Самая высокооплачиваемая сидячая работа в мире

Некоторые люди терпеть не могут сидячую работу. Сидеть весь день в офисе за экраном компьютера действительно не каждому по нраву. Но многих такая работа вполне устраивает. Особенно, если она хорошо оплачивается. У сидячих профессий масса минусов, в основном связанных с влиянием такой работы на здоровье. Но многие из них приносят хороший доход. Вот данные по заработной плате с сайта американского бюро трудовой статистики. В списке представлены самые высокооплачиваемы профессии где работники, как правило, проводят большую часть своего времени сидя за столом.
Представляем мировой рейтинг «сидячих» профессий с зарплатой в долларах США.
1. Разработчик программного обеспечения. Средняя годовая зарплата: $ 108760. Это 9036 долларов в месяц. Такой доход себе может позволить далеко не каждый индивидуальный предприниматель даже вооружившись всей информацией с http://tbis.ru/. К сожалению зарплата разработчиков ПО в России намного скромнее.
2. Экономист. Средняя годовая зарплата: $ 109230. Экономисты изучают производство и распределение ресурсов, товаров и услуг путем сбора и анализа данных.
3. Актуарий (специалист по страховой математике). Средняя годовая зарплата: $ 110560. Актуарии анализируют финансовые риски используя математику, статистику и финансовую теорию.
4. Инженер-компьютерно-аппаратного обеспечения. Средняя годовая зарплата: $ 114970.
5. Мировой судья или судья. Средняя годовая зарплата: $ 116100.
6. Менеджер персонала. Средняя годовая зарплата: $ 117080.
7. Персональный финансовый консультант. Средняя годовая зарплата: $ 118050.
8. Менеджер по сбору средств и связью с общественностью. Средняя годовая зарплата: $ 119390.
9. Менеджер по продажам. Средняя годовая зарплата: $ 130400.
10. Финансовый менеджер. Средняя годовая зарплата: $ 134330.
11. Адвокат. Средняя годовая зарплата: $ 136260.
12. Менеджер по маркетингу. Средняя годовая зарплата: $ 140660.
13. Исполнительный директор. Средняя годовая зарплата: $ 185850.
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