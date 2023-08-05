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Город между рек: Первые цветные фотографии Ханоя, сделанные в начале XX века


Уникальные цветные фотографии Ханоя.

Уникальные цветные фотографии Ханоя.

Французский фотограф Leon Busy в начале XX века оказался во Вьетнаме, где прожил с 1914 до 1917 года. Пребывая в этой далёкой и незнакомой стране, он много фотографировал, стараясь запечатлеть на плёнку всё, что вызывало у него интерес. Сегодня, благодаря этим снимкам, можно увидеть, какой была жизнь простых людей в Ханое тех лет. Уникальными эти снимки делает один важный момент – это первые цветные фотографии, которые были сделаны в Ханое.

1. Столица Вьетнама


Панорама улицы Ханг Тьек – место скопления жестянщиков, которые делали различные вещи из листового металла.

Панорама улицы Ханг Тьек – место скопления жестянщиков, которые делали различные вещи из листового металла.

 

2. Озеро Хоанкьем


Город между рек: Первые цветные фотографии Ханоя, сделанные в начале XX века

«Озеро возвращённого меча» или «Озеро зелёной воды».

 

3. Ван-Мьеу


Ван-Мьеу — это знаменитый комплекс пагод с парком, который считается первым университетом Вьетнама и настоящим «Храмом литературы».

Ван-Мьеу — это знаменитый комплекс пагод с парком, который считается первым университетом Вьетнама и настоящим «Храмом литературы».

 

4. Руины гробницы


Усыпальница, которая начала строиться еще при жизни императора.

Усыпальница, которая начала строиться еще при жизни императора.

 

5. Рынок Ханоя


Сельский рынок в пригороде Ханоя.

Сельский рынок в пригороде Ханоя.

 

6. Сувенирные лавки


Торговля сувенирами ручной работы.

Торговля сувенирами ручной работы.

 

7. Мастер каллиграфии


Дзен и искусство Каллиграфии. Вьетнам, Ханоя, 1910-е годы.

Дзен и искусство Каллиграфии. Вьетнам, Ханоя, 1910-е годы.

 

8. Приготовление пищи


Традиционный рецепт вьетнамской кухни.

Традиционный рецепт вьетнамской кухни.

 

9. Вьетнамские девушки


Сбор урожая шпината. Вьетнам, Ханоя, 1910-е годы.

Сбор урожая шпината. Вьетнам, Ханоя, 1910-е годы.

 

10. Зажиточные вьетнамцы


Подготовка к проведению чайной церемонии.

Подготовка к проведению чайной церемонии.

 

11. Отдых после тяжёлой работы


Две вьетнамки в традиционных костюмах.

Две вьетнамки в традиционных костюмах.

 

12. Сушка риса на дачном участке


Фермер следит за просушиванием риса. Вьетнам, пригород Ханоя, 1910-е годы.

Фермер следит за просушиванием риса. Вьетнам, пригород Ханоя, 1910-е годы.

 

13. Борцы на деревенском празднике


Перед началом поединка борцы кланяются богам в знак почтения.

Перед началом поединка борцы кланяются богам в знак почтения.

 

14. Традиционная деревня Вьетнама


Одна из старейших деревень в пригороде Ханоя.

Одна из старейших деревень в пригороде Ханоя.

 

15. Лонгбьен


Один из двенадцати городских районов, входящих в состав Ханоя.

Один из двенадцати городских районов, входящих в состав Ханоя.

 

16. Мастер Хангчонг


Мастер традиционного вьетнамского изобразительного искусства.

Мастер традиционного вьетнамского изобразительного искусства.

 

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Город между рек: Первые цветные фотографии Ханоя, сделанные в начале XX века

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Город между рек: Первые цветные фотографии Ханоя, сделанные в начале XX векаПодписаться на мой Instagram
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