5 впечатляющих сооружений новейшей истории, которые достойны носить звание чудес света

1. Супер-Камиоканде

Уникальное сооружение под землёй, которое служит науке. /Фото: kopalniawiedzy.pl

Увидеть такое вживую могут лишь единицы. /Фото: medium.com







2. Дубай Молл

Самый большой торговый центр на планете. /Фото: sputnik8.com

Торговый город в городе. /Фото: camel-travel.com.ua

3. «Комнатная ферма» Шигерхару Шимамуры

Уникальная ферма с необычной историей. /Фото: livejournal.com

Трудно поверить, что это бывший завод полупроводников. /Фото: livejournal.com

4. Y-40

Самый глубокий бассейн на планете. /Фото: tilda.com

Излюбленное место дайверов. /Фото: euromag.ru

5. Курорт «Тропические острова»

Курорт под крышей, который вырос из обычного ангара. /Фото: factroom.ru

Под непримечательным европейским ангаром - целый тропический мир. /Фото: factroom.ru