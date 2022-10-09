Из-за чего император Барбаросса враждовал с Папой Римским

Среди самых влиятельных личностей в истории Европы невозможно не вспомнить Рыжую Бороду или Фридриха Барбароссу, который за время своего правления сумел больше, чем все остальные – объединить почти две тысячи государств, поучаствовать в нескольких крестовых походах и даже столкнуться с вопросами религии и Папой Римским. В этой статье мы расскажем все про одного из самых влиятельных мужчин Европы того времени.
Юные годы
Слева направо: Щит и герб императора Священной Римской Империи, основанные на изображении в Кодексе Манессе (около 1310 года). Императорский герб в этом стиле использовался с 1200 по 1430 год. \ Бюст-реликварий Фридриха I Барбароссы, 1160 год.
Подобно другим выдающимся деятелям средних веков, о Фридрихе известно достаточно мало. Историки смогли определить, что дата его рождения – примерно 1122 год. Его отцом выступал Фридрих II, который в то время был герцогом такой немецкой земли, как Швабия, а его матерью была Юдифь Баварская. Некоторые источники утверждают, что мальчик практически не умел читать и писать, не знал латинского языка, но при этом искусно обращался с любым оружием и верховой ездой, а также очень любил охоту.
Фридрих Барбаросса подчиняется власти папы римского Александра III, Спинелло Аретино, фреска в Палаццо Публико, Сиена. \ Фото: wikipedia.org.
Впрочем, отсутствие образования не делало его хуже других современников, поскольку несмотря на это он примет активное участие в политической жизни. Его дядя, в то время текущий король Германии Конрад III, пригласил юношу принять участие в том, что носило название «хофтаг», представляя собой неформальный слёт, на котором собирались князья и другие правящие лица, входящие в состав Римской Империи. Историкам известно, что Рыжая Борода принимал участие в пяти хофтагах: в Страсбурге, в Констанце, в Ульме, в Вюрцбурге и в Вормсе с 1141 по 1145 год. Они, несомненно, подарили юноше бесценный опыт, который он использует в своей дальнейшей жизни, чтобы стать одним из самых известных императоров Римской Империи.
Второй крестовый поход
Фридрих Барбаросса в крестовом походе, миниатюра рукописи Петра из Эболи, конец XII века.
После кончины своего отца, Барбаросса стал его наследником, и был представлен людям как Фридрих III, герцог Швабии. А спустя несколько месяцев после этого он и его дядя Конрад отправились в путешествие – Второй крестовый поход, приняв перед этим крестовый обет примерно в 1146 году в начале зимы.
Для крестоносцев именно этот поход считался катастрофически неудачным, однако Фридрих сумел проявить себя в нем как мудрый военачальник и разумный политик. В конце лета в следующем году, во время переброса через Византию, один из солдат заболел и решил остановиться в монастыре в Адрианаполе (Эдирне, Турция), чтобы встать на ноги. Во время его выздоровления, кто-то украл его личные вещи, а самого крестоносца безжалостно убил.
Статуя императора Фридриха I Барбароссы у горы Кифхойзер, отросшая борода императора оплетает трон. \ Фото: i.ytimg.com.
Конрад распорядился, чтобы его племянник был тем, кто отомстит за смерть солдата. И он сделал это, попросту сравняв монастырь с землей, взяв разбойников в плен, а затем казнил их, потребовав прежде вернуть все украденные средства. Немногим позже удача улыбнулась Барбароссе, и он сумел избежать гибели во время затопления лагеря крестоносцев, и уже осенью того же года он оказался в Константинополе.
Его дядя принял нелегкое решение стать лидером и возглавить крестоносцев на пути через Анатолию, но задача оказалась непосильной для него, в результате чего произошла битва при Дорилее, спровоцированная постоянными турецкими атаками. При этом Конрад потерпел унизительное поражение и был вынужден повернуть обратно, потеряв целый арьергард. После такого провала Конрад отправляет своего племянника к французскому королю Людовику VII, чтобы просить о помощи и поддержке, а также возвестить о дорилейской катастрофе.
Смерть Фридриха Барбароссы, Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. \ Фото: diletant.media.
