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«Сыновья ветра»: 11 чёрно-белых портретов, раскрывающих естественную красоту кочевых племен Африки


Гипнотические портреты африканских кочевников.

Гипнотические портреты африканских кочевников.

Германский фотограф Марио Герт путешествовал по Африке 4 года и за это время проехал более 40 тысяч колиметров. А всё для того чтобы запечатлеть красоту жителей «чёрного» континента. «Эти снимки — дань Африке и ее народу. Это коллекция ярких портретов великого континента, который дышит многообразием и естественностью, которых, к сожалению, лишено унифицированное западное общество», - пишет Марио Герт.

1. Мужчина из племени химба


Жители племени химба занимаются преимущественно разведением крупного рогатого скота.

Жители племени химба занимаются преимущественно разведением крупного рогатого скота.

 

2. Воин племени самбуру, Кения


Мужчины-воины и молодые парни тщательно следят за своей внешностью.

Мужчины-воины и молодые парни тщательно следят за своей внешностью.

 

3. Мальчик из племени туарег, Мали


Народ группы берберов в Мали.

Народ группы берберов в Мали.

 

4. Африканская женщина


Женщина, одного из племени живущих в долине реки Омо.

Женщина, одного из племени живущих в долине реки Омо.

 

5. Девушка из племени хамар, Эфиопия


Девушки племени хамар держат первенства по красоте и яркости своей одежды и украшений.

Девушки племени хамар держат первенства по красоте и яркости своей одежды и украшений.

 

6. Незамужняя женщина из племени самбуру, Кения


Женщины в традиционных многослойных бусах.

Женщины в традиционных многослойных бусах.

 

7. Девушка из племени хамар, Эфиопия


Племя считается одним из самых миролюбивых народностей Эфиопии.

Племя считается одним из самых миролюбивых народностей Эфиопии.

 

8. Женщина из племя мурси, Эфиопия


Самая агрессивная этническая группа, проживающая на юго-западе Эфиопии.

Самая агрессивная этническая группа, проживающая на юго-западе Эфиопии.

 

9. Девушка из племени мурси, Эфиопия


Мурси девушка из национального парка Маго в Омо долине Эфиопии.

Мурси девушка из национального парка Маго в Омо долине Эфиопии.

 

10. Воин племени самбуру, Кения


Кочевое племя проживает на севере и в центральных регионах Кении.

Кочевое племя проживает на севере и в центральных регионах Кении.

 

11. Житель племени мурси, Эфиопия


Нилотский народ, проживающий на юго-западне Эфиопии и юго-востоке Южного Судана.

Нилотский народ, проживающий на юго-западне Эфиопии и юго-востоке Южного Судана.

 

По материалу сайта wherecoolthingshappen.com

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«Сыновья ветра»: 11 чёрно-белых портретов, раскрывающих естественную красоту кочевых племен Африки

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«Сыновья ветра»: 11 чёрно-белых портретов, раскрывающих естественную красоту кочевых племен АфрикиПодписаться на мой Instagram
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