От чего ломился царский стол

Чем любили полакомиться российские императоры? В этом выпуске вы узнаете о гастрономических предпочтениях глав Российской империи — от Александра I до Александра III.



В целом можно утверждать, что российские самодержцы, начиная с Екатерины II, были довольно умеренны в еде. Довольно часто их повседневный стол отличался простотой, хотя это, конечно, не исключало гастрономических изысков во время публичных фриштиков (завтраков), обедов и ужинов.











Император Александр I (1777-1825) и появившиеся благодаря ему пожарские котлеты

Александр II (1818-1881) и мясо на углях

Александр III и окрошка на кисломолочном, как любил император