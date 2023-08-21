11 несправедливых смертей из сериалов

Телевидение порой может быть очень садистским. Только ты привыкнешь к новому герою сериала, полюбишь его всем сердцем, а сценаристы его убивают. Вы никогда не можете предугадать ход событий, всё как в реальной жизни — вы влюбляетесь и просто надеетесь на лучшее.



Мы вспомнили персонажей, которые умерли, так и не дав себя разлюбить. Запасаемся платочками, вас ждет скорбный путь, полный спойлеров.









Бетти Дрейпер в «Безумцах»

Адриана Ла Серва в «Клане Сопрано»

Нед Старк в «Игре престолов»

Сун-ва Квон и Джин-Су Квон в «Остаться в живых»

Рита Морган в «Декстере»

Бет Грин в «Ходячих мертвецах»

Игритт в «Игре престолов»

Чарли Пэйс в «Остаться в живых»

Хэнк Шрейдер в «Во все тяжкие»

Дерек Шеферд в «Анатомии страсти»

Уилл Гарднер в «Хорошей жене»