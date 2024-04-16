Бессменный атрибут праздника: как на нашем столе появилась рюмка

В средние века посуда для питья была из дерева и металла. /Фото: sciencepop.ru

Хрустальный бокал с вензелем, Российская империя, 18 век. /Фото: litfund.ru

Шоты и сегодня можно найти в каждом баре. /Фото: livemaster.ru

Свадебные рюмки, 18 век. /Фото: streetmarket.ru

На лафитник было приятно даже просто посмотреть. /Фото: wikipedia.org

Сегодня рюмок столько , что и не сосчитаешь. /Фото: pbl-holding.spb