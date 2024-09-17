Как узнать, что у продаваемого автомобиля ремонтировали кузов

Выставленные на продажу автомобили/ Фото: amastercar.ru
Покупая подержанный автомобиль на вторичном рынке, вы должны понимать, что всегда рискуете попасться на недобросовестного продавца, который будет всячески скрывать серьезные вмешательства в конструкцию транспортного средства.
В этой мы разберемся, как узнать, что автомобиль пережил кузовной ремонт с восстановлением лакокрасочного покрытия, заменой деталей на неоригинальные и т.
Так нужно ли искать следы ремонта и не заводской покраски, или в этом нет смысла? Конечно нужно, ведь если вам удается обнаружить дефекты при поверхностном осмотре, скорее всего, есть и более серьезные скрытые изъяны. А если автомобиль был покрашен в точности с заводскими стандартами, то даже опытный эксперт не всегда сможет понять, что его перекрашивали.
1. Изменение кузовного оттенка
Разные оттенки цвета на кузове машины/ Фото: kuzov.info
Наиболее существенный признак перекрашивания кузова – разные оттенки в разных частях кузова. Попытайтесь обойти автомобиль со всех сторон и выполнить тщательный осмотр разных деталей. В идеале они должны иметь идентичный цвет, причем под любым углом. Ведь нередко при просмотре под одним ракурсом цвет переливается одними оттенками, а под другим – совершенно другими.
Не нужно тратить много времени и усилий, чтобы понять, что дверь перекрашена. Она может быть темнее, чем кузовные панели, что связано с неправильным подбором краски.
Если говорить о красках типа «перламутр» и «металлик», то их наносят исключительно с переходом (напылением) на сопутствующие детали, а обработка лаком производится сразу для двух деталей. В таком случае отличия в оттенке не проявятся. Если же деталь перекрашивалась без соблюдения таких принципов, что случается нередко, крашеная конструкция будет иметь существенные отличия от некрашеной.
Еще вы должны учитывать, что краска на бамперах из пластика слегка отличается по цвету еще с завода. Подобное явление обусловлено спецификой материала, который подвергался окрашиванию.
2. Границы по краям
Осмотр кузова автомобиля на предмет состояния краев проемов и панелей/ Фото: autoassa.ru
Выполняя внешний осмотр, необходимо тщательно оценить состояние краев проемов и панелей. Не допускается присутствие резких переходов от лицевых частей к внутренним.
Точно так же стоит думать о проемах: недопустимо, чтобы ощущался резкий переход от наружной части панели в проем. Маляры часто заклеивают границу малярной лентой, поверх которой наносится укрывной материал. После завершения покрасочных работ и отклеивания ленты появляется небольшая разница между слоями краски, так называемая «ступенька».
В настоящее время есть разные поролоновые ленты для проемов, исключающие появление подобной границы. Однако многие мастера до сих пор пользуются только малярной лентой с целью экономии.
3. Зазоры между кузовными деталями
Зазоры кузова на Лада Приора/ Фото: youtube.com
Любые зазоры между крыльями, багажным отделением, дверьми, капотом и прочими деталями кузова должны быть идентичными с каждой стороны. Ход дверей должен быть свободным без сторонних звуков. При наличии разницы в зазорах есть все причины считать, что детали демонтировались для покраски.
Естественно, ответственные маляры в проверенных мастерских могут сделать так, что зазоры будут сохранены, даже если машина пережила серьезное ДТП. Однако многие отечественные автомобилисты привыкли отправлять битый автомобиль страховой службе либо сразу продавать по минимальной цене, не обращаясь за помощью к специалистам, поскольку восстановление геометрии после аварии является недешевым удовольствием.
Для проверки зазоров подойдет складной нож, плоский ключ или в крайнем случае палец. Попробуйте просунуть ключ в зазор с одной стороны, а затем с обратной, и оцените результат. Не нужно быть чрезмерно придирчивым к машинам с 10-20 летним стажем, поскольку вероятность того, что они не попадали в ДТП, крайне мала.
4. Опыл от краски
Опыл белой краски на темном кузове/ Фото: drive2.ru
Перед окрашиванием кузовных поверхностей или отдельных элементов некоторые специалисты закрывают детали, которые не должны были краситься. Для таких задач применяются укрывные маскировочные материалы и малярная лента.
В некоторых случаях остаются не закрытые места, которые впоследствии пачкаются краской. Например, она может попасть на край уплотнительной резинки либо резиновую гофру для электрических кабелей.
Обнаружить такие следы крайне просто – например, если кузов светлый, и его оттенок выглядит иначе, чем черные уплотнители. Если же сам автомобиль темный, провести проверку будет сложнее.
