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7 забавных и полезных устройств за копейки, которыми можно побаловать себя и близких


Забавные и полезные устройства, которые облегчат жизнь.

Забавные и полезные устройства, которые облегчат жизнь.

В наше время создается огромное количество всевозможных гаджетов и аксессуаров. Значительная часть из всего этого многообразия абсолютно бесполезная и малоприменима на практике. Однако вместе с этим, существуют и те устройства, которые точно пригодятся большинству людей, пускай в это и будет сложно поверить на первых парах.

1. Чехол-тетрис


Если накатила ностальгия.

Если накатила ностальгия.

 

Признавайтесь, а сколько вы провели часов за этой игрой в 90-е годы? Сегодня настоящие фанаты и поклонники тетриса могут купить вот такой защитный чехол для своего смартфона, на котором установлен тетрис. Теперь можно наслаждаться падающими фигурками в любом месте в любое время.

2. Нано-телефон


Он такой маленький.

Он такой маленький.

 

Телефон L8STAR BM70 по своим габаритам сопоставим с наушником или зажигалкой. Он настолько мал, чего его можно потерять в кармане! Камеры в нем нет, о поддержке социальных сетей и мессенджеров можно сразу забыть. Что с ним можно делать? На самом деле – использовать в качестве брелока.

3. Экспресс-переводчик


Производитель утверждает, что все будет хорошо.

Производитель утверждает, что все будет хорошо.

 

Полезное устройство, которое пригодится при общении с иностранцами. Производитель обещает, что данная вещь будет переводить речь собеседника в реальном времени.
В арсенале устройства 16 языков. Гаджет нужно подключать к смартфону через Bluetooth.

4. Джойстик для смартфона


Действительно удобная штука.

Действительно удобная штука.

 

Часто играете на смартфоне? Тогда стоит подумать о приобретении накладного джойстика GameSir F1, который подойдет для любого устройства с диагональю 5.5-6.7 дюймов. С такой накладкой играть будет намного удобнее и проще.

5. Умная лампочка


Надоел старый свет? Поменяй его!

Надоел старый свет? Поменяй его!

 

Надоел унылый желтый свет в помещении? Приобрети умную лампочку YEELIGHT, которая позволяет менять оттенки света в любое угодное время при помощи смартфона. Каждая YEELIGHT имеет стандартный цоколь, а значит подойдет для большинства осветительных приборов. Девайс можно подключть к домашнему Wi-Fi.

6. USB-батарейки


Прослужат намного дольше.

Прослужат намного дольше.

 

Необычные пальчиковые АА-батарейки, которые можно подзаряжать при помощи USB-порта. Процесс зарядки занимает около двух часов. Срок службы одной такой батарейки при постоянном использовании составляет 3 года.

7. Алкотестер


Полезно знать, сколько выпил ужина за вином.

Полезно знать, сколько выпил ужина за вином.

 

Полезная вещица для тех, кто любит посещать вечеринки. Иногда, кажется, что выпил совсем немного, но ведь лучше знать наверняка. Поможет в этом персональный алкотестер. Простой и дешевый прибор, который всегда позволит быть уверенным в себе.

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7 забавных и полезных устройств за копейки, которыми можно побаловать себя и близких

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7 забавных и полезных устройств за копейки, которыми можно побаловать себя и близкихПодписаться на мой Instagram
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