7 забавных и полезных устройств за копейки, которыми можно побаловать себя и близких

Забавные и полезные устройства, которые облегчат жизнь.
В наше время создается огромное количество всевозможных гаджетов и аксессуаров. Значительная часть из всего этого многообразия абсолютно бесполезная и малоприменима на практике. Однако вместе с этим, существуют и те устройства, которые точно пригодятся большинству людей, пускай в это и будет сложно поверить на первых парах.
1. Чехол-тетрис
Если накатила ностальгия.
Признавайтесь, а сколько вы провели часов за этой игрой в 90-е годы? Сегодня настоящие фанаты и поклонники тетриса могут купить вот такой защитный чехол для своего смартфона, на котором установлен тетрис. Теперь можно наслаждаться падающими фигурками в любом месте в любое время.
2. Нано-телефон
Он такой маленький.
Телефон L8STAR BM70 по своим габаритам сопоставим с наушником или зажигалкой. Он настолько мал, чего его можно потерять в кармане! Камеры в нем нет, о поддержке социальных сетей и мессенджеров можно сразу забыть. Что с ним можно делать? На самом деле – использовать в качестве брелока.
3. Экспресс-переводчик
Производитель утверждает, что все будет хорошо.
Полезное устройство, которое пригодится при общении с иностранцами. Производитель обещает, что данная вещь будет переводить речь собеседника в реальном времени. В арсенале устройства 16 языков. Гаджет нужно подключать к смартфону через Bluetooth.
4. Джойстик для смартфона
Действительно удобная штука.
Часто играете на смартфоне? Тогда стоит подумать о приобретении накладного джойстика GameSir F1, который подойдет для любого устройства с диагональю 5.5-6.7 дюймов. С такой накладкой играть будет намного удобнее и проще.
5. Умная лампочка
Надоел старый свет? Поменяй его!
Надоел унылый желтый свет в помещении? Приобрети умную лампочку YEELIGHT, которая позволяет менять оттенки света в любое угодное время при помощи смартфона. Каждая YEELIGHT имеет стандартный цоколь, а значит подойдет для большинства осветительных приборов. Девайс можно подключть к домашнему Wi-Fi.
6. USB-батарейки
Прослужат намного дольше.
Необычные пальчиковые АА-батарейки, которые можно подзаряжать при помощи USB-порта. Процесс зарядки занимает около двух часов. Срок службы одной такой батарейки при постоянном использовании составляет 3 года.
7. Алкотестер
Полезно знать, сколько выпил ужина за вином.
Полезная вещица для тех, кто любит посещать вечеринки. Иногда, кажется, что выпил совсем немного, но ведь лучше знать наверняка. Поможет в этом персональный алкотестер. Простой и дешевый прибор, который всегда позволит быть уверенным в себе.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии