20 оригинальных поделок, которые несложно сделать из стеклянных банок своими руками

Оригинальные поделки, которые несложно сделать из стеклянных банок своими руками .

1. Банки для хранения приправ и специй

Маленькие стеклянные банки с пробковыми крышками для разных видов специй и приправ – незаменимая вещь для любой настоящей хозяйки.

2. Подсвечники из стеклянных банок

Обычные стеклянные банки могут стать необычными и функциональными подсвечниками, которые украсят не только интерьер, но и позволят создать романтическую обстановку в саду.

3. Необычные светильники

Оригинальные подсвечники из банок можно легко закрепить на любой поверхности, например, на одном из деревьев на территории загородного участка.

4. Банки-органайзеры

Стеклянные банки-органайзеры для всевозможных канцелярских принадлежностей .

5. Подсвечники из банок

Подсвечники из обычных стеклянных банок, которые закреплены на деревянном каркасе из поддона.

6. Хранение сыпучих продуктов

Повторное использование старых стеклянных банок для хранения приправ и специй .

7. Органайзер для канцелярских предметов

Стеклянные банки золотистого цвета, подходящие по размеру для канцелярских принадлежностей , легко превратить в замечательные и незаменимые органайзеры.

8. Хранение кухонных принадлежностей

Стеклянные банки, которые можно использовать для хранения кухонных принадлежностей.

9. Кормушка для птиц

Необычная кормушка для птиц из обыкновенной стеклянной банки .

10. Органайзер для карандашей

Стеклянная банка может стать эксклюзивной подставкой для карандашей, если ее украсить пуговицами.

11. Подвесные горшки из банок

Стеклянные банки можно использовать для того, чтобы украсить интерьер подвесными кашпо .

12. Ваза из стеклянной банки

Вазы для свежих полевых цветов из стеклянных банок, покрытых акриловыми красками.

13. Люстра из банок

Красивая люстра из стеклянных банок, которая позволит дополнительно осветить помещение и сделать его более комфортным .

14. Настенная ваза

Настенные вазы из стеклянных банок, которые привлекут внимание гостей.

15. Поделка из стеклянной банки

Стильные подсвечники из небольших стеклянных банок, которые станут полезной вещью на дачном участке.

16. Сочетание дерева, стекла и металла

Классическая люстра в средневековом стиле, которая состоит из деревянного каркаса и стеклянных банок .

17. Светильники из банок

Несколько отрезков кабеля соединяют светильники из стеклянных банок один за другим.

18. Органайзеры для косметики

Для хранения косметики и аксессуаров для макияжа отлично подойдут стеклянные банки .

19. Мини-террариум из обычной банки

Мини-террариум из стеклянной банки может стать прекрасным украшением для любого помещения.

20. Декоративная ваза

Стеклянная банка, украшенная пуговицами, из которой получилась отличная ваза .