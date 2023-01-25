Из песка восстаёт давно потерянный древний индуистский храм

Индия — древняя страна, в которой очень много исторических памятников старины. Самым известным, безусловно, является Тадж-Махал, расположенный в Агре. Это захватывающий дух своей красотой и величием комплекс с прекрасными садами и мавзолеем, построенный в 1648 году. Он привлекает миллионы посетителей каждый год и является одним из чудес света. Есть очень много тайных мест в Индии, которые неизвестны не только учёным, но даже тем, кто живёт поблизости. Недавно один из таких невероятно красивых храмов с поразительной архитектурой начал буквально восставать из песка.
Историки и археологи по всему миру наблюдают за этим выходящим из ряда вон явлением. Ведь этому храму, появившемуся из песков, почти три века! Находится он в восточном штате Андхра-Прадеш на реке Пенна. Храм этот когда-то принадлежал лорду Нагесваре и был похоронен в песке на краю реки. Тогда, почти восемьдесят лет назад, случилось масштабное наводнение и храм оказался потерян.
Обнаружили его чисто случайно местные жители несколько лет назад. Это были шахтёры, которые решили что нужно откопать храм. Дело в том, что люди знали об этой религиозной святыне, особенно старожилы. Для поисков нужна была внушительная сумма. Недавно лишь собрали необходимое количество пожертвований для этого проекта и начали предпринимать шаги для его реализации.
После проведённых работ теперь часть храма можно легко рассмотреть на берегу реки, но большая часть его остается погребённой на склоне холма. В настоящее время ведётся подготовка к его восстановлению и проводятся консультации с религиозными лидерами, правительственными чиновниками и археологами.
Храм снова показался из глубины песка.
Те, кто занимался раскопками на данном этапе, особенно те рабочие, что помоложе, горели желанием продолжить. Эксперты же были чрезвычайно обеспокоены тем, что без надлежащего плана и тщательных раскопок храм может быть повреждён этим чрезмерным энтузиазмом. Энтузиасты откопали часть храма, но есть планы перестроить его для проведения пуджи. Пуджа - это религиозная церемония, которую индусы проводят каждое утро.
Церемония бхуми-пуджи, где гхи помещают для огненного божества яджны.
Группа индусов исполняет Deepa Pooja - церемонию поклонения.
Этот заново найденный индуистский храм, был похоронен после сильного наводнения, охватившего этот район в 1850 году. После этого река изменила своё русло. Постепенно храм полностью покрыли песчаные дюны. Государственный археолог Рамасубба Редди заявил средствам массовой информации, что правительство намерено разработать и реализовать официальную стратегию раскопок этой святыни и её восстановления. Он сказал, что люди уже потоком стекаются сюда, некоторые просто осматривают вновь найденную святыню, а другие поклоняются.
Редди, в своём интервью индийским СМИ, сказал, что скоро чиновники посетят это место, чтобы обсудить и разработать планы, как именно возможно аккуратно приблизиться и провести раскопки таким образом, чтобы сохранить как можно большую часть храма. Они также решат, могут ли новые секции быть добавлены к существующей структуре таким образом, чтобы поток реки не подвергал строение опасности разрушения.
В Индии самый большой в мире процент практикующих индусов - почти восемьдесят процентов её граждан считают себя таковыми. Второй по величине религиозной группой в Индии является ислам. Конечно, есть и другие религии, практически все, от христианства до буддизма, но они не столь многочисленны. На данный момент пока не планируется начинать работы из-за карантина. Но как только карантин ослабят — проект будет реализован.
Это открытие показывает, что иногда, даже в эти трудные времена, появляются проблески хороших новостей и оптимистичных событий. Открытие этого храма является прекрасным примером этого. Народ Индии теперь имеет потрясающую возможность восхищаться этим многовековым религиозным сооружением, о котором они слышали, но никогда до этого не видели. Теперь оно станет ещё одной частью индуистской жизни в регионе. Небольшие примеры таких приятных новостей встречаются по всему миру – нужно просто уметь видеть.
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