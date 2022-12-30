Всё, что можно сказать о вас по вашему лицу

Можно предположить, что великие философы смотрели сквозь внешность человека прямо в его душу, однако древнегреческие мыслители, напротив, очень интересовались внешним видом окружающих. Аристотель и его последователи даже составили целый список признаков, с помощью которых легко проследить, как наша внешность отражает состояние нашего духа: например, мягкие волосы указывают на трусость, грубые волосы — на мужество, считали они.
О наглости, как написано в том трактате, говорят «яркие открытые глаза с тяжёлыми налитыми кровью веками». А широкий нос как у людей, так и у крупного рогатого скота, был признаком лени. Чувственным мясистым губам тоже не слишком повезло. Философы считали их признаком глупости, «как у осла», а вот те, кто обладал очень тонкими губами, считались гордыми, как львы.
Сегодня нас учат не судить о книге по обложке. Однако психологи обнаружили, что наше лицо подобно окну, сквозь которое можно разглядеть наши самые сокровенные тайны. Даже если вы сохраняете бесстрастное выражение лица, некоторые его особенности могут сообщить много информации о вашей личности, здоровье и уровне интеллекта.
Агрессивное строение лица
«Идея состоит в том, что наша биология, гены и уровни гормонов влияют на наше развитие. Те же самые механизмы будут формировать и наш характер», — объясняет Кармен Лефёвр из Нортумбрийского университета.
Проанализировав структуру лицевых костей, Лефёвр обнаружила, что люди с высоким уровнем тестостерона имеют, как правило, массивные скулы, и характер у них напористый, а иногда и агрессивный.
Связь между формой лица и доминантным поведением весьма распространена, как среди животных — чем шире лицо у обезьяны-капуцина, тем вероятнее, что она займёт более высокое положение в иерархии группы, — так и среди профессиональных футболистов.
Изучив чемпионат мира по футболу 2010 года, Кейт Уэлкер из Боулдерского университета в Колорадо, выяснила, что соотношение ширины и высоты лиц футболистов влияет как на количество фолов среди полузащитников, так и на количество голов, забитых нападающими.
Чтобы вычислить это соотношение самостоятельно, просто сравните расстояние от уха до уха с расстоянием от точки между глазами до верхней губы. Среднее соотношение ширины и высоты равно двум. А у Авраама Линкольна, например, оно составляло 1,93.
Возможно, это соотношение — ключ к мотивам поступков этого политического деятеля.
Лефёвр использовала добровольцев, попросив их оценить некоторые психологические параметры бывших президентов США. В результате она выяснила, что, похоже, форма лица отражает амбиции этих людей. Разумеется, подобный анализ исторических фигур должен восприниматься с определённой долей скепсиса, поскольку для достижения успеха важны и другие характеристики, такие как интеллект и способность к сотрудничеству.
Пухлые щёки
Как и следовало ожидать, состояние вашего здоровья и ваша медицинская история тоже записаны у вас на лице. И записаны на удивление подробно. К примеру, количество жира на вашем лице — более надёжный показатель вашей физической формы, чем индекс массы тела.
Люди с более худыми лицами меньше страдают от инфекций, а если и заболевают, то болезнь протекает не слишком тяжело. Ещё у таких людей более низкие уровни тревоги и депрессии — вероятно потому, что психическое состояние часто связано с общей физической формой человека.
Почему же полнота щёк может так много рассказать о вас? Бенедикт Джонс из Университета Глазго считает, что дать ответ на этот вопрос сможет новое понимание роли жира в нашем организме. «О том, насколько вы здоровы, говорит не только то, как много у вас жира, но и то, где этот жир находится», — говорит он.
Люди грушевидной формы, у которых лишний вес сконцентрирован в районе бёдер, но при этом имеющие стройный торс, как правило, бывают здоровее людей, у которых жир скапливается на животе и по бокам. Считается, что жировая ткань в этой области выделяет особые молекулы, провоцирующие воспаление внутренних органов.
«Возможно, полнота нашего лица отражает жировые отложения в наиболее опасных местах тела, — говорит Джонс, — либо может оказаться, что жир на лице по какой-либо причине опасен сам по себе».
Кроме этих, достаточно явных, признаков многое о здоровье могут рассказать и очень тонкие различия в цвете кожи. Лефёвр и Джонс подчёркивают, что это не имеет ничего общего с этнической принадлежностью человека, это едва заметные оттенки, отражающие различия в образе жизни людей.
Ваше здоровье крепче, если кожа имеет чуть желтоватый, почти золотистый оттенок. Пигменты, о которых сейчас идёт речь, называются каротиноидами, и их, как следует из названия, можно встретить в овощах и фруктах красного и оранжевого цветов.
«Каротиноиды помогают нам построить здоровую иммунную систему, — говорит Лефёвр. — Но когда мы съедаем их слишком много, они откладываются в коже, делая её слегка желтоватой. Это „здоровое свечение“, в свою очередь, вносит значительный вклад в нашу физическую привлекательность».
А розовый оттенок кожи говорит о хорошей циркуляции крови, которая идёт в комплекте с активной жизненной позицией. Кроме того, у женщин это может быть признаком хорошей способности к деторождению. Джонс установил, что кожа женщин становится чуть краснее на пике менструального цикла. Возможно, это происходит потому, что под воздействием эстрадиола, полового гормона, кровеносные сосуды в щеках слегка расширяются.
Умный вид
Как указывает Джонс, все эти секреты всегда были на виду. Мы просто не торопились их раскрыть. По крайней мере, это знание помогает восстановить репутацию физиогномики, которая начала терять популярность уже во времена Аристотеля.
А король Генрих VIII Тюдор настолько скептически относился к физиогномике, что в своё время даже запретил профессорам-«шарлатанам» от этой науки получать прибыль за чтение своих лекций. Сейчас доверие к этой дисциплине вновь возрастает, так что мы можем найти ещё массу неожиданностей, таящихся в наших селфи.
Интересно то, что мы, кажется, уже можем составить представление об интеллекте человека, взглянув на его лицо, однако до сих пор неясно, какие именно признаки заставляют человека казаться умным. И, само собой, тут всё намного сложнее, чем наличие или отсутствие очков.
А ещё мы можем за долю секунды определить сексуальную ориентацию человека, даже без каких-либо стереотипных подсказок. Но как мы это делаем — до сих пор загадка.
Возможно, дальнейшие исследования смогут объяснить, как именно мы выносим столь быстрые суждения.
Также будет интересно узнать, есть ли связь между личностными характеристиками, образом жизни, внешним видом и продолжительностью жизни.
В ходе одного эксперимента исследовалась связь между свойствами личности и внешним видом. Эксперимент шёл с 1930-го по 1990 годы. Учёные установили, что хотя мужчины с детскими чертами лица не особенно доминировали в юном возрасте, но с возрастом они становились настойчивее. Возможно, потому, что научились компенсировать ожидания, связанные с их «щенячьими» лицами.
Ещё интереснее то, что авторы эксперимента нашли доказательства «эффекта Дориана Грея», когда стареющее лицо начинает отражать определённые аспекты личности, которые были не так очевидны, когда люди были моложе.
Если женщины с юных лет и до тридцатилетия были общительны и привлекательны, то после тридцатилетия их физическая привлекательность возрастала ещё больше, так что в 50 они могли выглядеть даже лучше по сравнению с юными женщинами.
Возможно, эти женщины просто знали, как извлечь максимальную пользу из своего внешнего вида и их внутренняя уверенность проявилась в чертах лица.
И наконец, в нашей внешности есть кое-что посущественнее, чем костная структура лица и оттенок кожи. Этот факт наглядно продемонстрировало ещё одно недавнее исследование.
Специалисты попросили испытуемых надеть их любимую одежду, а затем сфотографировать своё лицо. Несмотря на то что одежда на полученных фотографиях не была видна, беспристрастные судьи отметили, что эти фото были куда привлекательнее по сравнению с другими фотографиями испытуемых. Это открытие становится ещё поразительнее, если учесть тот факт, что испытуемых в ходе эксперимента попросили сохранять бесстрастное выражение лица. И несмотря на это повышенная самооценка испытуемых буквально просвечивала сквозь эту бесстрастность.
Наши лица — это не просто продукт нашей биологии. Мы не в силах изменить наши гормоны или наши гены.
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