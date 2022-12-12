Огромные будто горы волны кажутся нам какой-то ошибкой природы — неужели океан и в самом деле обладает такой невероятной силой? Мощнейшие волны, снятые на камеру, выглядят реальным воплощением гнева морских богов.
Небольшой городок Назаре расположенный на португальском береге уже давно стал культурной меккой дайверов и серферов. Именно здесь из-за рельефа морского дна поднимаются гигантские, высотой до 20 метров волны.
Но по сравнению с встречающимися в открытом океане волнами-убийцами прилив Назаре похож на детские игрушки. Бывалые моряки не боятся вала воды высотой до 40 метров — современные корабли способны выдержать и такую нагрузку.
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Самые большие волны, снятые на камеру
Огромные будто горы волны кажутся нам какой-то ошибкой природы — неужели океан и в самом деле обладает такой невероятной силой? Мощнейшие волны, снятые на камеру, выглядят реальным воплощением гнева морских богов.
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