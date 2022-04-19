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Ретро фотографии из повседневной жизни народов Туркестана в начала ХХ века


Старая мечеть города Ош в 1904 году.

Старая мечеть города Ош в 1904 году.

 

В начале XX века Туркестан был единственной классической колонией Российской империи, которая была плотно заселена народами нероссийской культуры. Туркестан был удалён от центра и границ с другими государствами и всегда был под особым контролем властей России. И на это были свои причины. Именно в начале XX века Российская империя достигла предела своего расширения. В то же время была проиграна война с Японией, а среди российских чиновников росла тревога перед миллионом мусульман, которые не поддавались модернизационной перековке. Увидеть, как жил Туркестан в то время можно на ретро-фотографиях.

1. Продажа пекарских изделий на базаре


Продажа лепешек на базаре.Туркестан, Пишпек, начала ХХ века.

Продажа лепешек на базаре.Туркестан, Пишпек, начала ХХ века.

 

2. Один из крупнейших праздников


Ретро фотографии из повседневной жизни народов Туркестана в начала ХХ века

"Праздник

 

3. Участники экспедиции по борьбе с чумой


Ретро фотографии из повседневной жизни народов Туркестана в начала ХХ века

Ливотов с ружьем, с участниками экспедиции по борьбе с эпидемией чумы. Туркестан, Пишпек, 1914 год.

 

4. Перед отъездом в Мекку


В медресе перед отъездом в Мекку. Начало ХХ в.

В медресе перед отъездом в Мекку. Начало ХХ в.

 

5. Состязания по конному спорту


Конно-спортивные состязания у подножия горы Сулейман-Тоо. Город Ош, 1890 год.

Конно-спортивные состязания у подножия горы Сулейман-Тоо. Город Ош, 1890 год.

 

6. Действующая мечеть города


Мечеть города Ош в 1899 году.

Мечеть города Ош в 1899 году.

 

7. Одна из старейших мечетей города Ош


Старая мечеть города Ош в 1904 году.

Старая мечеть города Ош в 1904 году.

 

8. Торговый караван


Караван на торговом тракте в 1906 году.

Караван на торговом тракте в 1906 году.

 

9. Купцы на верблюдах


Всадники на верблюдах. Туркестан, Пишпек, 1910 год.

Всадники на верблюдах. Туркестан, Пишпек, 1910 год.

 

10. Минеральные воды в Пишпеке


Иссык-Атинские минеральные воды. Туркестан, Пишпек, начала ХХ века.

Иссык-Атинские минеральные воды. Туркестан, Пишпек, начала ХХ века.

 

11. Маленькие причалы для лодок на берегу озера


Кадр сделанный на берегу озера Иссык-Куль.1915 год.

Кадр сделанный на берегу озера Иссык-Куль.1915 год.

 

12. Семья возле ткацкого станка


Семья памирского киргиза в юрте возле ткацкого станка. 1901 год.

Семья памирского киргиза в юрте возле ткацкого станка. 1901 год.

 

13. Группа исследователей


Полевой отряд Сапожникова в 1902 году.

Полевой отряд Сапожникова в 1902 году.

 

14. Работа механической веялки


Веяние пшеницы механической веялкой в 1904 году. Туркестан, Пишпек.

Веяние пшеницы механической веялкой в 1904 году. Туркестан, Пишпек.

 

15. Молотьба лошадьми


Молотьба лошадьми с камнями в деревне. Туркестан, Пишпек, 1914 год.

Молотьба лошадьми с камнями в деревне. Туркестан, Пишпек, 1914 год.

 

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Ретро фотографии из повседневной жизни народов Туркестана в начала ХХ века

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Ретро фотографии из повседневной жизни народов Туркестана в начала ХХ векаПодписаться на мой Instagram
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