Город между рек: Первые цветные фотографии Ханоя, сделанные в начале XX века

Уникальные цветные фотографии Ханоя.
Французский фотограф Leon Busy в начале XX века оказался во Вьетнаме, где прожил с 1914 до 1917 года. Пребывая в этой далёкой и незнакомой стране, он много фотографировал, стараясь запечатлеть на плёнку всё, что вызывало у него интерес. Сегодня, благодаря этим снимкам, можно увидеть, какой была жизнь простых людей в Ханое тех лет. Уникальными эти снимки делает один важный момент – это первые цветные фотографии, которые были сделаны в Ханое.
1. Столица Вьетнама
Панорама улицы Ханг Тьек – место скопления жестянщиков, которые делали различные вещи из листового металла.
2. Озеро Хоанкьем
«Озеро возвращённого меча» или «Озеро зелёной воды».
3. Ван-Мьеу
Ван-Мьеу — это знаменитый комплекс пагод с парком, который считается первым университетом Вьетнама и настоящим «Храмом литературы».
4. Руины гробницы
Усыпальница, которая начала строиться еще при жизни императора.
5. Рынок Ханоя
Сельский рынок в пригороде Ханоя.
6. Сувенирные лавки
Торговля сувенирами ручной работы.
7. Мастер каллиграфии
Дзен и искусство Каллиграфии. Вьетнам, Ханоя, 1910-е годы.
8. Приготовление пищи
Традиционный рецепт вьетнамской кухни.
9. Вьетнамские девушки
Сбор урожая шпината. Вьетнам, Ханоя, 1910-е годы.
10. Зажиточные вьетнамцы
Подготовка к проведению чайной церемонии.
11. Отдых после тяжёлой работы
Две вьетнамки в традиционных костюмах.
12. Сушка риса на дачном участке
Фермер следит за просушиванием риса. Вьетнам, пригород Ханоя, 1910-е годы.
13. Борцы на деревенском празднике
Перед началом поединка борцы кланяются богам в знак почтения.
14. Традиционная деревня Вьетнама
Одна из старейших деревень в пригороде Ханоя.
15. Лонгбьен
Один из двенадцати городских районов, входящих в состав Ханоя.
16. Мастер Хангчонг
Мастер традиционного вьетнамского изобразительного искусства.
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