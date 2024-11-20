10 интригующих загадок, связанных с Древним Египтом

В 2014 году известный голливудский режиссёр Ридли Скотт снял кинофильм «Исход: Цари и боги». Роли древних египтян в картине сыграли светлокожие актёры. Этот факт вызвал бурю негодования у людей, считавших, что далёкие предки современных египтян были темнокожими. Кто прав? К сожалению, точный ответ на этот вопрос вам не дадут даже учёные, десятилетиями исследующие цивилизацию Древнего Египта.

Геродот

Рамсес II

Это интересно: В 1881 году была обнаружена мумия Рамсеса II (древнеегипетского фараона, правившего примерно в XIII столетии до нашей эры). Прошло почти 100 лет, прежде чем французские исследователи решили подробно её изучить. Результаты проведённых анализов показали: фараон имел рыжие волосы. Стоит ли напоминать, что у темнокожих африканцев такой цвет волос не встречается? Считается, что Рамсес II имел ливийские корни. Если это так, значит, он был светлокожим.

Тутанхамон

Это интересно: Тутанхамон стал правителем Египта в возрасте 9 лет. Произошло это примерно в 1330 году до нашей эры.

Kmt

Мать Клеопатры

Египетское искусство

Большой сфинкс

Новая раса

Это интересно: Питри сделал весомый вклад в египтологию, ведь именно он первым обнаружил доисторическую культуру, предшествовавшую Древнему Египту.

Восточная пустыня

Зубы

Это интересно: Исследование почти тысячи скелетов древних египтян, проведённое в 2006 году, показало, что их зубы были одинаковыми вне зависимости от возраста останков. Такое же строение челюсти имеют представители современных народов североафриканского региона. Зубы же европейцев и обитателей Ближнего Востока кардинально отличаются от исследованных.