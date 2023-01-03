Усадьба из бамбука и пластика обошлась в 2 раза дешевле, чем из традиционных материалов

Высокая стоимость возведения жилищ с каждым новым годом вынуждает искать новые материалы для строительства. Особенно это актуально в тех местах, где имеются хоть какие-нибудь природные стройматериалы, а народ уж совсем обнищал, чтобы мог позволить обзавестись собственной жилплощадью. Интересный эксперимент в этом направлении провела строительная фирма в Индонезии, решившаяся на создание усадьбы с несколькими объектами, используя лишь переработанный пластик, которого сейчас переизбыток, а также бамбук и природный камень.
Удивительную усадьбу из переработанного пластика, бамбука и камня можно создать в 2 раза дешевле, чем при традиционном строительстве (Piyandeling, Индонезия).
Строительные отходы, вторсырье, переработанные материалы из мусора, а также природные составляющие становятся все более популярны при строительстве частных жилых домов самими владельцами или небольшими фирмами. Альтернативные стройматериалы позволяют значительно сэкономить на возведении жилья, при этом ни в комфорте, ни в эстетическом аспекте подобные объекты ничем не уступают более привычным материалам, а в некоторых случаях даже превосходят.
Жилая резиденция является самым большим зданием сельского комплекса деревушки Мекарванги (Piyandeling, Индонезия).
Бамбук очень податлив в обработке и является идеальным материалом для создания красивых и стильных интерьеров (Piyandeling, Индонезия).
Ярким тому доказательством стало строительство многофункционального комплекса в сельской местности Индонезии, за которое взялась местная строительная фирма Realrich Architecture Workshop (RAW Architecture). Ее специалисты решились на эксперимент и не прогадали, когда взяли в качестве основных материалов переработанный пластик, бамбук, которым богаты местные окрестности, и природный камень. Перед разработчиками стояла сложная задача. За довольно скромные средства им предстояло построить сразу 4 здания на одном подворье: жилой дом для семьи с детьми, конференц-зал со школьными классами и молитвенной комнатой, дизайн-студию и стоматологическую клинику.
План-схема размещения всех 4 объектов сельской многофункциональной усадьбы (проект Realrich Architecture Workshop).
Бамбук помог создать эффектный интерьер (Piyandeling, Индонезия).
Многофункциональный объект, получивший название Piyandeling, возведен в небольшой деревушке Мекарванги, что на севере Бандунга (Индонезия). Самым масштабным стал жилой дом площадью 400 кв. м предназначенный для семьи с детьми. Его стены и всю внутреннюю отделку сделали из бамбука местных пород, а вот фундамент и основная площадка под домом для устойчивости сооружения сложены из камня, хотя резиденция и расположена на сваях.
Жилой дом расположен на сваях, тоже из бамбука (Piyandeling, Индонезия).
В качестве кровельного покрытия авторы проекта использовали сухие листья нипа и гидроизоляционную мембрану. | Фото: archdaily.com.
Такая конструкция главной усадьбы позволила организовать дополнительное пространство под ней. Теперь оно стало гаражом для двух автомобилей, дополнительным местом для общей ванной комнаты с санузлом и зоной отдыха на свежем воздухе. Для того, чтобы защитить природный материал стен от негативного воздействия окружающей среды, фасад обшили панелями из переработанного пластика.
Для крыши тоже нашелся природный материал - лист нипа – местное растение, которое традиционно используется для этих целей. Правда без внедрения современных материалов тоже не обошлось. Чтобы избавить владельцев от протечек, закрепили еще и гидроизоляционную мембрану.
Даже рамы и защелки для окон сделаны из бамбука (Piyandeling, Индонезия).
Фасад жилой резиденции обшит панелями из переработанного пластика (Piyandeling, Индонезия).
Учитывая радиальную форму здания, для организации масштабного остекления использована особенная конструкция окон, которые при открытии обеспечивают и прекрасной вентиляцией, и позволяют любоваться окружающим сельским пейзажем.
В доме на первом этаже обустроены: гостиная, кухня, столовая, две детские спальни и ванная комната. На втором уровне расположилась родительская спальня с зоной отдыха и ванной комнатой.
Волнистая крыша в сочетании с бамбуковыми перилами конференц-зала позволили создать особенной красоты здание (Piyandeling, Индонезия).
Эффектное изящество бамбука никого не оставит равнодушным (Piyandeling, Индонезия).
Конференц-зал, в котором будет школа, мастерская и даже комната для молитв, обустроен уже под землей. Это красивейшее сооружение создано из тех же материалов, что и основная резиденция, впрочем, как и две другие одноэтажные постройки, в которых организованы стоматологический кабинет и дизайн-студия.
Школа будет иметь и открытые классы под зданием конференц-зала (Piyandeling, Индонезия).
Таинственная комната для молитв расположена под землей (Piyandeling, Индонезия).
Интересный факт от Novate.ru: Как уверяет фирма-застройщик, благодаря использованию местных материалов и вторсырья на создание и полное обустройство всех четырех объектов было потрачено вдвое меньше средств, чем ушло бы при строительстве с использованием стандартных материалов. Хотя до сих пор так и остается загадкой, какова конечная стоимость усадьбы Piyandeling.
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