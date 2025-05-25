С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 535 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВераНика
    завезли из незалэжнойЗагадочные мохнат...
  • Михаил Васильев
    Интересная архитектура, но чужая ...Джайпур: розовая ...
  • Ингерман Ланская
    во всём мире эксперименты проводят на мышах и кроликах... и только камуноиды экспериментировали на людях, причём начи...Зачем в детских с...

Как менялось женское нижнее бельё от балахона до почти веревочек



В современной традиции женское нижнее бельё - это не просто практичный элемент одежды. Сегодня дизайнеры нередко создают из них полноценные произведения фэшн-искусства. Однако ранее путь этих вещей выглядел совсем иначе: появившись несколько тысяч лет назад, нижнее бельё представительниц прекрасной половины человечество прошло настоящую эволюцию, пройдя множество интересных этапов, прежде чем стало тем, чем мы его знаем.


Прежде, чем прийти к современному белью, эти вещи прошли огромный путь. /Фото: focus.ua

Прежде, чем прийти к современному белью, эти вещи прошли огромный путь. /Фото: focus.ua

 

Справедливости ради, если за нижнее бельё брать любой нательный предмет одежды, то можно сказать, что её предтечи появились ещё в первобытные времена в виде банановых листков. Впрочем, если рассматривать уже полноценные вещи, то прототипы нижнего белья появились в качестве набедренных повязок в Древнем Египте. А в эпоху античности женщины стали носить ткань и вокруг груди, чтобы не слыть нищенками или варварами.
Древнеримские мозаики с изображением женщин в прототипе нижнего белья. /Фото: uk.wikipedia.org

Древнеримские мозаики с изображением женщин в прототипе нижнего белья. /Фото: uk.wikipedia.org

 

Позднее, в эпоху Средневековья, в Европе нижним бельём стали фактически нижние рубашки или камизы, которые покрывали большую часть тела дам - очевидно, это было связано не только с климатом, но и со строгими правилами христианской веры. А потом наступает период Возрождения, когда эстетической стороне нательной одежды, наконец, стали уделять внимание, поэтому в рубашках появляются шнуровки и элементы украшений.
В Средние века нательной одеждой были длинные рубахи, закрывающие большую часть тела. /Фото: livemaster.ru

В Средние века нательной одеждой были длинные рубахи, закрывающие большую часть тела. /Фото: livemaster.ru

 

Судя по всему, именно с этого шага начинается формирование нового типа нижнего белья, который завоюет женские гардеробы на несколько столетий вперед. Речь идёт о корсетах, которые стали появляться в XVI веке, и этот предмет одежды не просто закрывает часть тела, а также помогает сформировать силуэт, ныне известный как песочные часы, и поддержать грудь.
И хотя он неоднократно трансформировался, всё равно оставался очень вредным для организма, сдавливая органы и перетягивая тело вообще.
Корсет - тренд и кошмар всех европейских модниц эпохи Нового времени. /Фото: sport-express.ru

Корсет - тренд и кошмар всех европейских модниц эпохи Нового времени. /Фото: sport-express.ru

 

Первые перемены в отношении нижнего белья дам прошли только в позапрошлом веке, когда корсеты постепенно начинают утрачивать спрос. Тогда же особо модными становятся панталоны, которые проникли в женский гардероб из мужского ещё больше ста лет назад, однако имели ещё не такую массовую популярность. А когда в первой трети ХХ века впервые за огромный срок женские платья стали укорачиваться, уменьшалась и длина панталон, постепенно превратившись в прототипы современных трусиков.
Панталоны в женском гардеробе поселились прочно фактически на двести лет. /Фото: stena.ee

Панталоны в женском гардеробе поселились прочно фактически на двести лет. /Фото: stena.ee

 

Верхние элементы нижнего белья в начале XX столетия также претерпели своего рода революцию: когда корсеты окончательно выходят из повсеместного ношения, их заменяют первые лифчики, запатентованные в 1914 году. Это был настоящий переворот в определении нижнего белья: оно было не только поддерживающим, но и удобным, не сковывающим движения. Правда, изначально бюстгальтеры были с остроконечными чашками, но позднее их заменили круглые, максимально повторяющие анатомию тела.
Конические бюстгальтеры несколько десятилетий были на пике моды, но потом сменились на анатомические. /Фото: emilia-spanish.ru

Конические бюстгальтеры несколько десятилетий были на пике моды, но потом сменились на анатомические. /Фото: emilia-spanish.ru

 

Постепенно женское нижнее белье все быстрее двигалось в сторону улучшения удобства, поэтому выбирались и более комфортные ткани. А затем внимание на бельё стали всё больше обращать внимание дизайнеры, которые разрабатывали всё больше разных вариаций и моделей. Сегодня на рынке можно найти огромное количество бюстгальтеров, трусиков и других предметов нательной одежды на любой вкус и для самых разных целей. Но мало кто задумывается, какой долгий необычный путь прошли эти элементы гардероба.
Сегодня нижнее бельё - это огромное разнообразие фасонов и моделей на любой вкус. /Фото: woman.ru

Сегодня нижнее бельё - это огромное разнообразие фасонов и моделей на любой вкус. /Фото: woman.ru

 

источник





И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх