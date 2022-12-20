Потрясающие подземные храмы, расположенные в разных уголках мира

Когда мы задумываемся о местах богослужения и поклонения культу, мы обычно представляем себе грациозные здания, спроектированные таким образом, чтобы они наполнялись Божьим светом. Но не все следуют подобному дизайну.



В древнем мире было принято спускаться под землю, чтобы приблизиться к своим богам. Даже сегодня по всему миру существуют религиозные комплексы, где можно молиться до тех пор, пока у вас не разовьётся клаустрофобия.



10. Высеченные из камня церкви, Эфиопия

9. Пещеры Могао (Mogao Caves), Китай

8. Гипогей Хал-Сафлиени (Hal Saflieni Hypogeum), Мальта

7. Митреум (Mithraeum), Италия

6. Пещерный храм в Шинка Веке (Sinca Veche Temple Cave), Румыния

5. Соляная часовня Святой Кинги (St. Kinga Salt Church), Польша

4. Соляной собор Сипакиры (Zipaquira Salt Cathedral), Колумбия

3. Храм Даманхура (Temple Of Damanhur), Италия

2. Пещеры Бату (Batu Caves), Малайзия

1. Пещеры неандертальцев, Франция