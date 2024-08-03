7 классических мужских причёсок, которые никогда не выйдут из моды
На что чаще всего обращает внимание женщина при встрече с мужчиной? Конечно, некоторые смотрят на ботинки или на костюм, но многие всё же в первые мгновения обращают внимание на причёску. Есть стрижки, которые всегда сделают образ мужчины солидным, привлекательным и опрятным.. Мы подобрали самые интересные варианты, которые понравятся каждому!
Боковой пробор
Боковой пробор
Это очень универсальная причёска, которая подходит практически под любой тип лица. Она была невероятно популярна в 20-е и 40-е годы прошлого столетия, потом вернулась в моду в 60-е и уже тогда вошла в список классических причёсок, которым не подвластно время. При таком выборе виски и затылочная часть волос зачастую выстригаются довольно коротко, другая же часть волос остаётся удлинённой и укладывается на одну сторону.
Очень коротко
Очень коротко
Очень короткая стрижка отлично сочетается с деловым костюмом, правда подходит она не всем. Её рекомендуют выбирать мужчинам с идеальным и пропорциональным овалом головы, а также явно выраженными скулами и угловатыми чертами лица. Кстати, данная причёска понравится не только приверженцам классического стиля, но и тем, кто любит носить спортивные костюмы или джинсы.
Текстурированные пряди
Текстурированные пряди
Обладателям кудрявых и вьющихся волос порой очень сложно подобрать идеальную причёску. Таким мужчинам стилисты предлагают альтернативу – текстурированную стрижку. Её делают на удлинённые волосы, оставляя затылочную часть короткой, и перекидывая пряди на лоб. При этом филировать волосы в такой причёске не допускается, так как волосы при этом будут смотреться не ухоженно. Мастера парикмахерского дела также утверждают, что делать такую стрижку не стоит обладателям очень тонких волос, так как для неё нужен объём. Это идеальный вариант для тех, у кого непослушные волосы, которые никак не укладываются.
Французский стиль
Французский стиль
Причёска во французском стиле смотрится очень привлекательно, она была популярна в 90-е годы, и теперь снова на пике популярности. Она идеально подойдёт обладателям широкого лба, и удачно скроет его, тем самым сделает лицо более пропорциональным. Особых рекомендаций по её укладке нет, так как ухаживать за ней очень легко. Если хочется сделать образ более дерзким или расслабленным, то можно поиграть с укладкой чёлки, лучше всего использовать для этого фиксирующий гель.
Зачёс назад
Зачёс назад
Зачёсывать длинные пряди назад стали не просто так. В 20-е годы прошлого века обязательным предметом гардероба мужчины была шляпа, поэтому нужна была универсальная причёска, которая бы не портилась под шляпой и выглядела опрятно. Именно так зародился тренд на зачёсанные назад волосы, и самое главное, что подходит под любой тип лица и волос.
Пряди до плеч
Пряди до плеч
Удлинённая причёска с длиной волос до плеч хорошо подходит для мужчин с волнистыми волосами. Конечно, на прямых волосах она тоже смотрится хорошо, но в таком случае волосы придётся дополнительно укладывать, так как прямые пряди не будут держать нужную форму.
Максимальный объём
Эту причёску именуют, как помпадур, в честь знаменитой куртизанки Людовика XV. Именно она завела моду на высокие причёски, правда, тогда их носили преимущественно женщины. Сейчас объёмные мужские причёски становятся всё более и более востребованными. Они прекрасно подходят для обладателей толстых волос, которые при помощи стайлингов хорошо держат форму. Кстати, объёмная причёска может визуально скорректировать лицо, например, для вытянутого лица подойдёт более широкая и пышная укладка.
Максимальный объём
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