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Жизнь современного Тарзана: необычный фотоальбом о путешествии по Африке


Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

Для тех, чья жизнь проходит в городских джунглях, творчество Питера Берда сродни глотку свежего воздуха. Этот талантливый фотограф прожил много лет в Кении и с удовольствием рассказывал в своих работах о флоре и фауне Африки. Его альбомы напоминают скрапбукинг: черно-белые снимки-коллажи умело сочетаются с зарисовками, текстами, аппликациями. Энди Уорхол называл Берда "современным Тарзаном", и было за что: Берд действительно научился жить по суровым законам дикой природы.

По образованию Питер Берд - медик, но все же больше чем здравоохранение его манила неизведанная природа Африки. В первые в Кению он отправился в начале 1960-х годов, и с тех пор прикипел душой к этому краю земли. Он фотографировал слонов и носорогов, следил за их повадками, чувствовал себя там - как дома.
Портрет путешественника Питера Берда

Портрет путешественника Питера Берда

 
Творческий процесс

Творческий процесс

Питер увлекся фотографией в 12 лет. С юношества не выпускал камеру из рук, и практически каждый день находил новые сюжеты для снимков. Он самостоятельно изучил историю искусств, книги его авторства пополнили копилку этнографических исследований, написанных в непринужденной манере, а альбомы стали настоящей находкой для любителей приключений.
Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

 
Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

 
Оригинальные коллажи от Питера Берда

Оригинальные коллажи от Питера Берда

 
Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

 
Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

 
Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

 
Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

 
Настоящие следы крови

Настоящие следы крови

 
Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

 
Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

 

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