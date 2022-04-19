Ретро фотографии из повседневной жизни народов Туркестана в начала ХХ века

Старая мечеть города Ош в 1904 году.
В начале XX века Туркестан был единственной классической колонией Российской империи, которая была плотно заселена народами нероссийской культуры. Туркестан был удалён от центра и границ с другими государствами и всегда был под особым контролем властей России. И на это были свои причины. Именно в начале XX века Российская империя достигла предела своего расширения. В то же время была проиграна война с Японией, а среди российских чиновников росла тревога перед миллионом мусульман, которые не поддавались модернизационной перековке. Увидеть, как жил Туркестан в то время можно на ретро-фотографиях.
1. Продажа пекарских изделий на базаре
Продажа лепешек на базаре.Туркестан, Пишпек, начала ХХ века.
2. Один из крупнейших праздников
"Праздник
3. Участники экспедиции по борьбе с чумой
Ливотов с ружьем, с участниками экспедиции по борьбе с эпидемией чумы. Туркестан, Пишпек, 1914 год.
4. Перед отъездом в Мекку
В медресе перед отъездом в Мекку. Начало ХХ в.
5. Состязания по конному спорту
Конно-спортивные состязания у подножия горы Сулейман-Тоо. Город Ош, 1890 год.
6. Действующая мечеть города
Мечеть города Ош в 1899 году.
7. Одна из старейших мечетей города Ош
Старая мечеть города Ош в 1904 году.
8. Торговый караван
Караван на торговом тракте в 1906 году.
9. Купцы на верблюдах
Всадники на верблюдах. Туркестан, Пишпек, 1910 год.
10. Минеральные воды в Пишпеке
Иссык-Атинские минеральные воды. Туркестан, Пишпек, начала ХХ века.
11. Маленькие причалы для лодок на берегу озера
Кадр сделанный на берегу озера Иссык-Куль.1915 год.
12. Семья возле ткацкого станка
Семья памирского киргиза в юрте возле ткацкого станка. 1901 год.
13. Группа исследователей
Полевой отряд Сапожникова в 1902 году.
14. Работа механической веялки
Веяние пшеницы механической веялкой в 1904 году. Туркестан, Пишпек.
15. Молотьба лошадьми
Молотьба лошадьми с камнями в деревне. Туркестан, Пишпек, 1914 год.
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