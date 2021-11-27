Интересные факты о мультсериале «Маша и медведь»

Порой складывается впечатление, что о мультике про неугомонною девочку Машу и Медведя, страдающего от ее выходок, зрителю известно все. Дети несколько раз могут смотреть одну и ту серию мультика, в то время как родители делятся как бы на 2 лагеря, ведя споры насчет вредности и пользы мультипликационного фильма. Персонажи набрали известность настолько, что о них знают на любом континенте планеты, а на Ютуб новые серии успели набрать свыше одного миллиарда зрителей.













Идея данной работы во время отдыха на ЮБК режиссера проекта Кузовкова Олега. На городском пляже на глаза ему попалась миловидная девочка, так сказать «без комплексов», что всем на пляже устроила невероятный «отдых». Люди черед пару дней в буквальном смысле при виде девочки прятались от нее, могли зарыться в гальку, могли притвориться умершими, попросту заплывали подальше за буйки, лишь бы не столкнуться с ребенком. Но девочка запросто воскрешала «мертвых», она с легкостью выкапывала зарывшихся в камень, а те кто плавал за буйками приплывали на берег сами.







Машу озвучила Кукушкина Алина с 1-й серии и по 52-ю. Девочке, на момент запуска мультика в эфир, было всего 6 лет. Привлек голос девочки создателей мультика, девочка совсем не боялась микрофона, и потому работать с ней было легко, песни и фразы писались без труда. Сложностью стал смех девочки у микрофона – не получалось у девочки, и потому каждый раз мама ее щекотала. Мама же девочки также работала над мультиком – ведь голос Медведицы – ее голос.

Волки устроили свое логово в автомобиле УАЗ452, с надписью на нем «Скорая медицинская помощь». Медведя в его доме холодильник с названием студии – Animaccord, а в 19 серии с этим же названием Медведь находит рояль.Медведица в четвертой серии мультика загорает у озера, купается, и читает интересную книгу, автор которой Червяцов, на деле, режиссер мультика.Все события развиваются на Зауралье в серии под названием «Подкидыш». Если точнее, то вблизи села Чикча. Индекс 625537 мы можем видеть на письме, написанном Медведю Пингвином. Вблизи поселка расположена ЖД.Маша и внешностью и характером заметно схожа с Жихаркой из фильма с одноименным названием. Фильм на экранах появился всего за 3 года до запуска «Маши…». Режиссер обеих работ Ужинов.Мультфильм включен Animation Magazine в мировой рейтинг сериалов, которые станут классикой. В июне этого года Кузовков признан инноватором в анимации.Согласно лицензии по всему миру выпускаются игрушки, журналы и книги, ставятся спектакли с героями данного мультика . Само собой, используют данный бренд и незаконно, отчего компания вынуждена вести судебные разбирательства с нарушителями. Стоимость производства минуты сериала порядка 50 000 условных единиц. Доходы от производства сериала составляют свыше 225 миллионов условных единиц.«Маша+каша» – уникальная серия, набравшая на Ютуб рекордное число просмотров. Данная серия в девятке наиболее просматриваемых видео на портале.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)