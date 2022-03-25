Зловещий Фантомас: непридуманная история криминального гения

Знаменитый французский преступник Фантомас.
Многие помнят французскую кинотрилогию о Фантомасе с Жаном Маре и Луи де Фюнесом в главных ролях. Таинственный преступник настолько впечатлил наших зрителей, что дети еще долго играли «в Фантомаса», а образ хитроумного злодея из фильма нашел отражение в других произведениях. Зрители терялись в догадках - вымышленный это персонаж или у него был реальный прототип.
Плакат для первого фильма про Фантомаса был выпущен киностудией Gaumont. | Фото: kinopoisk.ru.
Фантомас был придуман двумя французами Марселем Алленов и Пьером Сувестром в далеком 1911 году. Писатели создали образ джентльмена, который совершает ужасные преступления без явной причины. Он убивает, заманивает в технически сложные ловушки собственного изобретения, «подставляет» невинных. При этом Фантомас держит руку на пульсе расследования, которое ведет энергичный комиссар Жюв.
Кадр из фильма «Фантомас», 1964 год. | Фото: kino-teatr.ru.
Сувестр и Аллен работали журналистами, освещающими контркультуру начала ХХ века. В то время выросла популярность бульварных романов, рассчитанных на массового читателя. Главное в этих книгах – наличие интриги, необычных эффектов, любовных треугольников и описаний преступлений. Два автора очень быстро придумали концепцию их героя, всего за один день. За следующие три года увидели свет 32 произведения, по роману каждый месяц.
Обложка одного из первых изданий романа «Мертвец-убийца», 1914 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
Создатели Фантомаса называли его «Гением зла» и «Властелином террора», но личность героя оставалась загадкой, ведь преступник скрывался под множеством личин. Первое появление фантомного (призрачного) гения в маске сопровождается вопросом: «Кто такой Фантомас?». И тут же следует ответ:
«Никто ... И все же, да, это кто-то!»
«А что делает этот кто-то?»
«Распространяет ужас!»
Никто не знает, кто этот человек, скрывающийся за маской. Его цели невозможно разгадать, хоть для их достижения он совершает ужасные преступления. «Подставы», шантаж, угрозы, убийства – неполный список «достижений» Фантомаса. Использование масок позволяет ему заметать следы и путать следствие.
Кадр из фильма «Фантомас разбушевался», 1965 год. | Фото: plus.kinopoisk.ru.
Первые книги о Фантомасе стали очень популярны, злодей захватил умы и сердца французской публики 1910-х годов. Кинокомпании боролись за право экранизации произведений. Появился ряд немых фильмов и переводные издания на европейских языках. Перед началом Первой мировой войны Фантомас был повсюду. Но ужасы войн надолго поставили крест на жанре триллера, о Фантомасе почти забыли до 1960-х годов.
Фантомекс – герой комиксов «Люди Икс». | Фото: comicvine.gamespot.com.
Летающий автомобиль Citroёn DS, появившийся в фильме «Фантомас разбушевался». | Фото: yaplakal.com.
Тем не менее, Фантомас стал одним из первых популярных «плохих» героев в массовой культуре. Образ скрытного преступника оказался столь удачен, что на его основе было придумано немало новых персонажей. Так появились фантастические персонажи в фильмах Альфреда Хичкока и даже в комиксах «Люди Икс». Но никто из них не мог передать ощущение того «концентрированного» зла, которым было полно сердце зловещего француза в маске.
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