5 простых шагов на пути освобождения памяти Android

Как очистить место на своем смартфоне.
Смартфоны на базе операционной системы Android сегодня занимают лидирующие позиции на рынке, в том числе и по количеству реализуемых гаджетов. И это несмотря на то, что платформа эта сегодня далека от идеала. Одной из наиболее часто встречающихся проблем является нехватка памяти, с которой сталкиваются после достаточно продолжительного использования устройства. Закончившееся свободное место на накопителях, может испортить нервы, настроение и сбить рабочий темп. Вот, что можно сделать в такой ситуации.
1. Удаляем кэш Google Play
Самое первое, что можно и нужно сделать.
В первую очередь нужно почистить кэш-память устройства. Избавиться от временных файлов просто. Их значительная часть приходится на Google Play. Уже только после такой чистки на смартфоне должно прибавиться свободного места, особенно у самых активных пользователей.
Для того чтобы избавиться от мусора, выполняем следующий порядок действий-переходов: «Настройки» (главное меню Android) – раздел «Устройство» - раздел «Приложения» - пункт «Сервисы Google Play» - кнопка «Стереть данные» - кнопка «Очистить кэш».
2. Очистка внутренней памяти
Второе, что следует сделать - удалить все ненужное.
Может статься так, что все место на смартфоне полностью занято. В такой ситуации поможет только удаление ненужных приложений, в первую очередь игр, которые часто занимают очень много места. Также следует заглянуть в папки загрузки (Download), там также может накопиться большое количество уже ненужных вещей, которые все еще занимают место.
Для наиболее эффективного менеджмента стоит использовать приложения вроде ES File Explorer или Total Commander. Впрочем, можно проделать все и через стандартные настройки приложений и смартфона.
3. «Переезд» на microSD
Сделать не сложно, главное, чтобы она была.
Для того чтобы освободить место на смартфоне совсем не обязательно удалять все, что попадает под руку. Некоторые полезные вещи можно просто перенести на карту памяти microSD (если она, конечно, уже у вас есть). И это, кстати, хорошая причина для того, что бы приобрести смартфон с поддержкой этих самых накопителей!
Делается это совсем не сложно. Заходим в «Настройки» - «Приложения» - выбираем нужную программу из списка – нажимаем «Перенести на карту памяти».
4. Очистка кэша через Recovery
Время для решительных мер.
Когда обычные методы очистки уже не помогают, самое время проделать «настоящую работенку», а именно воспользоваться меню «Recovery». Этот режим предоставляет расширенный доступ к параметрам смартфона. Для его запуска потребуется сначала отключить питание гаджета, затем зажать клавишу громкости и питания. После этого появится меню, в котором следует перейти в раздел «Wipe cache partition». Оказавшись в нем, находим категорию «Advanced» и выбираем в ней «Wipe Dalvick Cache».
После этого устройство надо перегрузить. Вместе с этим с гаджета исчезнет и весь накопившийся кэш.
5. Установка специального софта
Менеджеры помогут в управлении местом.
Количество памяти специальный софт на смартфоне не увеличит, а вот эффективно использовать ее и легко чистить точно поможет. Приложений-помощников существует огромное множество. Вот несколько примеров: CCleaner, App Cache Cleaner, Power Clean. Только помните, что все данные утилиты следует брать только из магазина Google Play, если не хочется вместе с программой поставить себе еще что-нибудь менее приятное и полезное.
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