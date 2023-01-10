Почему замолчали «поющие» Колоссы Мемнона: Тайна гигантских стражей древнего храма

Больше 3 тысячелетий Колоссы Мемнона безмолвно восседают на своих каменных постаментах. Они охраняют вход в некогда величественный погребальный храм великого фараона Аменхотепа. Статуи - это он сам. Сидит на троне, лик обращён к Востоку, навстречу солнцу, а руки смиренно сложены на коленях. У ног правителя его жена и мать. С древних времён со всех концов света люди приезжали сюда, чтобы увидеть уникальные изваяния и услышать их предрассветную песнь. Легенда гласит, что если статуи молчали, то быть беде. Секрет Колоссов Мемнона и почему они больше не издают ни звука, далее в обзоре.
Статуи-близнецы
Колоссы Мемнона — это два гигантских массивных каменных изваяния. Они стоят на западном берегу Нила, около современного египетского города Луксор. Размеры статуй просто невероятные! Они возвышаются над окружающим ландшафтом на высоту почти достигающую девятиэтажного дома. Сложно представить, что столь впечатляющим сооружениям почти три с половиной тысячи лет. Эти огромные фигуры представляют собой изваяния великого фараона Древнего Египта Аменхотепа III. Древнеегипетский правитель сидит, сложив на коленях руки и глядя в сторону реки, на восток. В незапамятные времена статуи-близнецы предваряли вход в массивный мемориальный храм Аменхотепа. Построил он его ещё при жизни. На тот момент это был самый величественный и богатый храмовый комплекс во всём Древнем Египте.
Колоссы Мемнона.
К сожалению, сегодня это всего лишь руины, тень былого великолепия. Разлив вод Нила каждый год потихоньку разрушал основание. Позднее же другие египетские фараоны стали разбирать храм, чтобы использовать каменные блоки для других построек. Изваяния-гиганты сохранились, хоть и их время не слишком пощадило.
Безжалостное время не пощадило статуи.
Почему Колоссы Мемнона, ведь это статуи Аменхотепа?
За названием этих фантастических сооружений скрывается весьма интересная легенда. В 27 году до нашей эры сильное землетрясение раздробило северный колосс. Статуя разрушилась выше пояса, а нижняя часть пошла трещинами. В этой версии смущает одно – в Египте не бывает землетрясений. По второй версии, каменных гигантов пытался разрушить персидский царь Камбиз. Он захватил эти территории и разрушил множество древних памятников. Как бы то ни было, именно после разрушения изваяние стало издавать странные музыкальные звуки. Происходило это всегда на рассвете. Вероятно, это «пение» было вызвано перепадом температур и испарением конденсата в трещинах. Имя колоссам дали греческие и римские путешественники того времени.
Это необычное имя, Колоссы Мемнона, дали статуям древнегреческие путешественники.
Мемнон был царём Эфиопии и героем Троянской войны. Он стоял во главе армии, которая защищала Трою. Согласно легенде эфиопский правитель был сыном Эос, богини зари. Во время сражения Мемнон был сражён Ахиллом. Мать горько оплакивала его смерть. Капли росы — это слёзы Эос, а «пение» статуи — её скорбный вопль. Тогда многие стали думать, что изваяния принадлежат Мемнону, о давно умершем фараоне все забыли.
Самое раннее письменное упоминание о «пении» статуй принадлежит перу древнегреческого историка и географа Страбона. Он писал о странных звуках, которые услышал от статуй на восходе солнца. Другой греческий путешественник и географ II века Павсаний утверждал, что это сравнимо со звуками рвущихся струн лиры. Кто-то утверждал, что это свист, или удары камня о медь.
Полуразрушенная статуя издавала музыкальные протяжные звуки, похожие на «пение».
Поющие колоссы
Эта необычная особенность статуй — петь, появилась действительно после их разрушения. Это всегда случалось на рассвете, но далеко не каждый день. Одно из изваяний издавало мистические звуки. Одни говорили, что они похожи на стоны, другие - на пение. Удивительное свойство так прославило Колоссы Мемнона, что посмотреть на них в город Мёртвых люди съезжались со всех концов земли. Услышать рассветную скорбную песнь статуи мечтали все путешественники. Ведь если она промолчит — это служило очень дурным предзнаменованием. На боковых панелях изваяний в разные времена разные люди оставляли записи об этом. Однажды супруга римского императора Адриана – Сабина, оставила надпись о том, что так и не услышала пение. Женщина проявила настойчивость и осталась на вторую ночь. На восходе солнца она услышала, как колосс «поёт».
Если до рассвета статуя не издала не звука - это считали чрезвычайно дурным предзнаменованием.
О «пении» Колоссов Мемнона сохранилось весьма много письменных свидетельств. Единственное, что все, кто его слышал, описывали этот звук по-разному. Самое интересное, что продолжалось этот две сотни лет, пока не вмешался римский император Септимий Север. Он настолько мечтал услышать знаменитое «пение» статуй, что провёл подле них не одну ночь. Но всё было тщетно — колоссы молчали. Правитель счёл это знаком богов и велел восстановить разрушенное изваяние, чтобы умилостивить их. Это было сделано и больше никто и никогда не слышал от статуй ни звука.
Иммератор Септимий Север приказал отремонтировать изваяние, после это оно перестало «петь».
Современные учёные связывают этот необычный феномен с образовавшимися после разрушения в камне трещинами. Происхождение странных звуков может быть связано с тем, что резко изменяется температура. Ночью прохладно, а утром, когда встаёт солнце, камень нагревается и трещины расширяются. В них попадает ветер и производит эти мистические звуки похожие на пение. С этим как раз и связано то, что различные люди слышали их по-разному. Это зависело от того, насколько расширятся трещины и какова сила ветра. Как прозаично...
Разрушение храма
Колоссы Мемнона на фотографии 19 века.
По большей части в разрушении храма виноваты разливы реки Нил. Безусловно, идея у древнеегипетских архитекторов была прекрасная. Храм специально был возведён в таком месте. Среди бескрайней водной глади он должен был величественно возвышаться, как единственный островок земной тверди. В чём древние инженеры точно просчитались, так это не смогли рассчитать правильно прочность сооружения. Вода постепенно разрушила здание. В прошлом веке была возведена плотина и разливы Нила прекратились. Теперь вредить храму и колоссам нечему.
На монументах до сего дня сохранились надписи, которые оставили древние путешественники. Их насчитывают около сотни. Именно благодаря этому учёные узнали, что в основном «пение» статуи люди слышали в марте и феврале. Эксперты считают, что изначально изваяния были абсолютно одинаковыми. Их отличали только надписи. Сейчас у гигантов разрушены лица. У одного из них не достаёт каменного блока, а у другого верхняя часть состоит из другого вида песчаника.
Сегодня вдоль руин некогда самого прекрасного сооружения в Египте проходит современная дорога. Это превращает статуи великого фараона Аменхотепа всего-навсего в простую придорожную достопримечательность. Но былое величие их не померкло. Даже сейчас туристы созерцают Колоссы Мемнона открыв рот от восторга. Никто не в силах осознать всю глубину знаний и силы древних.
Сейчас некогда величественный древний храм и знаменитые статуи - это придорожная достопримечательность.
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