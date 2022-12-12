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Самые большие волны, снятые на камеру

Огромные будто горы волны кажутся нам какой-то ошибкой природы — неужели океан и в самом деле обладает такой невероятной силой? Мощнейшие волны, снятые на камеру, выглядят реальным воплощением гнева морских богов.

Самые большие волны, снятые на камеру


Небольшой городок Назаре расположенный на португальском береге уже давно стал культурной меккой дайверов и серферов. Именно здесь из-за рельефа морского дна поднимаются гигантские, высотой до 20 метров волны.

Самые большие волны, снятые на камеру

Но по сравнению с встречающимися в открытом океане волнами-убийцами прилив Назаре похож на детские игрушки. Бывалые моряки не боятся вала воды высотой до 40 метров — современные корабли способны выдержать и такую нагрузку.

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Самые большие волны, снятые на камеру

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