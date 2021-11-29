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Натуральная кератиновая маска для волос

Такая натуральная кератиновая маска не только ухаживает за волосами, но ещё и выпрямляет и делает их послушными. Маску следует делать хотя бы 1 раз в неделю, чтобы был заметный результат.
Натуральная кератиновая маска для волос
Для основы маски понадобится взять 3 ст. л. сливочного масла и по 1 ст. л. оливкового и кокосового. Масло тщательно взбить погружным блендером до смешения ингредиентов.
Натуральная кератиновая маска для волос
Также взять 3 ст. л. овсянки, залить 2 стаканами воды, довести до кипения и варить 20 минут на небольшом огне.
Натуральная кератиновая маска для волос
Затем перебить овсянку в блендере. И, наконец, остывшую смесь процедить через марлю.
Натуральная кератиновая маска для волос
Сюда же добавить 1 ст. л. кукурузного крахмала, смешанного с 2 ст. л. воды.
Натуральная кератиновая маска для волос
Наконец, смешать полученную смесь с масляной и тщательно взбить. Наносить маску нужно на 3 часа, затем — смыть обычным шампунем. Маска обладает сильным выпрямляющим эффектом.

Натуральная кератиновая маска для волос

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кератинВолосы
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