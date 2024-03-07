Как сохранить свою постель свежей без частых стирок

Каждый раз, просыпаясь с утра, первым делом руки сами собой тянутся заправить постель. Но эксперты настоятельно рекомендуют не делать этого, ведь на то есть несколько весомых причин.
Впрочем, обо всём по порядку, в том числе и о том, как сохранить постель чистой и свежей без постоянных стирок – далее в обзоре.
1. Наволочки стоит менять гораздо чаще, чем всё бельё
Меняйте как можно чаще наволочки.
Эксперты настоятельно рекомендуют менять постельное бельё хотя бы раз в пару недель, тем более, если у вас активный образ жизни или температура воздуха в помещении превышает норму. Что же касается наволочек, то их стоит менять не менее двух-трёх раз в неделю, поскольку именно они накапливают пыль, жир, пот и уходовые средства, оставшиеся на волосах и теле. Такая процедура уменьшает количество бактерий и скопления грязи, тем самым снижая риск аллергии и раздражения кожи, особенно летом, когда на таких подушках, как правило, накапливается пот и кожный жир. Кроме того, это полезно для улучшения сна и общего состояния здоровья. Что же касается пододеяльника и простыней, то их можно менять один-два раза в месяц.
2. Стирка белья при высокой температуре
Стирайте при высокой температуре.
Стирка постельного белья при шестидесяти градусах – идеальный вариант для удаления большинства микробов и бактерий с белья. Эта температура достаточно высока, чтобы уничтожить большинство загрязняющих веществ и удалить неприятные запахи, при этом она также защищает бельё, предотвращая его усадку или выцветание. Кроме того, для постельного белья рекомендуется использовать мягкое моющее средство с натуральными ингредиентами. Поддержание чистоты простыней, пододеяльников и наволочек важно для лучшего сна и общего состояния здоровья.
3. Чистка одеял и подушек
Не забывайте чистить одеяла и подушки.
Важно регулярно чистить\стирать одеяла и подушки, поскольку они тоже могут содержать бактерии и со временем накапливать пыль, пот и грязь. Одеяла и подушки следует чистить не реже одного раза в две недели, чтобы предотвратить накопление «мусора» и бактерий. Вы можете использовать мягкое моющее средство или средство для стирки, не содержащее агрессивных химических веществ и красителей, и тщательно высушить одеяла перед их повторным использованием. Кроме того, обязательно стирайте одеяла и подушки отдельно от другого белья, поскольку они могут изменить свой цвет и запах во время цикла стирки. Также можно использовать пароочиститель и выветривание на свежем воздухе.
4. Дождитесь, когда впитаются все косметические средства
Позвольте всем косметическим средствам впитаться.
Ложиться спать, не дав увлажняющему крему полностью впитаться – не самая лучшая идея, поскольку это может привести к раздражению и высыпаниям. Кроме того, остатки косметических средств, попадая на ткань простыней и подушек, со временем накапливаются, провоцируя размножение бактерий и неприятный запах. Поэтому лучше всего дать всем средствам полностью впитаться, прежде чем отправиться в постель.
5. Используйте наматрасник
Приобретите наматрасник.
Использование наматрасника — отличный способ защитить матрас от преждевременного изнашивания при нормальном использовании и уменьшить попадание бактерий и омертвевших клеток кожи на его поверхность. Кроме того, он может обеспечить дополнительный комфорт, амортизацию и поддержку. Как правило, рекомендуется использовать наматрасник, специально разработанный в соответствии с размером вашего матраса, чтобы предотвратить образование складок, которые могут вызвать дискомфорт во время сна.
6. Проветривание одеял
Не забывайте проветривать одеяла.
Правильная вентиляция одеяла важна для обеспечения его долговечности и предотвращения накопления бактерий и других аллергенов, а также пылевых клещей. Проветривая одеяло, вы позволяете воздуху проходить через него и предотвращаете накопление влаги, вызывающей неприятный запах или изменение цвета. Кроме того, эта ежедневная процедура может способствовать улучшению сна.
7. Чистка матраса
Лишней не будет и чистка матрасов.
Чистка матраса является важной частью поддержания надлежащей гигиены и условий для комфортного сна. Матрас, покрытый пылью, мусором и клетками кожи, может увеличить риск аллергии и других проблем со здоровьем. Кроме того, это также может негативно повлиять на качество сна и привести к дискомфорту. Чистый матрас также имеет длительный срок службы и может быть более долговечным при надлежащем уходе. Рекомендуется чистить матрас каждые три-шесть месяцев или по мере необходимости в зависимости от вашего использования и режима сна.
Пищевая сода является отличным чистящим средством для матрасов. Часто рекомендуется смешать пищевую соду с тёплой водой и распылить раствор на матрас. Этот раствор поможет нейтрализовать запахи, вывести пятна, убить бактерии и другие микробы. Также можно воспользоваться пароочистителем или услугами профессиональной химчистки.
8. Стирка пижамы
Не забывайте менять пижаму.
Рекомендуется регулярно стирать пижаму, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии, удалять пот и неприятные запахи, а также предотвращать накопление бактерий. Стирка пижамы часто помогает сохранить ткань мягкой. Кроме того, это предотвращает попадание бактерий и других аллергенов на вашу кровать или подушку, что также может негативно повлиять на условия вашего сна. Рекомендуется стирать пижаму не реже одного раза в три-четыре дня.
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