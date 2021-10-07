7 забавных и полезных устройств за копейки, которыми можно побаловать себя и близких

Забавные и полезные устройства, которые облегчат жизнь.

1. Чехол-тетрис

Если накатила ностальгия.

2. Нано-телефон

Он такой маленький.

3. Экспресс-переводчик

Производитель утверждает, что все будет хорошо.

4. Джойстик для смартфона

Действительно удобная штука.

5. Умная лампочка

Надоел старый свет? Поменяй его!

6. USB-батарейки

Прослужат намного дольше.

7. Алкотестер

Полезно знать, сколько выпил ужина за вином.