Французские солдаты в конечном итоге присоединились к Конраду, и сплоченные франко-немецкие силы крестоносцев совместно продолжили путешествие к так называемой Святой Земле. В том же году, на Рождество, Конрад слег с болезнью и вместе со своим племянником был вынужден вернуться обратно в Константинополь, чтобы восстановиться. В начале следующей весны они покинули город и отправились в Акру.
Вместе они нанесли визит в Иерусалим, где Фридрих впечатлился благотворительностью и чуткостью местных рыцарей-госпитальеров. Благодаря тому, что у Барбароссы был опыт участия в хофтагах, Конрад добился приглашения для него на слёт в Совете Акко, что состоялся в 1148 году в июне. Этот совет был известен тем, что именно на нем обсуждались дальнейшие планы крестоносцев, где и было принято решение атаковать Дамаск. Как результат – город был осажден, но осада длилась всего четыре дня – с 24 по 28 июля того же года, и стала ещё одним позорным проигрышем для крестоносцев.
Вынужденные отступать, они вернулись домой. Конрад и его племянник отправились прочь из Акры только в сентябре, тем самым поставив точку во Втором крестовом походе.
Свадьба Фридриха I Барбароссы и Беатрис Бургундской, фреска на потолке Имперского зала, Вюрцбург. \ Фото: livejournal.com.
Впрочем, неудачи союзных сил крестоносцев ещё не означали, что поход был неудачен персонально для самого Фридриха. Хотя бы потому, что он не был ранен и оставался в живых, чем не могли похвастаться многие его современники, которые путешествовали вместе с ним. Летописец Жильбер Монсский в своих заметках об осаде Дамаска упоминал о том, что у Фридриха было больше оружейного опыта, чем у всех жителей города. На территорию Германии молодой герцог вернулся только в 1149 году.
Коронация
Корона императоров Священной Римской Империи, Х век. \ Фото: i.pinimg.com.
В конце зимы 1152 Конрад III погиб, и в последний путь его сопровождал только его племянник и один из князей-епископов. Они оба подтвердили тот факт, что Конрад передал королевские регалии Фридриху, а не своему сыну, которому на тот момент исполнилось шесть лет. Как итог – Барбаросса получил корону и в марте того же года был назвал следующим королем Германии.
Коронация произошла всего через пять дней после гибели прошлого владыки, в городе Аахен, где его избрали как нового римского короля. На протяжении прошлых лет немецкая корона потеряла свой статус, а короли постепенно, но уверенно теряли власть над собственной страной. Главной задачей Фридриха было остановить этот разрушительный процесс, объединив вокруг себя более 1600 немецких земель. Многие из них были настолько малы, что их было даже сложно отыскать на карте, а другие были намного больше, к примеру, Бавария и Саксония. Но при этом Барбаросса понимал, что шанс снова вернуть и сплотить свою страну у него будет только в случае захвата власти на чужих территориях, в результате чего он обернул свой взор в сторону Италии.
Кампании в Италии
Слева направо: Фридрих I Барбаросса — крестоносец, миниатюра из рукописи, 1188 год. \ Фридрих I Барбаросса (в центре), изображение XIII века.
В общем целом у Барбароссы было шесть кампаний на итальянской территории, которые помогли ему получить больше золота для Германии и заслужить доверие и продемонстрировать верность Папе. В апреле 1154 года Рыжую Бороду короновали как короля Италии.
Затем он решил отправиться в Рим, но по пути понял, что Папа (тогда Адриан IV) столкнулся с Арнольдом Брешианским, который смело бросил вызов католической церкви. Чтобы продемонстрировать свою лояльность, Фридрих и его армия разбили силы Арнольда, а его самого схватили и повесили за измену.
Папа Адриан IV.
Папа был доволен этим, а потому принимал Фридриха в Риме тепло и радушно, вознаграждая его за приложенные усилия. Результатом этого стала его коронация как императора Римской Империи, что состоялась в 1155 году в начале лета. Впрочем, не все итальянцы и немцы приняли это решение. А потому свои первые дни на посту Фридрих провел, занимаясь подавлением восстаний в этих двух государствах, что привело в общей сложности к тысяче жертв среди мирного населения.
