Цветок, который станет украшением любого подоконника

Комнатная глоксиния — невероятно красивое растение, которое станет центральным элементом любого домашнего цветника. Любовь цветоводов глоксиния получила за свои цветы, которые украшают компактные кустики в период с середины марта и до конца лета.

Цветы у глоксинии по форме напоминают колокольчики, в зависимости от сорта они могут быть простые или махровые. Поражает и разнообразие расцветок: розовые, красные, белые, фиолетовые, в крапинку и даже двухцветные.

Глоксиния — довольно неприхотливый цветок, который нуждается в большом количестве солнечного света. Регулярные подкормки и обрезка помогут растению активно расти и радовать своего хозяина обильным цветением.

Ищите новый цветок для домашнего сада? Тогда обратите внимание на прекрасную глоксинию.



















































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