Самая высокооплачиваемая сидячая работа в мире

Некоторые люди терпеть не могут сидячую работу. Сидеть весь день в офисе за экраном компьютера действительно не каждому по нраву. Но многих такая работа вполне устраивает. Особенно, если она хорошо оплачивается. У сидячих профессий масса минусов, в основном связанных с влиянием такой работы на здоровье. Но многие из них приносят хороший доход. Вот данные по заработной плате с сайта американского бюро трудовой статистики. В списке представлены самые высокооплачиваемы профессии где работники, как правило, проводят большую часть своего времени сидя за столом.



Представляем мировой рейтинг «сидячих» профессий с зарплатой в долларах США.







1. Разработчик программного обеспечения. Средняя годовая зарплата: $ 108760. Это 9036 долларов в месяц. Такой доход себе может позволить далеко не каждый индивидуальный предприниматель даже вооружившись всей информацией с http://tbis.ru/. К сожалению зарплата разработчиков ПО в России намного скромнее.





2. Экономист. Средняя годовая зарплата: $ 109230. Экономисты изучают производство и распределение ресурсов, товаров и услуг путем сбора и анализа данных.





3. Актуарий (специалист по страховой математике). Средняя годовая зарплата: $ 110560. Актуарии анализируют финансовые риски используя математику, статистику и финансовую теорию.

Их работа очень востребована в страховой отрасли.4. Инженер -компьютерно-аппаратного обеспечения. Средняя годовая зарплата: $ 114970.5. Мировой судья или судья. Средняя годовая зарплата: $ 116100.6. Менеджер персонала . Средняя годовая зарплата: $ 117080.7. Персональный финансовый консультант . Средняя годовая зарплата: $ 118050.8. Менеджер по сбору средств и связью с общественностью. Средняя годовая зарплата: $ 119390.9. Менеджер по продажам. Средняя годовая зарплата: $ 130400.10. Финансовый менеджер. Средняя годовая зарплата: $ 134330.11. Адвокат. Средняя годовая зарплата: $ 136260.12. Менеджер по маркетингу. Средняя годовая зарплата: $ 140660.13. Исполнительный директор . Средняя годовая зарплата: $ 185850.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)