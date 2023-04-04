Ипотека по-советски: каким было потребительское кредитование в СССР

Впервые ипотека в СССР появилась в двадцатых годах. Тогда правительство задумалось о строительстве и выдаче доступного жилья за счёт накоплений граждан с некоторой поддержкой из бюджета.
Кредиты на жильё в Советском Союзе
После образования СССР оказалось, что большинство домов во многих городах находится не в лучшем состоянии. Необходимо было построить новое и доступное жильё, чтобы упрочить веру людей в новый политический порядок. Тогда было принято решение поднять населению заработные платы, чтобы люди могли накопить на жильё и взять кредит. Ипотека в двадцатые годы была очень заманчива. Кредиты на жильё в СССР имели небольшие проценты, чаще всего надбавка составляла не больше 1%. Граждане СССР первые три года могли платить одни проценты, а основной долг заплатить позже. Кроме того, квартиры в домах из определённого материала стоили по-разному, и кредит на них тоже выдавали разный. Ипотеку на квартиру в каменном доме давали на 60 лет, а в деревянном — на 45.
В тридцатые годы льготное кредитование на жильё стали отменять. Вместо этого начали выдавать ордера на наём жилых помещений сроком на пять лет, которые можно было продлить. Распоряжаться таким жильём владелец не имел права. В шестидесятые кредиты для граждан СССР решили вернуть, но попытка не была удачной. Вновь пользоваться ипотекой для покупки квартир стали в восьмидесятые. Ставка по кредиту была не выше 2%, а плату по нему вычитали из заработной платы.
Кто мог взять потребительские кредиты в СССР
Потребительские кредиты на различные промтовары выдавали под 2% годовых. Воспользоваться ими мог каждый, кто имел постоянное место работы и мог предоставить справку об этом, а также справку из профсоюза. Выдавали кредиты и пенсионерам, и аспирантам университетов, и военнослужащим. Им нужно было соответствовать всего нескольким требованиям, а именно: проживать в том же городе, в котором находился магазин, и иметь хоть какой-нибудь доход — пенсию или стипендию. Иногда кредит могли выдать под залог ценной вещи. В большинстве магазинов рассрочку выдавали, если покупатель мог сразу выплатить 25% от стоимости товара, внеся таким образом первый взнос.
Покупкой товаров в СССР в рассрочку активно начали пользоваться в шестидесятых–семидесятых годах. Но для многих граждан такой заём на длительный срок был непривычен, и они предпочитали копить деньги сами, чтобы приобрести нужную вещь. Можно сказать, что такие люди поступали весьма странно. В Советском Союзе людям, взявшим кредит, предоставляли некоторые льготы. Так, если взявшего кредит забирали в армию, или он оказывался серьёзно болен, или потерял члена семьи, то ему предоставляли «кредитные каникулы». В течение года такой заёмщик мог не отдавать свой долг банку. Взять больше одного кредита в СССР гражданин не мог, сначала он должен был рассчитаться со старым. Штрафные санкции по просроченному кредиту, ипотечному или потребительскому были, но не такие суровые, как в современной России.
Касса взаимопомощи выручит всегда
На многих заводах и фабриках существовали кассы взаимопомощи. В СССР ими пользовались многие рабочие, состоящие в профсоюзах. В такую кассу с каждой зарплаты вносилась определённая часть, например, 10 или 25 рублей. Эти деньги, как правило, хранились в кассе год, а после работник мог сразу получить на руки всю удержанную у него сумму.
Кроме того, люди, заведующие кассой взаимопомощи, распределяли среди участников некоторые блага. Они вели список очередников на покупку различных дорогостоящих товаров. Участник профсоюза таким образом мог получить дефицитный товар в момент выдачи ему сохранённых в кассе денег.
Однако некоторые рабочие и служащие отказывались от пользования кассой взаимопомощи. Тем, кто получал маленькую зарплату, было проблематично выделить из неё даже 10–25 рублей, чтобы отложить их в кассу.
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