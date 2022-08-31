12 привычек, которые обходятся людям в кругленькую сумму

$ 34 + банк автоматически депонирует деньги из связанного счета.

1. Покупка кофе

От $ 20 в неделю.

2. Пропуск тренировок

От $ 58 в неделю.

3. Снятие наличности в банкоматах

$ 7 млрд в год только в США.

4. Выпивка

Минимум 1 процент всех расходов.

5. Обеденные перекусы

$ 10 в день / $ 50 в неделю.

6. Овердрафт

$ 34 + банк автоматически депонирует деньги из связанного счета.

7. Лотерея

Шанс 1 к 292,2 миллионам + стоимость билета.

8. Пищевые отходы

Минимум $ 375 за год.

9. Нежелание посещать автомастерскую

Плановый ремонт в разы дешевле капитального + эвакуатор.

10. Отложенные платежи

Пеня, проценты, проценты на проценты, штрафы...

11. Студенческие кредиты

Учиться и учиться платить вовремя.

12. Покупка брендированной продукции

Плата за буковки и значки...