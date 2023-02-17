10 причин полюбить Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро всегда оставался приоритетным направлением для туристов и экспатов разных стран. Что, впрочем, неудивительно, ведь это практически идеальный город для жизни: чудесные пляжи Ипанемы, величественная статуя Христа Искупителя, невероятный Карнавал — перечислять можно бесконечно. Мы выбрали десять главных причин влюбиться в этот город раз и навсегда.
Тут всегда жарко
Хорошая погода. Всегда! Ни слякоти, ни снега — только солнце и редкие дожди. Загорать можно круглый год, главное не забывать пользоваться солнцезащитным кремом.
Jardim Botanico
Заблудиться в этом зеленом раю, где нашли пристанище 6 500 исчезающих видов растений, мечтает каждый ботаник. Территория сада огромна и содержит множество художественных, археологических и исторических памятников, которые будут развлекать вас на долгих прогулках.
Самба
Это родина самого горячего танца планеты. Заслышав звуки самбы, вы начнете танцевать непроизвольно, даже если никогда не танцевали до этого. Начать посещать школу самбы — лучшее, что может придумать экспат в Рио.
Окружающая красота
Линия города спускается прямо в океан. Небоскребы на фоне гор, гипнотические восходы и закаты, пляжи и тропические леса: в Рио быстро привыкаешь к тому, что вокруг тебя постоянно красиво.
Местные жители
Местные очень дружелюбны. Рио всегда был городом туристов и экспатов, поэтому найти себе компанию путешественнику не составит никаких проблем. Мимолетное знакомство вполне может привести к дружбе, а то и к романтической развязке.
Район Lapa
Помимо охоты за историческими памятниками, туристы стекаются в этот отдаленный район города за острыми ощущениями. Здесь царит совершенно сумасшедшая атмосфера вечного праздника с несколько истеричной подоплекой: гулять по району может быть опасно — но при должной осмотрительности, незабываемо.
Превосходная еда
Местные блюда прекрасны. Даже еда, которую можно найти на тележках уличных торговцев, превосходит все ожидания. Креветки с картофелем фри, приготовленные фирменным способом, сочное мясо, овощи — остаться в Рио стоит хотя бы ради кухни.
Карнавал
И, конечно же, знаменитый Карнавал. Некоторые школы самбы готовятся к этому событию весь год. Если вам повезет попасть в Рио во время Карнавала — вероятно, вы полюбите этот город раз и навсегда.
Постоянные вечеринки
Рио гуляет ночь напролет. Недостатка в интересных ивентах тут точно не будет, и каждый сможет найти себе развлечение по душе.
Национальный парк Тижука
Крупнейший тропический лес в мире. Водопады, экзотические животные, деревья, которых больше не увидишь нигде на свете. Туристические маршруты по этому парку — лучшее место для долгого, вдумчивого самоанализа.
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