Обман зрения: интригующий мир иллюзий и метаморфоз

Русалочка. Автор: Octavio Ocampo.
Работы современного художника Октaвио Oкампо (Oсtavio Ocamрo) – ничто иное, как метаморфозы, пробуждающие воображение. Сплетая реалистические и метаморфические детали в замысловатые сюжеты, он создаёт неповторимые картины-иллюзии со скрытыми изображениями, зашифрованными образами и бесконечным смыслом, полным тайн, загадок и символов…
Поцелуй на море. Автор: Octavio Ocampo.
Стадо. Автор: Octavio Ocampo.
Влюблённые на берегу моря. Автор: Octavio Ocampo.
Глаза в глаза. Автор: Octavio Ocampo.
Будда. Автор: Octavio Ocampo.
Шива. Автор: Octavio Ocampo.
Творчество Октавио не перестаёт восхищать, ведь созданные им работы представляют собой ирреальные миры, которые каждый зритель видит по-своему. И совсем неудивительно, что его картины с двойными изображениями так привлекают внимание общественности, вызывая самые разнообразные чувства и эмоции. А всё потому, что чем дольше на них смотришь, тем больше можно увидеть различных картинок внутри них. И лишь на расстоянии все эти эпизоды, сливаясь в единое целое, образуют неожиданные силуэты и очертания, а вместе с ними и сюжеты. Цветы плавно переходят в лица и волосы, лошади превращаются в облака, а парящие в небе чайки, создают прекрасный улыбчивый лик…
Лупе. Автор: Octavio Ocampo.
Страсть ландышей. Автор: Octavio Ocampo.
Вербное воскресенье. Автор: Octavio Ocampo.
Дружба Дон Кихота. Автор: Octavio Ocampo.
Семейство птиц. Автор: Octavio Ocampo.
Экстаз лилий. Автор: Octavio Ocampo.
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