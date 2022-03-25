Зловещий Фантомас: непридуманная история криминального гения

Знаменитый французский преступник Фантомас.

Плакат для первого фильма про Фантомаса был выпущен киностудией Gaumont. | Фото: kinopoisk.ru.

Кадр из фильма «Фантомас», 1964 год. | Фото: kino-teatr.ru.

Обложка одного из первых изданий романа «Мертвец-убийца», 1914 год. | Фото: commons.wikimedia.org.

Кадр из фильма «Фантомас разбушевался», 1965 год. | Фото: plus.kinopoisk.ru.

Фантомекс – герой комиксов «Люди Икс». | Фото : comicvine.gamespot.com.

Летающий автомобиль Citroёn DS, появившийся в фильме «Фантомас разбушевался». | Фото: yaplakal.com.