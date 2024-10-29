Ноги 112 см, 4 детей и «лунная красота»: Как дочь банкира стала супермоделью и как Нади Ауэрман живе

В 90-х немецкая красотка Надя Ауэрман входила в небольшой список супермоделей. Этих девушек считали небожителями, ведь именно они стали первыми манекенщицами, чья слава и популярность вышла далеко за пределы мира моды. Красоту Нади называли лунной, а ее карьера развивалась, как в кино.
Сказка, которая стала реальностью
Надя Ауэрман
Будущая звезда мировых подиумов Нада Ауэрман родилась в 1971году.если бы не судьбоносная встреча, которая перевернула все.
Надя попала в моделинг так, как мечтают миллионы девочек по всему миру. Красивую белокурую девочку заприметил модный скаут. Встреча произошла в одном из кафе Берлина, девушка тогда едва ли закончила среднюю школу. После знакомства с человеком, работой которого был поиск талантов, жизнь Нади кардинально изменилась.
Жизнь, которая началась потом, неслась быстрее ветра. Когда будущей супермодели было 19 лет, она отправилась в Париж и подписала контракт с легендарным агентством Elite, которое прославилось на весь мир тем, что открыло многих суперзвезд модной индустрии.
Надя Ауэрман в 1992 году. / Фото: Glossymag.ru
Надя делала карьеру быстро. Ее портфолио пополнялось работами с иконами модной фотографии Ричардом Аведоном, Питером Линдбергом, Эллен фон Унверт и Хельмутом Ньютоном. Потом были съемки в видеоклипе символа эпохи Джорджа Майкла и обложка «библии моды» американского Vogue.
Надя благодаря своей красоте, труду и упорству быстро стала в один ряд с супермоделями 90-х. Прошло много лет, и Ауэрман до сих пор считается одной из самых успешных немецких моделей, как Хайди Клум и Клаудия Шиффер.
Лунный свет
Надя Ауэрман
У Нади Ауэрман довольно необычная внешность. И благодаря этому она всегда выделялась. Земляк модели, великий Карл Лагерфельд как-то сравнил ее красоту с лунным светом. У Нади было какое-то свое особенное «холодное» очарование, от нее было сложно оторвать глаза.
Самые длинные ноги
Надя Ауэрман
C 1997 по 1999 год Надя Ауэрман была признана обладательницей самых длинных ног среди моделей-девушек и входила в Книгу рекордов Гиннеса. От поясницы до пяток ее ноги составляют 1 метр 12 сантиметров. Потом рекорд перешел Адриане Сленариковой, а сейчас он у модели Аны Хикман.
Смена приоритетов
Надя Ауэрман
Супермодели в 90-х стали настоящими небожителями и о такой жизни, как у них, мечтали девушки по всему миру. Казалось, Надя имеет всё что хочет и благодаря её данным в моделинге может задержаться она очень долгое время. Но и в какой-то момент её приоритеты сменились и она поняла, что хочет чего-то нового.
На самом деле Надя Ауэрман никогда не носила в сердце большую мечту быть звездой подиума. Главной целью в жизни для нее было создание семьи, она очень хотела детей и особо никогда этого не скрывала. Но став супермоделью, она немножко отложила свои планы на неопределённое время.
Хелена Кристенсен, Надя Ауэрман и Клавдия Шиффер. / Фото: Glossymag.ru
В конце 90-х модель серьезно задумалась о том, что пора делать выбор. В 1997 году она стала мамой девочки, которую назвала Козимой. Отцом стал ее тогдашний партнер медиаменеджер Олаф-Бьерна Тиц.
Но построить крепкие отношения у них не получилось. После разрыва Надя долго не скучала, и уже в 1998 году впервые пошла под венец. Её мужем стал актер Вольфрам Грандезку. В браке родился сын. Но спустя 7 лет супруги развелись.
После разрыва проанализировав свои ошибки, модель решила больше не афишировать свою личную жизнь. В приватности Ауэрман знает толк и она это доказала. Сейчас она замужем за психиатром из Бонна. И общественности до сих пор не удалось узнать, как его зовут. У пары есть 2 общие дочери.
Кстати, последнюю беременность Ауэрман удалось скрывать до последнего. О том что у 42-летней модели появилась третья дочь, стало известно, когда она уже его родила.
Выступила против излишней худобы
Немецкая топ-модель, завоевавшая подиумы в 90-х, активно выступает против излишней худобы на подиумах. В 2011 году она потребовала от немецких властей введения строгих правил для модельного бизнеса. Ауэрман заявила, что нужно запретить появление слишком худых или слишком юных манекенщиц.
По мнению супермодели, до 17 лет на подиуме девушкам делать нечего. И на показах должны присутствовать контролеры, которые будут проверять паспорт у моделей, если у них возникнут подозрения.
Ауєрман считает, что слишком худые девушки к работе тоже допускаться не должны. Она отмечает, что против сильно худых моделей должен быть закон. Такой, к слову, действует в Милане.
Что делает Надя Ауєрман сейчас
Надя Ауэрман с дочкой Козимой . / Фото: Jan Haas/ Legion Media
Немецкая звезда модного мира на подиум не планирует возвращаться. По крайней мере, пока что ее заявления именно такими. Кстати, для глянца она иногда снимается. Хотя моделинг считает уже пройденным этапом. Она иногда появляется на светских мероприятиях. Да, она изменила внешне, но показывает, что стареть можно красиво, не искажая от природы красивое лицо обилием пластики.
Супермодель совсем не скучает, в первую очередь, потому что она мать четверых детей. Но хоть для нее и стоит семья на первом месте, как личность она продолжает развиваться.
Надя уже пробовала себя в кинематорафе и выпустила мемуары под названием «Надя». В книге модель поделилась с читателями самыми яркими моментами своей потрясающей карьеры.
Автобиографическая книга Нади Ауэрман. / Фото: biblio.co.nz
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