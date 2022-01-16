Предметы ушедшей эпохи, которые были популярны в СССР, но сегодня почти уже забыты

Предметы советской эпохи, которые были популярны в СССР, но сегодня уже забыты.
Сегодня популярно говорить с пренебрежением о советской эпохе, и как тогда плохо жилось. Но никто из среднего и старшего поколения не сможет отрицать, что ностальгия по советскому детству осталась до сих пор. Сегодня мы предлагаем вам вспомнить о некоторых предметах быта, которые были популярны в СССР, а сегодня уже почти позабыты.
1. Швейная машинка
Антикварная машинка фирмы Singer, которая была очень распространена в СССР.
2. Детский револьвер
Детский игрушечный пистолет времен СССР.
3. Старые советские чемоданы
Классические советские чемоданы, сумки и дипломаты.
4. Манжеты и воротнички
Вещь, которая была популярна в СССР, но сегодня уже забыта.
5. Монетница
Футляр для монет.
6. Удочки
Распространённые в СССР удочки из бамбука.
7. Проигрыватель виниловых пластинок
Лучший виниловый проигрыватель советских времён.
8. Пенал родом из СССР
Пластмассовый пенал-футляр для ручек и карандашей.
9. Общий умывальник в пионерлагере
Умывальник нашего детства.
10. Электронный радиоконструктор
Электронный радиоконструктор «9:1», который выпускался с 1985 года Пензенским радиозаводом.
11. Металлический конструктор
Детский металлический конструктор для мальчиков родом из СССР.
12. Кассетный магнитофон
Портативный кассетный монофонический магнитофон «Электроника-302».
13. Дисковой ретро-телефон
Телефон с дисковым набором номера.
14. Фотоаппаратура «Смена»
Фотоаппарат, который находился на волне популярности вплоть до 1993 года.
15. Нож «Рыбка»
Любимый ножик советской детворы 1980-х годов.
16. Сделано в СССР
Пылесос «Вихрь».
17. Предмет эпохи - советские коньки
Советские коньки - гордость и слава СССР.
18. Орешница
С орешницей процесс жарки орешков со сгущенкой занимал совсем немного времени.
19. Кипятильник
Рабочий советский электрокипятильник.
20. Известные часовые бренды советской эпохи
Разновидности наручных часов.
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