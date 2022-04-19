Ретро фотографии из повседневной жизни народов Туркестана в начала ХХ века

Старая мечеть города Ош в 1904 году.

1. Продажа пекарских изделий на базаре

Продажа лепешек на базаре.Туркестан, Пишпек, начала ХХ века.

2. Один из крупнейших праздников

"Праздник

3. Участники экспедиции по борьбе с чумой

Ливотов с ружьем, с участниками экспедиции по борьбе с эпидемией чумы. Туркестан, Пишпек, 1914 год.

4. Перед отъездом в Мекку

В медресе перед отъездом в Мекку. Начало ХХ в .

5. Состязания по конному спорту

Конно-спортивные состязания у подножия горы Сулейман-Тоо. Город Ош, 1890 год.

6. Действующая мечеть города

Мечеть города Ош в 1899 году.

7. Одна из старейших мечетей города Ош

Старая мечеть города Ош в 1904 году.

8. Торговый караван

Караван на торговом тракте в 1906 году.

9. Купцы на верблюдах

Всадники на верблюдах. Туркестан, Пишпек, 1910 год.

10. Минеральные воды в Пишпеке

Иссык-Атинские минеральные воды. Туркестан, Пишпек, начала ХХ века.

11. Маленькие причалы для лодок на берегу озера

Кадр сделанный на берегу озера Иссык-Куль.1915 год.

12. Семья возле ткацкого станка

Семья памирского киргиза в юрте возле ткацкого станка. 1901 год.

13. Группа исследователей

Полевой отряд Сапожникова в 1902 году.

14. Работа механической веялки

Веяние пшеницы механической веялкой в 1904 году. Туркестан, Пишпек.

15. Молотьба лошадьми

Молотьба лошадьми с камнями в деревне. Туркестан, Пишпек, 1914 год .