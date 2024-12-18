25 любопытных и малоизвестных фактов о мумиях

Такие разные мумии.
Когда речь заходит о мумиях, то многие в первую очередь вспоминают древний Египет, фараонов, тела которых сохранились до сегодняшнего дня, и голливудский блокбастер «Мумия». Но на самом деле мумии – это не только Древний Египет и Голливуд. В нашем обзоре малоизвестные, а порой и просто невероятные факты о мумиях.
1. Что такое мумия
Человеческие мумии.
Мумия - это тело человека или животного, которое предохранено от разложения путем удаления внутренних органов, обработки содой (декагидратом карбоната натрия) и смолой, после чего было завернуто в бинты.
2. Mum - значит воск
Мумия от персидского mum.
Слово "мумия" происходит от средневекового латинского слова "mumia", заимствованного от средневекового арабского "mūmiya" и от персидского "mum" (воск), что означало забальзамированное тело, а также бальзамирующее вещество на основе битума.
3. Разнообразие мумий
Мумии кошек.
Археологи обнаружили множество мумий животных, включая шакалов, кошек, бабуинов, лошадей, птиц, песчанок, рыб, змей, крокодилов, бегемотов и даже льва.
4. Анубис
Анубис - бог с головой шакала.
Некоторые люди задаются вопросом, почему было найдено так много мумий шакалов. Объяснение этому довольно простое - богом мумификации был Анубис, египетский бог с головой шакала.
5. Искусство мумификации
Искусство мумификации родом из Египта.
Древние египтяне начали делать мумии около 3400 г. до н.э., но им потребовалось почти восемьсот лет, чтобы понять, что если вынуть внутренние органы, мумия будет сохраняться, а не гнить. Со временем мумификация стала очень сложным и длительным процессом, который длился до семидесяти дней.
6. Геродот - первый человек, описавший мумификацию
Геродот - первый человек, описавший мумификацию.
Первым человеком, который очень подробно написал о процессе мумификации, был греческий историк Геродот. Случилось это после того, как он посетил Египет около 450 до н.э.
7. Племя чинчорро
Мумия племени чинчорро.
Несмотря на то, что мумии почти исключительно связывают только с Египтом, южноамериканское племя чинчорро было первым, которое начало делать мумии. Согласно последним археологическим свидетельствам, самые старые мумии чинчорро датируются седьмым тысячелетием до н.э., что в два раза старше первых египетских мумий.
8. Рентгеновский снимок мумии
Говард Картер - человек, который сделал мумии рентген.
Первые современные научные экспертизы мумий начали проводить в 1901 году, проведенное профессорами английского языка при правительственной школе медицины в Каире. Первый рентгеновский снимок мумии был сделан в 1903 году, когда профессора Графтон Эллиот Смит и Говард Картер использовали единственный рентгеновский аппарат в Каире на то время, чтобы изучить мумию Тутмоса IV.
9. Классика
Руки скрещенны на груди.
Не все мумии были завернуты в одном и том же положении. Например, подавляющее большинство фараонов были расположены в положении лежа с руками, скрещенными на груди. Именно это положение чаще всего показывается в фильмах и популярных средствах массовой информации.
10. Осирис
Первая мумия в истории.
Согласно египетской мифологии, бог Осирис был первой мумией в истории. Однако, его останков не было найдено.
11. Загробное гостеприимство
Изображение Осириса.
Именно по этой причине, после того, как мумия была вся закутанная в бинты, ее покрывали специальной тканью с нарисованным изображением Осириса. Это делалось для того, чтобы египетский бог подземного мира был добрым и гостеприимным к умершим.
12. Были-бы деньги
Роскошь после смерти.
Многие люди ошибочно полагают, что мумифицировали только фараонов. В действительности же мумифицировали тех, кто мог себе это позволить.
13. Все свое возьму с собой
Сокровища и драгоценности захоронений.
Древние египтяне верили, что вещи, которые были захоронены в гробнице вместе с мумией, помогут покойнику в жизни после смерти. Таким образом, все ценное для покойных хоронили вместе с ними. Это были предметы искусства, артефакты, сокровища и драгоценности.
14. Защита от воров
Древнеегипетские мифы не помогли.
Была также предусмотрена защита от воров - древнеегипетские мифы предупреждали, что на гробницы и их содержание было наложено проклятие, которое поразит всех, кто войдет в них. Утверждалось, что ряд археологов, которые обнаружили некоторые из этих захоронений, быть поражены тотальным невезением, а некоторые даже умерли при необычных обстоятельствах.
Тем не менее, эти проклятия не смогли предотвратить разграбление множества могил и воровства драгоценных украшений и других дорогих предметов, которые "сопровождали" мумий в загробную жизнь.
15. Сомнительное развлечение
Разворачивание мумий.
Кроме того, в викторианскую эпоху, разворачивание мумий стало популярным занятием на вечеринках. Хозяева, которые проводили званый ужин, покупали мумию, а гости могли во время вечеринки развернуть ее.
16. Незаменимый лекарственный компонент
Целебные свойства мумий.
В викторианские времена, мумии считались незаменимым компонентом во многих лекарствах. Большинство именитых врачей уверяли своих пациентов, что порошок из мумий или растертые мумии обладают удивительными целебными свойствами.
17. Рамсес III боялся рептилий
Амулет от змей.
Рамсес III боялся рептилий. Именно по этой причине его мумия была найдена с одетым амулетом, который должен был защищать его от змей в загробном мире.
18. Вместилище интеллекта и эмоций
Сердце.
Единственный органом, который древние египтяне оставляли внутри мумии, было сердце. В то время сердце считалось центром средоточий интеллекта и эмоций - качеств, которые нужны были мертвым и в загробной жизни.
19. Прибыльный бизнес
Бальзамировщики, хирурги, священники, книжники...
Мумии были очень прибыльным бизнесом в древнем Египте. В процессе подготовки мумии использовались много рабочих: от бальзамировщиков и хирургов до священников и книжников.
20. Средний вес мумии
Практически ничего...
Без всех своих бинтов и одеяний средняя мумия весит всего около 2,5 кг.
21. Маска с заклинаниями
Маска Тутанхамона.
Большинству мумий фараонов на лицо надевали золотую маску, испещренную магическими заклинаниями. Маска Тутанхамона была сделана из чистого золота и по современным ценам стоила бы около $ 13 млн.
22. Дышите глубже
Мумии могут ожить? ...хм, суеверие?
Иногда рот мумии мог открываться, чтобы символизировать акт дыхания в загробной жизни. Этот обычай, вероятно, привел к суеверию, что мумии могут ожить.
23. Калибровка томографов
Там где живые не пройдут.
В последние годы мумии использовались для калибровки машин-томографов для использования в больницах. Это делалось в случае, если уровень радиации был бы слишком опасным и даже смертельным для живого человека.
24. Растирание глупости
Прах мумий.
Король Карл II считал, что в прахе мумий содержится секрет величия. Он ставил несколько мумий и собирал прах, падающий с них на пол. Затем король втирал его себе в кожу.
25. Человек в спальнике
Саркастичный дизайн.
Современные спальные мешки сделаны широкими в плечах и узкими в ногах, что делает человека, лежащего внутри, похожим на мумию. Это не просто совпадение, так как их дизайн был вдохновлен тем, как мумий заворачивали для сохранения на тысячелетия.
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