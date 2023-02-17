Как жили пленники главной английской тюрьмы: Банкеты, казни, привилегии и другие секреты лондонского

История Тауэра увлекает и одновременно пугает, заставляя невольно вздрогнуть от осознания того, что ещё несколько веков назад за его стенами творились довольно-таки жуткие дела. Роскошный и величественный, полный тайн и загадок – он был не только королевской резиденцией, а и главной тюрьмой Англии, где одни заключённые чувствовали себя, как дома, в то время, как другие – молились о том, чтобы поскорее всё закончилось…
Особые привилегии для почётных заключённых. \ Фото: lovefood.com.
Лондонский Тауэр был построен как надёжная крепость и символ королевской власти. За стенами замка находились склады для хранения оружия, а Королевский монетный двор выпускал национальные монеты. Помимо всего этого Тауэр был королевской резиденцией с роскошно обставленными апартаментами и зверинцем. Но башня также использовалась для содержания людей, которые представляли серьёзную угрозу национальной безопасности.
Несмотря на свою грозную репутацию, история заточения в Тауэре представляет собой калейдоскоп ярких событий: от ужасных пыток и казней до роскоши, банкетов и дерзких побегов.
1. Первый узник Лондонского Тауэра и другие пленники
Лондонский Тауэр. \ Фото: telegraph.co.uk.
Первому пленнику, Ранульфу Фламбарду, было позволено приносить лучшие вина и устраивать большие пиры, и он решил использовать это в своих интересах. Он напоил и накормил своих охранников и воспользовался случаем незаметно пронести верёвку, спрятанную в винном бочонке.
Ранульфу Фламбарду удалось бежать из Тауэра. \ Фото: pinterest.co.uk.
После длительного застолья, когда стражники были достаточно пьяны, Фламбарду удалось бежать. Согласно легенде, он спустился из окна башни к товарищам, ожидавшим внизу с лошадьми. Фламбард и его сообщники бежали из Англии в Нормандию, где Фламбард стал главным советником герцога Роберта. Позже он возглавил армию Роберта в попытке вторгнуться в Англию, но эти усилия оказались безуспешными. Фламбард сумел примириться с Генрихом в 1101 году и был восстановлен в своём прежнем положении в Дареме.
Слева: Якобит Уильям Максвелл. Справа: Леди Уинифред Максвелл. \ Фото: undiscoveredscotland.co.uk.
Когда Якобит Уильям Максвелл был заключён в Тауэр в начале XVIII века, он и его жена использовали выпивку, чтобы отвлечь своих охранников. Леди Уинифред Максвелл приехала в Лондон из их дома в Шотландии, чтобы просить короля о помиловании её мужа. Король Георг отказался, поэтому, когда Леди Максвелл, её горничная и ещё двое мужчин посетили Уильяма в ночь перед казнью, они отвлекли стражу алкоголем и женщинами. Пока стражники занимались другими делами, леди Максвелл сбрила бороду своему мужу и одела его в принесённую ими женскую одежду. Уильям и Уинифред Максвелл вместе сбежали из Тауэра, а затем были тайно вывезены из Англии.
2. Пытки
Джон Джерард, линейная гравюра, 1633 год. \ Фото: wellcomecollection.org.
К XVI веку условия содержания заключённых в Тауэре значительно ухудшились. Элитные заключённые всё ещё жили здесь, но в середине 1500-х годов пытки в Тауэре стали обычным делом. Когда Англия оказалась в эпицентре религиозного кризиса, еретиков привели в Тауэр и пытали до тех пор, пока они не отреклись от католицизма. Один иезуитский священник, отец Джон Джерард, вернулся в свою родную Англию, проведя некоторое время в Риме в качестве католического миссионера. Он был арестован в 1594 году, а затем доставлен в Тауэр для пыток.
Священник Джон Джерард. \ Фото: google.com.ua.
Джерард писал о своих переживаниях в ужасающих подробностях:
«...меня охватила острая боль. Хуже всего было в груди и животе, в руках и предплечьях. Вся кровь в моём теле по ощущениям прилила к рукам, и мне показалось, что она сочится из кончиков пальцев и пор кожи. Но это было всего лишь ощущение, вызванное адскими пытками. Боль была такой сильной, что мне казалось, я не смогу её вынести...кажется, где-то после часа ночи я упал в обморок. Не знаю, сколько я был без сознания, но думаю, что это было очень долго, потому что мужчины держали моё тело или подкладывали мне под ноги плетёные ступени, пока я не пришёл в себя. Потом они услышали, как я молюсь, и тут же снова начали истязать моё тело. И они делали это до тех пор, пока я снова не падал в обморок - восемь или девять раз в тот день - прежде чем пробило пять... чуть позже они меня сняли. Мои ноги и ступни не были повреждены, но мне стоило больших усилий стоять прямо».
Джерард сбежал из Тауэра в 1597 году и скрывался в течение восьми лет, пока не покинул страну.
