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Цветок, который станет украшением любого подоконника

Комнатная глоксиния — невероятно красивое растение, которое станет центральным элементом любого домашнего цветника. Любовь цветоводов глоксиния получила за свои цветы, которые украшают компактные кустики в период с середины марта и до конца лета.
Цветы у глоксинии по форме напоминают колокольчики, в зависимости от сорта они могут быть простые или махровые. Поражает и разнообразие расцветок: розовые, красные, белые, фиолетовые, в крапинку и даже двухцветные.
Глоксиния — довольно неприхотливый цветок, который нуждается в большом количестве солнечного света. Регулярные подкормки и обрезка помогут растению активно расти и радовать своего хозяина обильным цветением.
Ищите новый цветок для домашнего сада? Тогда обратите внимание на прекрасную глоксинию.

Цветок, который станет украшением любого подоконника

Цветок, который станет украшением любого подоконника

Цветок, который станет украшением любого подоконника

Цветок, который станет украшением любого подоконника

Цветок, который станет украшением любого подоконника



Цветок, который станет украшением любого подоконника

Цветок, который станет украшением любого подоконника

Цветок, который станет украшением любого подоконника

Цветок, который станет украшением любого подоконника

Цветок, который станет украшением любого подоконника



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Глоксинияцветок

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