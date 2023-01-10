Почему замолчали «поющие» Колоссы Мемнона: Тайна гигантских стражей древнего храма

Статуи-близнецы

Колоссы Мемнона.

Безжалостное время не пощадило статуи.

Почему Колоссы Мемнона, ведь это статуи Аменхотепа?

Это необычное имя, Колоссы Мемнона, дали статуям древнегреческие путешественники.

Полуразрушенная статуя издавала музыкальные протяжные звуки, похожие на «пение».

Поющие колоссы

Если до рассвета статуя не издала не звука - это считали чрезвычайно дурным предзнаменованием.

Иммератор Септимий Север приказал отремонтировать изваяние, после это оно перестало «петь».

Разрушение храма

Колоссы Мемнона на фотографии 19 века.

Сейчас некогда величественный древний храм и знаменитые статуи - это придорожная достопримечательность.