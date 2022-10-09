Из-за чего император Барбаросса враждовал с Папой Римским

Юные годы

Слева направо: Щит и герб императора Священной Римской Империи, основанные на изображении в Кодексе Манессе (около 1310 года). Императорский герб в этом стиле использовался с 1200 по 1430 год. \ Бюст-реликварий Фридриха I Барбароссы, 1160 год.

\ Фото: wikipedia.org. Фридрих Барбаросса подчиняется власти папы римского Александра III, Спинелло Аретино, фреска в Палаццо Публико, Сиена.\ Фото: wikipedia.org.

Второй крестовый поход

Фридрих Барбаросса в крестовом походе, миниатюра рукописи Петра из Эболи, конец XII века.

Статуя императора Фридриха I Барбароссы у горы Кифхойзер, отросшая борода императора оплетает трон. \ Фото: i.ytimg.com.

Смерть Фридриха Барбароссы, Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. \ Фото: diletant.media.

Свадьба Фридриха I Барбароссы и Беатрис Бургундской, фреска на потолке Имперского зала, Вюрцбург. \ Фото: livejournal.com.

Коронация

Корона императоров Священной Римской Империи, Х век. \ Фото: i.pinimg.com.

Кампании в Италии

Слева направо: Фридрих I Барбаросса — крестоносец, миниатюра из рукописи, 1188 год. \ Фридрих I Барбаросса (в центре), изображение XIII века.

Папа Адриан IV.

Слева направо: Вильгельм I Злой. \ Саркофаг Вильгельма I Злого (Монреале, около 1183 года).

Отлучение от церкви

Конфликт у лошадиной морды. \ Фото: dhi.ac.uk.

Возвращение в Италию

Коронация Пасхалия III.

Дипломатия и будущее династии

Слева направо: Людовик VII. \ Король Франции Генрих II Валуа.

Последняя кампания в Италии

Слева направо: Папа Александр III. \ Памятник Александру III, Латеранский собор, 1660 год.

Генрих Лев и Матильда. \ Фото: bing.com.

Третий крестовый поход

Слева направо: Папа Урбан III. \ Собор Сан-Джорджо в Ферраре — место погребения Урбана III.

Смерть и наследие Рыжей Бороды

Слева направо: Фридрих I Барбаросса, гравюра на меди, 1847 год. \ Памятник Фридриху I Барбароссе в Зинциге.