10 причин полюбить Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро всегда оставался приоритетным направлением для туристов и экспатов разных стран. Что, впрочем, неудивительно, ведь это практически идеальный город для жизни: чудесные пляжи Ипанемы, величественная статуя Христа Искупителя, невероятный Карнавал — перечислять можно бесконечно. Мы выбрали десять главных причин влюбиться в этот город раз и навсегда.









Тут всегда жарко

Jardim Botanico

Самба

Окружающая красота

Местные жители

Район Lapa

Превосходная еда

Карнавал

Постоянные вечеринки

Национальный парк Тижука