Следующий год был знаменателен тем, что Барбаросса взял в жены Беатрис Бургундскую, которая была дочерью и прямой наследницей Рено III Бургундского. С помощью такого продуманного шага он сумел присоединить Бургундию к территории своего государства, что продолжило расширяться.
Слева направо: Вильгельм I Злой. \ Саркофаг Вильгельма I Злого (Монреале, около 1183 года).
Вторая кампания в Италии стартовала в 1158 году. Причиной этому стало жалование Папой по договору земель, которые Фридрих считал своими, Вильгельму I Злому, что стало причиной недовольства Рыжей Бороды. Заручившись прямой поддержкой саксонского герцога, Генриха Льва, и его войском, он двинулся в путь. В результате этой кампании восстал и был быстро захвачен Милан и подавлен сейм Ронкальи, где были назначены офицеры и проведены религиозные реформы. Это стало причиной дальнейшего, длительного противостояния уже с новым Папой – Александром III.
Отлучение от церкви
Конфликт у лошадиной морды. \ Фото: dhi.ac.uk.
После того, как Папа Адриан IV скончался в 1159 году, на пост было назначено сразу два человека – Александр III и Виктор IV, более известный, как антипапа, и они оба хотели заручиться поддержкой Фридриха. В тот момент Барбаросса был занят осаждением Кремы после взятия Милана, и, очевидно, не слишком стремился по этой причине поддерживать Александра III. В результате он признал, что Виктор IV является законным Папой в следующем году. Его конкурент отреагировал жестко и стремительно – Фридрих был отлучен от церкви вместе с антипапой. После этого Барбаросса попытался было созвать совет, на который был приглашен Людовик VII, который, узнав о том, что Фридрих вмешался в голосование на пост Папы, отказался от этой затеи.
После этого Рыжей Бороде пришлось вновь обратить свой взор на Милан, подавляя очередное восстание, и сделал это так умело и искусно, что несколько соседствующих городов в виде Брешии и Пьяченцы, тоже подчинились его власти, присоединившись к Римской Империи и помогая ему расширять её границы. В 1164 году Виктор IV погиб, и последним в линии антипап остался Пасхалий III. Фридрих за неимением лучших вариантов выступил открыто в его поддержку, но затем был изгнан из Рима, что стало причиной, по которой Александр III возвратился туда в 1165 году.
Возвращение в Италию
Коронация Пасхалия III.
Ходили слухи о том, что новый папа Александр собирался заключить союз с императором Византии Мануилом I Комнином, а потому Рыжая Борода был вынужден начать ещё одну кампанию в Италию в 1166 году. Она ознаменовалась первой же победой в мае следующего года в сражении при Монте-Порцио, где его отряд из 1600 человек с лёгкостью одолел десятитысячное войско Рима. После этого Фридрих поспешно занял город и короновал свою супругу как римскую императрицу, а также был повторно коронован антипапой.
Однако эта кампания внезапно была прервана из-за вспышки какой-то болезни (по некоторым данным – чумы или малярии), которая угрожала солдатам Римской Империи. Это стало ключевой причиной, по которой Барбаросса вернулся обратно в Германию, где и находился в течение последующих шести лет.
Дипломатия и будущее династии
Слева направо: Людовик VII. \ Король Франции Генрих II Валуа.
После внезапного завершения действий в Италии, Фридрих сосредоточился на расширении и укреплении немецких земель. Он сумел присоединить к своей империи Польшу и Венгрию, а также Богемию. В этот период Барбаросса активно занимался внешней политикой, налаживая отношения с такими лидерами, как Мануэл I, постарался создать дружеские контакты с Генрихом II и даже с Людовиком VII.
В этот же период времени погибает младший двоюродный брат Рыжей Бороды, который был швабским герцогом, и ему на смену приходит младший сын Фридриха, ставший Фридрихом V Швабским. Таким нехитрым путем графство Швабия прочно закрепилось в родословной самого императора. А вот старший сын Фридриха, Генрих, стал известен как Генрих VI, король римлян.
