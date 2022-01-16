Предметы ушедшей эпохи, которые были популярны в СССР, но сегодня почти уже забыты

Предметы советской эпохи, которые были популярны в СССР, но сегодня уже забыты.

1. Швейная машинка

Антикварная машинка фирмы Singer , которая была очень распространена в СССР.

2. Детский револьвер

Детский игрушечный пистолет времен СССР.

3. Старые советские чемоданы

Классические советские чемоданы , сумки и дипломаты.

4. Манжеты и воротнички

Вещь, которая была популярна в СССР, но сегодня уже забыта.

5. Монетница

Футляр для монет.

6. Удочки

Распространённые в СССР удочки из бамбука.

7. Проигрыватель виниловых пластинок

Лучший виниловый проигрыватель советских времён.

8. Пенал родом из СССР

Пластмассовый пенал-футляр для ручек и карандашей.

9. Общий умывальник в пионерлагере

Умывальник нашего детства.

10. Электронный радиоконструктор

Электронный радиоконструктор «9:1», который выпускался с 1985 года Пензенским радиозаводом.

11. Металлический конструктор

Детский металлический конструктор для мальчиков родом из СССР.

12. Кассетный магнитофон

Портативный кассетный монофонический магнитофон «Электроника-302».

13. Дисковой ретро-телефон

Телефон с дисковым набором номера.

14. Фотоаппаратура «Смена»

Фотоаппарат, который находился на волне популярности вплоть до 1993 года.

15. Нож «Рыбка»

Любимый ножик советской детворы 1980-х годов.

16. Сделано в СССР

17. Предмет эпохи - советские коньки

Советские коньки - гордость и слава СССР.

18. Орешница

С орешницей процесс жарки орешков со сгущенкой занимал совсем немного времени.

19. Кипятильник

Рабочий советский электрокипятильник.

20. Известные часовые бренды советской эпохи