3. Анна Аскью
Анна Аскью. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Дыба, используемая для растягивания заключённых и нанесения увечий, применялась как средство принуждения еретиков отречься от своей веры в течение XVI и XVII веков. Протестантка шестнадцатого века Анна Аскью несколько раз подвергалась пыткам, находясь в заключении в лондонском Тауэре, и писала о своих переживаниях в дневнике, который тайно вынесли из тюрьмы. Анна отказалась отречься от протестантизма и, «так как я лежала неподвижно и не плакала, мой лорд-канцлер и мастер Рич приложили все усилия, чтобы собственноручно растерзать меня. Они издевались надо мной до тех пор, пока я не стала еле жива...»
Анна была приговорена к смертной казни и сожжена на костре в 1546 году. Её отнесли к столбу и посадили на скамью перед тем, как зажечь огонь из-за её ослабленного состояния.
Гай Фокс. \ Фото: pointdevue.fr.
Гай Фокс, несостоявшийся участник Порохового заговора, продержался на дыбе всего тридцать минут, прежде чем его мышцы и суставы натянулись и растянулись, пока верёвки не впились в его запястья и лодыжки, натирая их до тех пор, пока волдыри не вздулись. В итоге, Фокс не выдержал и назвал своим мучителям своё настоящее имя, но продолжал скрывать имена своих сообщников.
4. Филипп Говард
Джордж Гауэр: Святой Филипп Говард, 13-й граф Арундел. \ Фото: https://gallerix.ru/
Филипп Говард, тринадцатый граф Арундел, был отправлен в лондонский Тауэр в 1585 году за поддержку отлучения от церкви королевы Елизаветы I и за то, что покинул страну без разрешения. Находясь в заключении, Говард нацарапал по-латыни на стене башни Бошамп: «Чем больше страданий мы претерпим ради Христа в этом мире, тем больше славы мы получим вместе с ним в грядущем». Считается, что за десять лет своего пребывания в Тауэре он перенёс психическое расстройство и умер в башне, так и не увидев своего сына.
5. Уолтер Рэли
Уолтер Рэли.
Во время своего долгого заключения в лондонском Тауэре сэр Уолтер Рэли стал отцом. Это свидетельствует о том, что секс не был запрещён во время пребывания в тюрьме.
Жена Рэли, Бесси, была одной из служанок королевы Елизаветы (в то время, как сам Рэли был одним из любовников королевы), но после того, как она узнала о тайном браке Рэли с Бесси, монарх приказала бросить их обоих в Тауэр. Это заточение длилось всего несколько месяцев, и позже Рэли выкупил их свободу, но, когда Яков I обвинил его в измене в 1603 году, Рэли вновь вернулся в тюрьму. А на следующий год родился Кэрью, сын Рэли, которого позже крестили в Тауэре.
6. Легендарные узники Тауэра
Анна Болейн. \ Фото: blogs.kcl.ac.uk.
Стоит также упомянуть Анну Болейн, короля Франции Иоанна II, Джона Баллиоля и других достойных внимания пленников. Анна Болейн провела свои последние дни в тех же покоях в Тауэре, где она ждала коронации три года назад. Во время её пребывания там в 1536 году у неё были слуги, которые выполняли все её нужды.
Джон Баллиол. \ Фото: artuk.org.
Много веков назад шотландский король Джон Баллиол привёл с собой слуг, когда был заключён в Тауэр. Кроме того, с ним была его жена и охотничьи собаки, а также когда ему разрешалось путешествовать по Англии, его сопровождала группа слуг, выполняющая все прихоти монарха.
Король Франции Иоанн II. \ Фото: ru.wikipedia.org.
Во время Столетней войны король Франции Иоанн II находился в Тауэре с полными королевскими привилегиями.
7. Привилегии для заключённых
Легендарный лондонский Тауэр. \ Фото: lookmytrips.com.
Чем больше денег было у заключённого, тем больше он мог позволить себе, содержа при этом надзирателей, и пока заключённый брал на себя расходы, почти всё было возможно. Король Франции Иоанн II устраивал пышные пиры, регулярно обедая цыплятами, сочными кусками баранины и кувшинами лучшего вина.
Генри Перси, девятый граф Нортумберленд. \ Фото: en.wikipedia.org.
Генри Перси, девятый граф Нортумберленд, наслаждался одним из самых роскошных стилей жизни, находясь в плену в начале XVII века. В течение семнадцати лет Перси каждый вечер составлял одно из лучших меню по своему усмотрению, довольствуясь вкуснейшей едой и выпивкой. Некоторые источники говорят о том, что граф не брезговал готовить еду самостоятельно, получая от этого неимоверное удовольствие.
8. Little Ease
Маленькая лёгкость. \ Фото: thevintagenews.com.
