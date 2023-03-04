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Как без труда очистить решётку от духовки

Многие хозяйки думают, что для того чтобы очистить решетку духовки, необходимо тратить много времени на тяжелую и неприятную работу.
На самом деле, справиться с этой задачей можно за считанные минуты, если знать одни эффективный лайфхак.
Чтобы быстро очистить даже сложные загрязнения на решетке, поместите решетку в большой пакет.

Как без труда очистить решётке от духовки

В горячей воде растворите одну таблетку для посудомоечных машин и добавьте к раствору 4 столовых ложки пищевой соды. Хорошо перемешайте.

Как без труда очистить решётке от духовки

Налейте полученное средство в пакет с решеткой.

Как без труда очистить решётке от духовки

Плотно завяжите пакет и положите его на горизонтальную поверхность. Оставьте решетку на 1,5 час, если загрязнения не очень сильные, либо на ночь, если решетка сильно грязная.

Как без труда очистить решётке от духовки

Промойте решетку под проточной водой с использованием губки. Не прилагая усилий, вы сможете оттереть даже пригорелый жир.
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