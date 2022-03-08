От коротких юбок и до чадры: как менялся модный образ иранских женщин за последние 110 лет

Как менялась мода иранских женщин.
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», - именно эта поговорка как нельзя кстати подходит снимкам иранских женщин до культурной революции 1980 года и после. Трудно представить, что когда-то они одевались также модно, как и европейки, имели свободу выбора в одежде и макияже. Как менялся образ иранской женщины с начала ХХ века и по сегодняшний день – далее в обзоре.
1900-е
Женщины из гарема иранского шаха Насер ад-Дин ШахКаджара. | Фото: bigpicture.com.ua.
В 1900-х годах иранские женщины носили национальные одеяния, покрывали голову белым платком-хиджабом и не использовали ни грамма косметики. Монобровь считалась признаком красоты.
1910-1920-е
Образ иранской женщины в 1920-х годах. | Фото: b-picture.livejournal.com.
К 1910-му году появилось социальное движение за права женщин. Конечно же, это не могло не отразиться на одежде иранок. К началу 1920-х годов женщины по-прежнему носили хиджаб, но теперь он был ярких оттенков, а под ним виднелись уложенные волной пряди волос.
1930-е
В 1930-х годах иранских женщин вынуждали отказываться от чадры. | Фото: b-picture.livejournal.com.
В 1930-е годы 34-й шах Ирана Реза Пехлеви заявил, что он «модернизирует» свою страну. В 1935 году Персия стала именоваться Ираном, а правитель издал указ о снятии чадры. Это должно было стать огромным шагом вперед, однако женщины оказались не готовы к столь кардинальным переменам. Они полагали, что отсутствие чадры унижает их.
1940-е
Иранская женщина. Конец 1940-х годов. | Фото: salijoon.us.
В начале 1940-х годов Реза-хан отрекся от престола, а закон о снятии чадры перестал действовать. Однако теперь ношение чадры рассматривалось как индикатор низкого класса и отсталого мировоззрения, а также препятствие для нормального труда на рабочих местах.
Теперь внешний вид модной иранской женщины ничем не отличался от европейки или американки: волнистые волосы, макияж на лице, платья по колено.
1950-1960-е
Иранские красавицы конца 1960-х годов. | Фото: cn15.nevsedoma.com.ua.
В период 1950-1960-х годов в Иране продолжала наблюдаться дихотомия (разделение) женщин. Образ представительницы высшего класса полностью отражал модные тенденции Запада, в то время как иранские женщины более скромного достатка с гордостью носили чадру.
Модницы щедро пользовались подводкой для глаз, а на головах сооружали высокие прически. В 1960-х женщины получили право голоса, а в 1968-м министром образования Ирана была назначена Фаррохру Парса.
1970-е
Иранские модницы 1970-х годов. | Фото: celebritymeasurement.net.
В 1970-х годах иранские женщины получили право на развод. Тогда же девушки носили короткие юбки, блузки с глубоким декольте, открытые купальники. Они с удовольствием принимали участие в конкурсах красоты. Глядя на обложки модных журналов того времени, сложно представить, что это раскрепощенные мусульманские женщины, ведь к концу 1970-х ситуация изменилась кардинально.
1980-е
Культурная революция в Иране 1980 года. | Фото: artknowledgenews.com.
В 1978-79-м гг. в Иране произошла Исламская революция. Шах Мохаммед Реза Пехлеви бежал, а на его место пришел духовный лидер аятолла Хомейни. В 1980-м году произошла так называемая Культурная революция. Учебные заведения закрылись на неопределенный срок, министр образования Фаррохру Парса была казнена, а перед шиитскими богословами поставили задачу: подчинить своей воле сознание народа.
Женщинам при новом режиме пришлось очень тяжело. Их лишили многих прав и обязали снова надеть черную чадру и платок-хиджаб. Тех, кто осмеливался выходить на улицу без этого одеяния, нередко забивали камнями насмерть.
1990-2000-е
Зеленая революция 2009 года. | Фото: img0.temakazan.ru.
Спустя 10 лет женщинам разрешили носить разноцветные хиджабы, немного стали немного видны волосы. В 2009 году произошла Зеленая революция. Женщины принимали в ней активное участие, надеясь, что они получат больше прав.
2010-е
Современные иранские модницы| Фото: ic.pics.livejournal.com.
К 2010 году в манере одеваться был достигнут определенный прогресс: вместо хиджаба иранки стали носить обычный платок, на многих из них можно увидеть брюки и джинсы.
Современные иранские женщины. | Фото: cerebrallemon.com.
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