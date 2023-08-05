Город между рек: Первые цветные фотографии Ханоя, сделанные в начале XX века

Уникальные цветные фотографии Ханоя.

1. Столица Вьетнама

Панорама улицы Ханг Тьек – место скопления жестянщиков, которые делали различные вещи из листового металла.

2. Озеро Хоанкьем

3. Ван-Мьеу

Ван-Мьеу — это знаменитый комплекс пагод с парком, который считается первым университетом Вьетнама и настоящим «Храмом литературы».

4. Руины гробницы

Усыпальница, которая начала строиться еще при жизни императора.

5. Рынок Ханоя

Сельский рынок в пригороде Ханоя.

6. Сувенирные лавки

Торговля сувенирами ручной работы.

7. Мастер каллиграфии

Дзен и искусство Каллиграфии. Вьетнам, Ханоя , 1910-е годы.

8. Приготовление пищи

Традиционный рецепт вьетнамской кухни.

9. Вьетнамские девушки

Сбор урожая шпината. Вьетнам, Ханоя, 1910-е годы.

10. Зажиточные вьетнамцы

Подготовка к проведению чайной церемонии.

11. Отдых после тяжёлой работы

Две вьетнамки в традиционных костюмах.

12. Сушка риса на дачном участке

Фермер следит за просушиванием риса. Вьетнам, пригород Ханоя, 1910-е годы .

13. Борцы на деревенском празднике

Перед началом поединка борцы кланяются богам в знак почтения.

14. Традиционная деревня Вьетнама

Одна из старейших деревень в пригороде Ханоя.

15. Лонгбьен

Один из двенадцати городских районов, входящих в состав Ханоя.

16. Мастер Хангчонг

Мастер традиционного вьетнамского изобразительного искусства .