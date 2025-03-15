Как бюджетно обновить интерьер ванной комнаты

Ремонт в ванной может влететь в копеечку, даже если вы просто захотите обновить плитку, не говоря уже о покупке и установке новой сантехники. Однако есть несколько способов, которые помогут улучшить интерьер комнаты, и не потратить при этом много денег.







Чтобы воплотить их в жизнь, вам понадобится максимум пару дней.

Способ 1: Обновите цвет плитки

Способ 2: Приведите в порядок швы

Способ 3: Используйте виниловые наклейки

Способ 4: Купите набор аксессуаров

Способ 5: Спрячьте бытовую химию

Способ 6: Повесьте новую душевую шторку

Способ 7: Поменяйте смесители, душевую лейку и полотенцесушитель

Способ 8: Установите маленький столик

Способ 9: Добавьте декор

Проще всего покрасить плитку в белый цвет.Конечно, идеальным решением было бы снять старую плитку и уложить вместо нее новую, но тогда количество нулей в чеке будет приличным. Если вы не готовы к таким расходам, а также к тому, что не сможете минимум неделю пользоваться ванной, предлагаем воспользоваться более бюджетным решением. Просто покрасьте кафель в тот цвет, который вам нравится. Чтобы это сделать, придется пройти несколько этапов:• Первое, что нужно сделать, очистить плитку от пыли, грязи, влаги и пятен. Лучше всего использовать для этих целей обезжириватель – так будет надежнее. Если в комнате уложена глянцевая плитка, пройдитесь по ней наждачной бумагой. Но в этом случае лучше работать в маске, так как в процессе образуется очень много пыли.• Далее нужно взять малярный скотч и заклеить все стыки с мебелью, ванной и туалетом, чтобы на них не попала краска.• Следующий этап – грунтовка. Можно обойтись и без нее, но тогда краска будет держаться не так хорошо. Обратите внимание, что грунтовка должна высыхать в среднем 9 часов, поэтому лучше наносить ее вечером.• Утром можете приступать непосредственно к окрашиванию. Важно, чтобы в ванной была хорошая вентиляция – так краска высохнет гораздо быстрее. Количество слоев зависит от укрывистости отделочного материала – одного вряд ли будет достаточно, а вот двух может хватить.• После того, как краска высохнет, обработайте поверхность лаком.Необязательно красить весь кафель. Можно выделить только одну стену или сделать акцент на некоторых плитках – все зависит от ваших личных предпочтений, стиля интерьера, а также исходного состояния ванной.Используйте затирку для межплиточных швов.«Возраст» ванной комнаты выдает не плитка и не состояние сантехники, а внешний вид швов. Если когда-то белая затирка уже давно превратилась в черную, самое время привести ее в порядок – вот увидите, это очень сильно отразится на впечатлении от интерьера. Можете даже не пытаться очистить швы и вернуть им первоначальный цвет – вы потратите на это много сил и времени, но результат все равно не впечатлит.Гораздо более эффективно будет использовать новую затирку подходящего цвета (можно сделать контрастную, это выглядит оригинально). Перед тем, как начать работу, внимательно осмотрите состояние плитки – если появилась плесень, ее нужно устранить и только потом приступать к обновлению швов.Геометрические наклейки смотрятся очень стильноМожно по-разному относиться к виниловым наклейкам: считать их некрасивыми, устаревшими, странными и так далее. Но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что это отличный вариант быстрого и бюджетного обновления интерьера. Если не хотите, чтобы вас заподозрили в плохом вкусе и сказали, что вы отстали от жизни, откажитесь от изображений фруктов, цветов или рыб – это действительно смотрится странно. А вот минималистичные геометрические принты будут отлично выглядеть в ванной. Например, можно выделить зону раковины или унитаза с помощью цветных либо черно-белых кругов – получится интересно.От того, как вы будете хранить щетки и пасту, зависит впечатление от комнатыА у вас на раковине тоже до сих пор стоят разномастные стаканы под зубные щетки и старая мыльница? К сожалению, эта проблема присуща многим хозяйкам. Им кажется, что нет никакой разницы, что именно находится на бортиках раковины, но на самом деле именно от таких мелочей зависит восприятие интерьера.Итак, что нужно сделать? Всего лишь купить красивые аксессуары, которые будут подходить вашей ванной комнате по цвету и стилю. Можно выбрать лаконичные белые экземпляры или нейтральные черные. Отлично смотрятся деревянные изделия, но в этом случае важно, чтобы они были пропитаны водоотталкивающими составами. То, чем вы не пользуетесь каждый день, уберите в ящик – пусть не создает визуальный шум. Так же следует поступить и с косметикой – выделите для нее плетеную корзину, которая станет украшением интерьера, или спрячьте в шкафчик.Бытовую химию можно убрать под раковину.Создать визуальный шум может не только косметика, но и бытовая химия. Разномастные баночки, флаконы, бутылочки на полках и бортиках ванны провоцируют беспорядок, даже если вы только вчера проводили генеральную уборку. Чтобы получить тот самый интерьер «с обложки журнала», нужно убрать это цветное безобразие. К счастью, это очень просто сделать. Для начала следует перелить шампуни, бальзамы, гели для душа и прочие средства в стильные дозаторы, а затем убрать то, что вам не нужно, в ящик или шкафчик. Также можно сложить все в красивую коробку и поставить на открытый стеллаж или полку.Замените нелепую душевую занавеску на стильную и красивуюПожалуй, самый простой и бюджетный способ обновить ванную комнату – повесить другую душевую шторку. Но это не значит, что нужно менять одну занавеску с дельфином на другую – такие изделия давно не в моде и дешевят интерьер ванной. Намного лучше смотрятся однотонные шторки из качественных материалов или варианты с геометрическим, абстрактным принтом. Также можно повесить тканевую занавеску, но в этом случае следует разместить еще одну шторку с внутренней стороны, чтобы она принимала основной удар на себя.Замените устаревшие хромированные детали на черныеПреобразить пространство можно с помощью мелкой сантехники, в частности, нового крана, душевой лейки и полотенцесушителя. Советуем отказаться от стандартных хромированных изделий и приобрести вместо них черные, белые или золотые, в зависимости от того, какая цветовая гамма царит в интерьере комнаты. Также можно посмотреть в сторону цветных предметов – получится интересно. А чтобы они не выбивались из общей композиции, «поддержите» их затиркой или аксессуарами такого же оттенка, о которых мы говорили выше.Поставьте полноценный столик или табуреткуВ интерьерах скандинавских ванных часто можно увидеть маленький аккуратный столик. Если у вас просторный санузел, обязательно возьмите эту идею на заметку. На такую мебель удобно ставить ароматические свечи, вино или книгу. Только представьте: вечер, расслабляющая музыка, горящие свечи, и вы лежите в пенной ванне с бокалом вина. А еще можно прочитать очередную главу любимого романа, наслаждаясь приятной обстановкой. Идеально, правда? Кстати, этот же столик в другое время можно использовать для размещения декора. О нем пойдет речь ниже.Варианты декора для интерьера ваннойЗавершающим штрихом в обновленном интерьере ванной комнаты станет декор. Что это может быть? Свечи, плетеные корзины, вазы с сухоцветами, искусственные или живые комнатные растения, картины и постеры в рамах, статуэтки, морские звезды и ракушки, оригинальные бутылочки с морской солью, подставки под бурлящие шары. Даже коврик для ног может стать красивым акцентом, если вы, конечно, подберете стильное изделие. Вот так просто получится сделать интерьер более стильным и уютным.