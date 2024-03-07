Как сохранить свою постель свежей без частых стирок

Каждый раз, просыпаясь с утра, первым делом руки сами собой тянутся заправить постель. Но эксперты настоятельно рекомендуют не делать этого, ведь на то есть несколько весомых причин.

Впрочем, обо всём по порядку, в том числе и о том, как сохранить постель чистой и свежей без постоянных стирок – далее в обзоре.







1. Наволочки стоит менять гораздо чаще, чем всё бельё

2. Стирка белья при высокой температуре

3. Чистка одеял и подушек

4. Дождитесь, когда впитаются все косметические средства

5. Используйте наматрасник

6. Проветривание одеял

7. Чистка матраса

8. Стирка пижамы

Меняйте как можно чаще наволочки.Эксперты настоятельно рекомендуют менять постельное бельё хотя бы раз в пару недель, тем более, если у вас активный образ жизни или температура воздуха в помещении превышает норму. Что же касается наволочек, то их стоит менять не менее двух-трёх раз в неделю, поскольку именно они накапливают пыль, жир, пот и уходовые средства, оставшиеся на волосах и теле. Такая процедура уменьшает количество бактерий и скопления грязи, тем самым снижая риск аллергии и раздражения кожи, особенно летом, когда на таких подушках, как правило, накапливается пот и кожный жир. Кроме того, это полезно для улучшения сна и общего состояния здоровья. Что же касается пододеяльника и простыней, то их можно менять один-два раза в месяц.Стирайте при высокой температуре.Стирка постельного белья при шестидесяти градусах – идеальный вариант для удаления большинства микробов и бактерий с белья. Эта температура достаточно высока, чтобы уничтожить большинство загрязняющих веществ и удалить неприятные запахи, при этом она также защищает бельё, предотвращая его усадку или выцветание. Кроме того, для постельного белья рекомендуется использовать мягкое моющее средство с натуральными ингредиентами. Поддержание чистоты простыней, пододеяльников и наволочек важно для лучшего сна и общего состояния здоровья.Не забывайте чистить одеяла и подушки.Важно регулярно чистить\стирать одеяла и подушки, поскольку они тоже могут содержать бактерии и со временем накапливать пыль, пот и грязь. Одеяла и подушки следует чистить не реже одного раза в две недели, чтобы предотвратить накопление «мусора» и бактерий. Вы можете использовать мягкое моющее средство или средство для стирки, не содержащее агрессивных химических веществ и красителей, и тщательно высушить одеяла перед их повторным использованием. Кроме того, обязательно стирайте одеяла и подушки отдельно от другого белья, поскольку они могут изменить свой цвет и запах во время цикла стирки. Также можно использовать пароочиститель и выветривание на свежем воздухе.Позвольте всем косметическим средствам впитаться.Ложиться спать, не дав увлажняющему крему полностью впитаться – не самая лучшая идея, поскольку это может привести к раздражению и высыпаниям. Кроме того, остатки косметических средств, попадая на ткань простыней и подушек, со временем накапливаются, провоцируя размножение бактерий и неприятный запах. Поэтому лучше всего дать всем средствам полностью впитаться, прежде чем отправиться в постель.Приобретите наматрасник.Использование наматрасника — отличный способ защитить матрас от преждевременного изнашивания при нормальном использовании и уменьшить попадание бактерий и омертвевших клеток кожи на его поверхность. Кроме того, он может обеспечить дополнительный комфорт, амортизацию и поддержку. Как правило, рекомендуется использовать наматрасник, специально разработанный в соответствии с размером вашего матраса, чтобы предотвратить образование складок, которые могут вызвать дискомфорт во время сна.Не забывайте проветривать одеяла.Правильная вентиляция одеяла важна для обеспечения его долговечности и предотвращения накопления бактерий и других аллергенов, а также пылевых клещей. Проветривая одеяло, вы позволяете воздуху проходить через него и предотвращаете накопление влаги, вызывающей неприятный запах или изменение цвета. Кроме того, эта ежедневная процедура может способствовать улучшению сна.Лишней не будет и чистка матрасов.Чистка матраса является важной частью поддержания надлежащей гигиены и условий для комфортного сна. Матрас, покрытый пылью, мусором и клетками кожи, может увеличить риск аллергии и других проблем со здоровьем. Кроме того, это также может негативно повлиять на качество сна и привести к дискомфорту. Чистый матрас также имеет длительный срок службы и может быть более долговечным при надлежащем уходе. Рекомендуется чистить матрас каждые три-шесть месяцев или по мере необходимости в зависимости от вашего использования и режима сна.Пищевая сода является отличным чистящим средством для матрасов. Часто рекомендуется смешать пищевую соду с тёплой водой и распылить раствор на матрас. Этот раствор поможет нейтрализовать запахи, вывести пятна, убить бактерии и другие микробы. Также можно воспользоваться пароочистителем или услугами профессиональной химчистки.Не забывайте менять пижаму.Рекомендуется регулярно стирать пижаму, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии, удалять пот и неприятные запахи, а также предотвращать накопление бактерий. Стирка пижамы часто помогает сохранить ткань мягкой. Кроме того, это предотвращает попадание бактерий и других аллергенов на вашу кровать или подушку, что также может негативно повлиять на условия вашего сна. Рекомендуется стирать пижаму не реже одного раза в три-четыре дня.