Как менялось женское нижнее бельё от балахона до почти веревочек

Прежде, чем прийти к современному белью, эти вещи прошли огромный путь. /Фото: focus.ua

Древнеримские мозаики с изображением женщин в прототипе нижнего белья. /Фото: uk.wikipedia.org

В Средние века нательной одеждой были длинные рубахи, закрывающие большую часть тела. /Фото: livemaster.ru

Корсет - тренд и кошмар всех европейских модниц эпохи Нового времени. /Фото: sport-express.ru

Панталоны в женском гардеробе поселились прочно фактически на двести лет. /Фото: stena.ee

Конические бюстгальтеры несколько десятилетий были на пике моды, но потом сменились на анатомические. /Фото: emilia-spanish.ru

Сегодня нижнее бельё - это огромное разнообразие фасонов и моделей на любой вкус. /Фото: woman.ru