5. Кузовные детали, краска на болтах
Болты автомобильной двери без следов посторонней краски/ Фото: prosedan.ru
Если на капоте присутствуют царапины и сколы, но крылья, бампер и другие детали выглядят идеально, это является поводом для сомнений.
Естественно, практически все машины на вторичном рынке имеют дефекты ЛКП, которые неизбежны в процессе эксплуатации. Но если машина блестит и выглядит, как отполированная, с большой долей вероятности можно утверждать, что она перекрашивалась с целью маскировки каких-либо дефектов. По краям полированных деталей кузова останутся следы специальной пасты.
Также нужно насторожиться, если на болтах, удерживающих капот и двери, нет заводской краски. Это свидетельствует о том, что они подвергались демонтажу. Опытные маляры хорошо знают о таких нюансах и стараются покрасить их таким образом, как на заводе. В таком случае следует присмотреться к толщине слоя, каплям и наплывам. Иногда болты имеют контрольные заводские мазки, что существенно помогает в осмотре.
6. Маркировка стекол
Маркировка на стеклах машины/ Фото: jplife.ru
Если в вашей машине была выполнена замена стекол, это можно будет узнать по разной маркировке. Достаточно посмотреть на цифру в нижней строке. В идеале она должна быть сопоставимой с годом выпуска автомобиля, причем на всех окнах. В противном случае есть повод считать, что стекла были разбиты из-за столкновения или действий злоумышленников, желающих украсть ценные вещи.
Что касается лобового стекла, то с ним дела обтоят еще сложнее, поскольку при движении на него попадает пескоструй из воздуха, и уже через 4-5 лет эксплуатации оно покрывается крошечными царапинами и кратерами.
Эксперты отмечают, что лобовое стекло – это один из расходников, поэтому не стоит удивляться, если на машине с пробегом 80 тыс. км оно сильно поцарапано или заменено. Но если говорить о 3-летнем варианте с пробегом 30-35 тыс. км, подобные признаки заставляют насторожиться.
7. Следы от шлифовки под ЛКП
Шпаклевка автомобильного кузова/ Фото: okuzove.ru
В случае серьезного повреждения кузовной детали, при ремонте могла использоваться шпаклевка, которую пришлось выровнять путем шлифования. Естественно, после таких действий на ней могли остаться следы от бумаги для шлифовки.
Любые изменения по-особому сильно видны на темных машинах при ярком освещении. Обычно они связаны с допущением ошибок и несоблюдением технологии шлифовки. Это существенный признак, к которому стоит присмотреться и насторожиться.
8. Состояние фар
Автомобильные фары/ Фото: am-light.ru
При визуальном осмотре элементы оптики должны обладать идентичным уровнем износа. Если же одна выглядит мутнее, имеет царапины и светит не так хорошо, как вторая – скорее всего, ее меняли из-за ДТП. В связи с этим на битых подержанных автомобилях часто встречаются фары от разных производителей и с разным годом выпуска.
В автомобильной практике нередки случаи, когда машина оказывалась в ДТП, но стекло фар оставалось целым, хотя корпус полностью повреждался. Внутри подобного прибора может присутствовать много флаги из-за попадания капель с обратной стороны. Если повреждение корпуса произошло давно, кроме воды, вы сможете обнаружить там грязь и даже зеленоватый налет.
Дешевые фары от сомнительных брендов часто потеют полностью всем корпусом. Кроме того, они имеют зазоры между кузовными панелями из-за неточностей в геометрических параметрах.
9. Другие признаки кузовного ремонта
Пристальный осмотр машины поможет выявить попытки скрыть ремонт кузова/ Фото: avto-second.ru
Чтобы узнать о проведении серьезного ремонта кузова, следует внимательно осмотреть глянцевые поверхности лакокрасочного покрытия. Боковые панели проверяются путем осмотра под разными углами. Если делать это под прямым углом, можно упустить отдельные дефекты и неровности. Важно убедиться, что линии идеально ровны в отражении.
Вдобавок, не забудьте осмотреть болты, которые использовались для прикручивания капота и крыльев. Они должны обладать таким же цветом, что и прикрученные детали. Еще следует проверить толщину краски, нанесенной на металлические детали с помощью толщинометра.
Проведите оценку каждой панели или уделите достаточно внимания потенциально подозрительным участкам. В случае заводской покраски толщина грунтовки и краски будет одинаковой везде.
Подавляющее большинство автомобилей, которые ездят по нашим дорогам, когда-либо подвергались кузовному ремонту и окрашиванию. Вы должны трезво оценивать ситуацию, понимая, что «битая и крашеная» – не приговор. Отдельные машины после восстановления выглядят практически так же, как до него, а все тонкости ремонтных работ были соблюдены в точности с заводскими требованиями.
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