7 «гениальных» способов контрабанды, в каждом из которых что-то пошло не так

Самые необычные попытки контрабанды запрещенных товаров.

1. Птицы в трико

А подвела парня походка.

2. Колибри в трусах

Изобретательно, по счастью колибри не пострадали.

Специальный карман.

Каждая была тщательно завернута.

3. Гекконы в лифчике

Попытка провести партию редких гекконов.

4. Жилет из iPhone

Изобретательный парень из Китая.

5. Сигареты в бревнах

Партия нелегальных сигарет из Польши.

Как догадались - непонятно.

Везли контрабандисты очень много.

6. Человек в кресле

Нелегальная транспортировка людей.

Какой ужас.

7. Животные-курьеры

Его заставили, он ни в чем не виноват!

Вот, что нес кот.