Последняя кампания в Италии
Слева направо: Папа Александр III. \ Памятник Александру III, Латеранский собор, 1660 год.
Ближе к концу 1160-х годов в Ломбардии начали распространяться антинемецкие настроения, которые быстро перерастали в восстания. Поэтому в 1174 году Барбаросса был вынужден вновь отправиться на территорию Италии, но на этот раз без поддержки Генриха Льва, что отказался вставать на его сторону. Впрочем, он не учел одного простого нюанса: к тому моменту итальянские города крепли и становились богаче, и, как результат этого, могущественнее, активно развивая торговлю и налаживая контакты.
Они сумели объединиться и дать отпор Рыжей Бороде, нанеся огромные потери его войску в Алессандрии около 1175 года. Следующее поражение также было катастрофическим, и случилось во время сражения при Леньяно в мае следующего года. Там он получил тяжелую, серьёзную рану, и какое-то время его даже считали погибшим.
Генрих Лев и Матильда. \ Фото: bing.com.
Именно это поражение было ключевым фактором, которое изменило претензии Фридриха на территории для Римской Империи. У него не осталось других вариантов, кроме как обратиться к своему заклятому врагу – Папе Александру III, чтобы начать с ним переговоры.
Они в свою очередь закончились подписанием Ананьского договора, в котором он признавал Александра Папой, а в Венецианском мирном договоре 1177 года полностью с ним примирился. Для того, чтобы укрепить свои притязания на земли, как короля, в июне 1178 года Фридрих был коронован как король Бургундии.
Но Барбаросса имел достаточно хорошую память, и помнил о том, что Генрих Лев отказался откликнуться на его зов о помощи. В 1180 году Рыжая Борода заявляет о том, что имперские законы выше немецких, тем самым дав себе возможность лишить Генриха его землевладений, называя его преступником. Благодаря этому от Льва отвернулись его союзники, а затем его изгнали из Римской Империи на целых три года. По истечению этого времени Генрих вернулся в Германию, где вскоре умер.
Третий крестовый поход
Слева направо: Папа Урбан III. \ Собор Сан-Джорджо в Ферраре — место погребения Урбана III.
Александр III умер в 1181 году. После него наступило время правления Луция III, а спустя четыре года – Урбана III. Всё шло хорошо, до тех пор, пока на мир не свалилось печальное известие: неверные захватили Иерусалим, поставив там своего правителя – Салаха ад-Дина. Ни один из указанных выше Пап не стремился начинать новый крестовый поход, в отличие от восьмидесятилетнего Григория VII, который взошел на пост всего за два месяца до своей гибели. Ему потребовалось какое-то время, чтобы убедить Фридриха в необходимости принять обет и вновь отправиться в поход. Барбаросса, памятуя свой печальный опыт, а ещё оглядываясь на свой немалый, шестидесятилетний возраст, не слишком хотел принимать в нем участие, но под давлением Папы согласился, и начал подготовку к вторжению на Священную Землю. Осень 1189 года ознаменовалась формированием лагеря в Адрианаполе, где войско Фридриха переждало суровую анатолийскую зиму, и в марте 1190 года он начал своё путешествие в Малую Азию.
Смерть и наследие Рыжей Бороды
Слева направо: Фридрих I Барбаросса, гравюра на меди, 1847 год. \ Памятник Фридриху I Барбароссе в Зинциге.
Барбаросса последовал совету местных жителей и решил переправиться через реку Салеф (нынешняя Гёксу), отправив большую часть своего войска через горный перевал. Именно во время форсирования этой реки Барбаросса утонул. Его смерть стала причиной мятежа в войсках крестоносцев: тысячи немцев развернулись и направились обратно домой, а оставшаяся треть смогла достичь Акко.
После себя Рыжая Борода оставил немалое наследие. Сегодня о нём помнят, как об одном из лучших полководцев Европы. Он взошел на престол молодым и неграмотным, однако это никак не помешало ему покинуть его великим императором Римской Империи. И он сумел достичь того, чего не смогли многие монархи до него – объединил под собой Германию, а также примирился с Папой, заручившись его крепкой и уверенной поддержкой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии