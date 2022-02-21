15 величайших самолетов и космических кораблей, изменивших историю Человечества

15 самолетов и космических кораблей, которые изменили историю/
С тех пор как 17 декабря 1903 года Орвилл и Уилбур Райт подняли в воздух первый самолет, успешное развитие авиационно-космической техники оказало безусловное влияние на то, как люди путешествовали, работали и воспринимали мир. Приведем примеры самолетов и космических аппаратов, которые помогли сформировать современную историю.
1. Avro Lancaster
Самолет Avro Lancaster.
Бомбардировщик был построен компанией Avro Canada для использования в боевых действиях во время Второй мировой войны. Аппарат получился настолько хорошим, что его использовали Британские ВВС, Канадские ВВС и ВВС Австралии.
2. Boeing B-17
Самолет Boeing B-17.
Следующий бомбардировщик был построен для авиационного корпуса армии США еще в 1930-х годах. Но, помимо Соединенных штатов, он также использовался в ВВС Великобритании и Бразилии.
3. Messerschmitt ME 262
Самолет Messerschmitt ME 262.
Этот уникальный по тем временам самолет, получивший прозвище «Schwalbe» («ласточка»), был создан для немецких люфтваффе в 1941 году. А уникален ME 262 потому, что это первый в мире реактивный самолет и первый реактивный истребитель. Пилоты ME 262 успели записать на свой счет 542 сбитых самолета.
4. F-101 VooDoo
Самолет F-101 VooDoo.
Самолет, выпущенный американской корпорацией McDonnell, использовался ВВС Соединенных Штатов и Королевскими канадскими ВВС во время холодной войны в качестве истребителя-перехватчика. Это был первый истребитель-бомбардировщик, несущий на борту ядерное вооружение.
5. Northrop Grumman B-2 Spirit
Самолет Northrop Grumman B-2 Spirit.
Пожалуй, наиболее примечательным в этом стратегическом тяжелом бомбардировщике США является его форма, а также то, что это самый дорогой самолет в мире. Самолет покрыт радиопоглощающими материалами и несет на борту ядерное оружие.
6. Космический корабль «Восток»
Космический аппарат «Восток».
Этот космический корабль известен тем, что впервые в истории доставил в космос человека, которым был Юрий Гагарин. Одноместный корабль диаметром всего 2,3 метра вышел на орбиту, поднявшись на высоту 302 км и совершив полный облет вокруг Земли.
7. Harrier
Самолет Harrier.
Британский истребитель вертикального взлета и посадки использовался Королевскими воздушными силами (Великобритания), Королевским военно-морским флотом, ВМС Индии и Корпусом морской пехоты США. Самолеты, которые с помощью реактивной струи поднимаются с земли вертикально вверх, применялись во многих конфликтах, включая англо-аргентинский конфликт на Фолклендских островах.
8. Спейс шаттл
Транспортный космический корабль.
Это действительно фантастический транспортный космический корабль, который впервые в истории стал многоразовым. С 1981 по 2011 годы было произведено 135 запусков шаттлов, 2 из которых окончились катастрофой («Дискавери» и «Колумбия»).
9. Спутник
Советский «Спутник-1».
Стоит ли говорить, каким прорывом для человечества стал вывод первого спутника на орбиту Земли. Советский «Спутник-1» по сути вывел человечество в космическую эру. Сегодня без спутников и возможностей, предоставляемых ими, не было бы ряда привычных всем возможностей.
10. Красный Барон
Самолет Красный Барон.
Красный немецкий триплан Fokker Dr.I и его пилот Манфред фон Рихтгофен доминировал в небе во время Первой мировой войны, сбив 80 самолетов. В итоге ас был смертельно ранен во время воздушного боя в 1918 году.
11. Энола Гэй
Самолет Энола Гэй.
По сути, это просто американский бомбардировщик B-29. Но именно данный самолет стал печально известен тем, что сбросил на Хиросиму первую атомную бомбу в истории.
12. F-18
Самолет F-18.
Развивающий скорость в 1,8 Маха и вооруженный пушками M61 Vulcan, этот фантастический истребитель до сих пор используется ВВС Канады, США и Корпусом морской пехоты США. Именно на этих самолетах летает всемирно известная группа высшего пилотажа «Голубые ангелы».
13. Миг 21
Самолет Миг 21.
Этот советский истребитель без малейшего преувеличения опередил свое время. Подобные аппараты использовались в боях в Корее, Вьетнаме и в Индии. Они по-прежнему используются северокорейскими военно-воздушными силами, даже несмотря на то, что были выпущены в 1950-х годах.
14. Ракета Союз
Ракета-носитель Союз.
Именно эти советские ракеты-носители использовались для запуска первого спутника, первых животных (собаки Белка и Стрелка) и Юрия Гагарина в космос. Серия ракет «Союз» используется и сегодня, чтобы доставлять космонавтов на Международную космическую станцию.
15. Самолет братьев Райт
Первый воздушный летательный аппарат братьев Райт.
Собственно, с него все и началось. Это был первый воздушный летательный аппарат, который когда-либо поднялся в небо.
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