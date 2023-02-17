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10 причин полюбить Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро всегда оставался приоритетным направлением для туристов и экспатов разных стран. Что, впрочем, неудивительно, ведь это практически идеальный город для жизни: чудесные пляжи Ипанемы, величественная статуя Христа Искупителя, невероятный Карнавал — перечислять можно бесконечно. Мы выбрали десять главных причин влюбиться в этот город раз и навсегда.

10 причин полюбить Рио-де-Жанейро

Тут всегда жарко


Хорошая погода. Всегда! Ни слякоти, ни снега — только солнце и редкие дожди. Загорать можно круглый год, главное не забывать пользоваться солнцезащитным кремом.

10 причин полюбить Рио-де-Жанейро

Jardim Botanico


Заблудиться в этом зеленом раю, где нашли пристанище 6 500 исчезающих видов растений, мечтает каждый ботаник. Территория сада огромна и содержит множество художественных, археологических и исторических памятников, которые будут развлекать вас на долгих прогулках.

10 причин полюбить Рио-де-Жанейро

Самба


Это родина самого горячего танца планеты. Заслышав звуки самбы, вы начнете танцевать непроизвольно, даже если никогда не танцевали до этого. Начать посещать школу самбы — лучшее, что может придумать экспат в Рио.

10 причин полюбить Рио-де-Жанейро

Окружающая красота


Линия города спускается прямо в океан. Небоскребы на фоне гор, гипнотические восходы и закаты, пляжи и тропические леса: в Рио быстро привыкаешь к тому, что вокруг тебя постоянно красиво.

10 причин полюбить Рио-де-Жанейро

Местные жители


Местные очень дружелюбны. Рио всегда был городом туристов и экспатов, поэтому найти себе компанию путешественнику не составит никаких проблем. Мимолетное знакомство вполне может привести к дружбе, а то и к романтической развязке.

10 причин полюбить Рио-де-Жанейро

Район Lapa


Помимо охоты за историческими памятниками, туристы стекаются в этот отдаленный район города за острыми ощущениями. Здесь царит совершенно сумасшедшая атмосфера вечного праздника с несколько истеричной подоплекой: гулять по району может быть опасно — но при должной осмотрительности, незабываемо.

10 причин полюбить Рио-де-Жанейро

Превосходная еда


Местные блюда прекрасны. Даже еда, которую можно найти на тележках уличных торговцев, превосходит все ожидания. Креветки с картофелем фри, приготовленные фирменным способом, сочное мясо, овощи — остаться в Рио стоит хотя бы ради кухни.

10 причин полюбить Рио-де-Жанейро

Карнавал


И, конечно же, знаменитый Карнавал. Некоторые школы самбы готовятся к этому событию весь год. Если вам повезет попасть в Рио во время Карнавала — вероятно, вы полюбите этот город раз и навсегда.

10 причин полюбить Рио-де-Жанейро

Постоянные вечеринки


Рио гуляет ночь напролет. Недостатка в интересных ивентах тут точно не будет, и каждый сможет найти себе развлечение по душе.

10 причин полюбить Рио-де-Жанейро

Национальный парк Тижука


Крупнейший тропический лес в мире. Водопады, экзотические животные, деревья, которых больше не увидишь нигде на свете. Туристические маршруты по этому парку — лучшее место для долгого, вдумчивого самоанализа.

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