом, получится избежать импульсивных покупок, за что кошелек обязательно вам скажет: «Спасибо».

5. Потерпите месяц перед крупной покупкой

Не торопитесь покупать что-то дорогостоящее. Возможно, лучше сэкономить деньги.

Если в ваших планах приобрести что-то крупное, дорогостоящее, но несрочное, то рассмотрите все имеющиеся предложения и подождите месяц. По истечении этого времени можно будет сделать вывод, действительно ли вам нужна данная вещь или вы сможете прекрасно обойтись без нее. Кроме того, за 30 дней может появится более дешевый вариант, и вы сможете сэкономить некоторую сумму на покупке.

6. Запланируйте день, неделю либо месяц без покупок

День или неделя без покупок помогут осознать, сколько вы тратите денег на ненужные вещи.

Если вы заметили за собой, что в последнее время совершаете все больше бездумных покупок, то самостоятельно заморозьте свои расходы на определенное время. За это время вы сможете осознать, какое количество денег у вас уходит на приобретение ненужных вещей, а также понять, какие у вас сформировались покупательские привычки. Таким образом, вы не только сэкономите деньги, но и сможете сделать выводы относительно того, насколько осознанном или бездумно вы осуществляете покупки.

7. Честно оцените свои намерения

Подумайте, возможно вам нужно кольцо лишь потому, что такое же есть у вашей подруги.

Перед тем, как совершить покупку, ответьте себе честно на единственный вопрос: «Зачем вам нужна эта вещь?». Вы действительно в ней нуждаетесь или покупаете ее только потому что вам скучно? А может вы клюнули на удочку маркетологов, которые предлагают изделие по самой выгодной цене? Или вы покупаете товар по причине того, что он уже есть у всех ваших друзей? Или, наоборот, потому что этой новинки пока ни у кого нет, и вы хотите произвести впечатление?

8. Придерживайтесь составленного списка

Составьте дома список товаров, и строго следуйте ему в супермаркете.

В какой бы магазин вы не отправлялись, всегда составляйте список. Это первый шаг к совершению осознанных покупок. Постарайтесь не отходить от него и отправлять в корзинку только те товары, которые значатся на вашем листке. Так вы сможете избежать импульсивных приобретений.

9. Платите за продукцию наличными

С наличными сложнее прощаться, чем со средствами на кредитной карте.

Согласно исследованиям психологов, человеку гораздо сложнее расставаться с физически осязаемыми деньгами, чем с теми, которые лежат на кредитной карте. Именно поэтому старайтесь оплачивать свои покупки наличными. Это убережет вас от непредвиденных расходов.

10. Старайтесь покупать не вещи, а впечатления

Вместо новой сумки, лучше купите сертификат на СПА-услуги.

Если у вас стоит выбор: купить новое платье или билеты на концерт любимой группы, то мы советуем смело выбирать второе. Психологи советуют вкладывать финансовые средства не в материальные вещи, а в положительные эмоции и впечатления. Это значит, что нужно выбирать не физический объект, а новый опыт. Например, посещение лекции либо мастер-класса, абонемент в фитнес-центр, билеты в филармонию или театр, сертификат на посещение СПА-салона, курсы иностранного языка и так далее. Эти покупки относятся к разряду вдумчивых и персонализированных, но, при этом, они не создают беспорядок в доме.

11. Используйте вещь до конца

Пока не закончатся старые духи, не покупайте новые.

Если во флаконе с вашими любимыми духами еще больше половины парфюма, то нет никакого смысла покупать еще один. То же самое касается одежды. У вас уже есть несколько белых футболок, которые находятся в отличном состоянии, так зачем тратить деньги на еще одну? Старайтесь использовать вещи до конца. Так вы сможете избежать появления ненужных дубликатов и захламления квартиры.

12. Следуйте правилу: одно купил, одно выбросил

Новая блуза должна заменить в вашем гардеробе старую.

Еще одно ценное правило, которое позволяет совершать минималистичные покупки, гласит, что новая вещь должна занять место старой. То есть, если вы принесли домой новый чайник, то старый можно смело выбрасывать.

Вышеизложенные рекомендации совсем не означают, что теперь вы не можете ходить с подругами на шоппинг или сильно ограничивать себя в покупках. Скорее, советы должны помочь вам улучшить свою жизнь, избавить ее от бесполезных вещей, которые накапливаются годами и превращают дом в свалку. Если ваши приобретения станут более осознанными, то вы сразу поймете, насколько свободнее вы стали. Дайте себе больше времени, окружите пространством, и тогда вы сможете беспрепятственно наслаждаться всеми радостями жизни.

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