Little Ease - это небольшая камера под Белой башней, чуть меньше четырёх квадратных футов, где заключённые намеренно содержались в тесноте. Здесь не было достаточно места, чтобы сесть, лечь, встать или принять более-менее удобную позу. Камера была совершенно тёмной, и заключённые целыми днями сидели в одиночном заключении.
Гай Фокс был одним из многих узников, которым довелось там побывать. Иезуит Эдмунд Кэмпион также находился в заточении в маленькой камере, и впоследствии его трижды сажали на дыбу. Позже епископ Лондонский стал использовать термин «маленькая лёгкость» для обозначения того места, куда он помещал религиозных еретиков.
9. Традиции, или по стопам Ранульфа Фламбарда
Башня Мартина. \ Фото: flickr.com.
Наиболее богатые и высокопоставленные заключённые в течение шестнадцатого и семнадцатого веков продолжали традицию Ранульфа Фламбарда. Сэр Уолтер Рэли, например, проводил химические опыты и написал часть своей «Истории мира», находясь в заключении в Тауэре. Он также приносил из дома мебель, чтобы чувствовать себя комфортно.
Генри Перси, девятый граф Нортумберленд, жил в апартаментах «Башни Мартина» - части башенного комплекса, которую он украсил прекрасной мебелью и богатой коллекцией книг. Перси также собирал гостей, проводил время со своей любимой лисой, следил за модой и пользовался доступом к теннису и фехтованию.
10. «Дочь Мусорщика»
«Дочь Мусорщика». \ Фото: pinterest.ca.
Заключённые, которые не раскололись на дыбе, были подвергнуты пыткам при помощи «Дочери Мусорщика». Это изобретение, также называемое Скеффингтоновскими кандалами, делало противоположное дыбе и сжимало пленника до тех пор, пока он или она не сплющивались.
Спроектированная сэром Леонардом Скеффингтоном, лейтенантом башни Генриха VIII, «Дочь мусорщика», по-видимому, была не столь распространена, как дыба, поэтому лишь несколько упоминаний о ней сохранилось в Тауэрских архивах.
11. Заключённых подвешивали за руки
Орудия пыток в Тауэре. \ Фото: uk.m.wikipedia.org.
Иезуитский священник Джон Джерард описал, как в башне проводились пытки с использованием кандалов и железных оков. Как только Джона привели в темницу, его попросили отречься от католицизма. Когда он отказался, случилось невообразимое. Вскоре его подвели к колонне с парой ступенек:
«Затем… мои руки были подняты вверх, и железный прут был пропущен через кольца одного наручника, затем через скобу и кольца второго. Сделав это, они закрепили перекладину специальной булавкой, чтобы она не соскользнула, а затем, убрав одну за другой плетёные ступеньки из-под моих ног, оставили меня висеть на руках. Сами руки были закреплены над головой. Однако кончики моих пальцев на ногах всё ещё касались земли, и им пришлось выкапывать землю из-под них так, чтобы образовалась лунка. Они повесили меня на самую высокую скобу в колонне и оставили висеть так неопределённое время…»
12. Вильгельм Завоеватель и Белая Башня
Латинская надпись на гобелене гласит в переводе «Здесь Вильгельм прибывает в Байё». \ Фото: google.com.
Когда Вильгельм Завоеватель построил Лондонский Тауэр в 1070-х годах, он должен был стать демонстрацией силы и власти нового нормандского короля. Самая старая часть башни - это центральный замок, более известный как Белая Башня. Она была построена между 1078 и 1097 годами с использованием камня из Кента и из родной Нормандии Вильгельма. Англичане проделали всю работу над устрашающим сооружением, построив стены толщиной пятнадцать футов (примерно 4,5 метра), которые достигали девяносто футов (около 27 метров) в высоту. Белая Башня, построенная через десять лет после смерти Вильгельма, включала в себя часовню, которой, к сожалению, король так и не воспользовался.
13. Башня использовалась для заключения евреев
Слева: Король Англии Генрих III. Справа: Белая Башня. \ Фото: yandex.ua.
Башня снова использовалась как тюрьма, хотя и временная, во время правления Генриха III (1216-1272 гг.). Генрих III расширил Лондонский Тауэр, добавив к нему оборонительные стены и другие постройки. Он также сделал его своей основной резиденцией.
Используя башню в качестве тюрьмы, Генрих привёл в Тауэр группу евреев, обвинённых в убийстве Гуго Линкольна в 1255 году. Из ста заключённых евреев восемнадцать были впоследствии повешены.
Эдуард I (1272-1307 гг.) последовал его примеру и в 1278 году заключил в Тауэр почти семьсот евреев за якобы имевшие место преступления, связанные с обрезанием монет. Позже триста заключённых были казнены.
Было также несколько случаев, когда евреи нашли убежище в лондонском Тауэре в течение XIII века. Перед лицом нарастающих антисемитских настроений в Англии евреи искали спасения за ее толстыми стенами. Эдуард I изгнал евреев из Англии в 1290 году.
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