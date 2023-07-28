Как устроены японские отели любви

Жизненный уклад японцев для постороннего – это как «Интерстеллар» для обывателя: впечатляет до головокружения, но ничего не понятно, чувствуешь себя словно под стимуляторами. Взять ту же самую сексуальную культуру: относительно молодое явление – это отели любви, возникшие в условиях экономического расцвета, роста городов и стесненных условий проживания. Спрос родил великое множество предложений и, мы прогулялись по справочному порталу о сфере услуг Токио, чтобы узнать, какими эпитетами и особыми предложениями заманивают публику столичные отели любви в свои апартаменты.
P&A Plaza, район Сибуя
Слово владельцам: вашему вниманию представлен самый знаменитый отель любви во всем районе Сибуя! В комплекс удобств номера-люкс на девятом этаже входит сорокадюймовый телевизор и бассейн. Остальные комнаты погрузят вас в атмосферу Марокко, Великобритании, тропического курорта или нео-японского стиля. Есть возможность брони.
Casa Di Due, район Сибуя
Слово владельцам: Добро пожаловать в один из самых кричащих отелей Сибуя, расположенный чуть в стороне от главной дороги! Диско-шарм Casa Di Due встречает вас на входе и провожает до самых дверей ваших апартаментов. Ради вашего удовольствия отель с гордостью готов предоставить полный набор развлечений: вы можете вжиться в любой образ с помощью бесплатных костюмов, поиграть в видеоигры и вызвать в номер обслугу, а удобно расположенные торговые автоматы наполнены напитками и игрушками. Вступайте в клуб и получайте многочисленные скидки!
Casa Nova, район Сибуя
Слово владельцам: Развязный и яркий – самые подходящие слова для отеля Casa Nova. В заведении есть, чем развлечься, и среди прочего можно взять напрокат костюм для приватной косплей-вечеринки и поиграть в PS на огромном экране. Скидки и бесплатное обслуживание – награда за членство.
Hotel Aland, район Тосима
Слово владельцам: Комнаты отеля одарят своих гостей таким уютом и гостеприимством, что вы не были бы против того, чтобы остаться здесь навечно. Дизайн комнаты выдержан в белых тонах, но ультрафиолетовые лампы и страстные, молниеподобные красные вспышки окрашивают ее в томные, экзотические оттенки. Округлые ванны рассекают темноту ультрафиолетом. Размеры кровати вас удивят. Отель Aland – это непоколебимая репутация, заработанная чистотой и комфортом.
Beat Wave, район Сибуя
Слово владельцам: Этот классный отель поджидает вас в конце узкого переулка. Все 30 комнат являют собой уникальный подход к оформлению интерьера, и в их числе – комнаты в современном японском стиле с традиционной национальной ванной гоэмон и ультрастильные номера в русле последних тенденций моды. Сервис отеля любезно предлагает первый напиток в подарок, завтрак, костюмы напрокат и бесплатные видеоигры. Выберите одну из двух комнат с ванной под открытым небом и наслаждайтесь ночными видами района Сибуя. В номерах Beat Wave вы не будете скучать!
Hotel Cean, район Синдзюку
Слово владельцам: Отель принимает своих постояльцев до трех часов ночи и может предложить просторные комнаты, названные самыми большими среди отелей Синдзюку. Особые номера включают в себя большое джакузи и сауну. Забронировать номер можно по телефону.
Colorful P&A, квартал Кабуки-тё
Слово владельцам: В основе концепции отеля лежит цвет – каждый из девяти этажей выдержан согласно индивидуальной цветовой схеме. Несмотря на то, что отель расположен близко к суетливой железнодорожной станции, гости отеля могут рассчитывать на тихое местечко, где можно расслабиться и расстаться с накопившимся за долгий день стрессом. Мебель, сделанная по средневековым канонам, японские ванны из камня и костюмы для воплощения любых фантазий помогут вам достигнуть успокоения.
Hotel Azabu, квартал Роппонги
Слово владельцам: Один из многочисленных отелей любви в Роппонги, чьи цены соответствуют отличному месторасположению. Мраморный дизайн всех комнат создает все условия для романтических сцен.
Casablanca, район Тосима
Слово владельцам: Яркий внешний вид отеля делает его похожим на парк аттракционов. Женщины в особенности любят поп-артовый дизайн этих комнат. Костюмы и видеоигры наполнят проведенное здесь время весельем. Отель радует доступными ценами и расположен вблизи с железнодорожной станцией. Не проходите мимо!
Yurakuen, район Синдзюку
Слово владельцам: За фасадом отеля, оформленного в ретро-стиле японских ресторанов изакая, вас ждут комнаты в широчайшем многообразии исполнения – от европейского стиля и стиля эпохи Сева до садомазохистского, лишь бы вы не заскучали. Разноцветные переливы джакузи развлекут вас, пока вы расслабляетесь.
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