12 типов поведения, которые отталкивают окружающих

Многие люди не замечают своих собственных недостатков в поведении и общении. Не желая работать над собой и становиться лучше, эти люди зачастую остаются в одиночестве.









Они завидуют другим

Они принимают всё очень близко к сердцу

Они постоянно жалуются

Они копят в душе боль и потери

Они не контролируют свои эмоции

Они постоянно осуждают других

Они лишены чувства жалости и эмпатии

Они прячут под маской свои настоящие чувства

Они постоянно нуждаются в одобрении со стороны

Они стремятся к недостижимым идеалом