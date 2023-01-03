Усадьба из бамбука и пластика обошлась в 2 раза дешевле, чем из традиционных материалов

Удивительную усадьбу из переработанного пластика, бамбука и камня можно создать в 2 раза дешевле, чем при традиционном строительстве (Piyandeling, Индонезия).

Жилая резиденция является самым большим зданием сельского комплекса деревушки Мекарванги (Piyandeling, Индонезия).

Бамбук очень податлив в обработке и является идеальным материалом для создания красивых и стильных интерьеров (Piyandeling, Индонезия).

План-схема размещения всех 4 объектов сельской многофункциональной усадьбы (проект Realrich Architecture Workshop).

Бамбук помог создать эффектный интерьер (Piyandeling, Индонезия).

Жилой дом расположен на сваях, тоже из бамбука (Piyandeling, Индонезия).

В качестве кровельного покрытия авторы проекта использовали сухие листья нипа и гидроизоляционную мембрану. | Фото: archdaily.com.

Даже рамы и защелки для окон сделаны из бамбука (Piyandeling, Индонезия).

Фасад жилой резиденции обшит панелями из переработанного пластика (Piyandeling, Индонезия).

Волнистая крыша в сочетании с бамбуковыми перилами конференц-зала позволили создать особенной красоты здание (Piyandeling, Индонезия).

Эффектное изящество бамбука никого не оставит равнодушным (Piyandeling, Индонезия).

Школа будет иметь и открытые классы под зданием конференц-зала (Piyandeling, Индонезия).

Таинственная комната для молитв расположена под землей (Piyandeling, Индонезия).