Самые большие волны, снятые на камеру

Огромные будто горы волны кажутся нам какой-то ошибкой природы — неужели океан и в самом деле обладает такой невероятной силой? Мощнейшие волны, снятые на камеру, выглядят реальным воплощением гнева морских богов.









Небольшой городок Назаре расположенный на португальском береге уже давно стал культурной меккой дайверов и серферов. Именно здесь из-за рельефа морского дна поднимаются гигантские, высотой до 20 метров волны.







Но по сравнению с встречающимися в открытом океане волнами-убийцами прилив Назаре похож на детские игрушки. Бывалые моряки не боятся вала воды высотой до 40 метров — современные корабли способны выдержать и такую нагрузку.



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