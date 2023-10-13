5 простых шагов на пути освобождения памяти Android

Как очистить место на своем смартфоне.

1. Удаляем кэш Google Play

Самое первое, что можно и нужно сделать.

2. Очистка внутренней памяти

Второе, что следует сделать - удалить все ненужное.

3. «Переезд» на microSD

Сделать не сложно, главное, чтобы она была.

4. Очистка кэша через Recovery

Время для решительных мер.

5. Установка специального софта

Менеджеры помогут в управлении местом.