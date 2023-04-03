12 типов поведения, которые отталкивают окружающих

Многие люди не замечают своих собственных недостатков в поведении и общении. Не желая работать над собой и становиться лучше, эти люди зачастую остаются в одиночестве.
Они завидуют другим
Зависть закрывает человеку глаза на всё прекрасное, что происходит в его жизни. Обращая внимания на успехи других, считая, что они живут намного лучше, можно не заметить собственных радостных событий. Не стоит сравнивать свои успехи с успехами других, они вам не соперники. Главный ваш соперник по жизни — это вы сами, поэтому сравнивать нужно только свои собственные достижения в прошлом со своими сегодняшними достижениями.
Они принимают всё очень близко к сердцу
Конечно, сочувствие и сопереживание — важные качества характера. Но излишняя восприимчивость событий, не имеющих к вам никакого отношения, не приводит ни к чему хорошему. От мнения других людей на свой счет и на счёт происходящего вокруг иногда всё-таки стоит абстрагироваться обращаясь лишь к своему разуму и к своей интуиции.
Они постоянно жалуются
Плыть по течению и покоряться судьбе, постоянно выставляя себя в роли жертвы обстоятельств — не самая лучшая черта человека. Это заставляет застыть на одном месте и не пытаться сделать что-то лучшее со своей жизнью. Преодолевая трудности, человек начинает понимать, что он намного сильнее, чем считал ещё совсем недавно, а вместе с уверенностью в собственных силах растёт и привлекательность в глазах окружающих.
Они копят в душе боль и потери
Постоянное копание в своих душевных ранах приводит к тому, что человек перестаёт интересоваться чем бы то ни было и уходит в себя. Важно понять, что боль и потери — неотъемлемые составляющие нашей жизни. Нужно научиться отпускать всё плохое, а для этого надо переключиться на какие-то новые ощущения или занятия.
Они не контролируют свои эмоции
Те, кто плачет или злится из-за малейшего препятствия на своём пути, отравляют жизнь не только себе, но и своим близким. С чрезмерной эмоциональностью и потерей самоконтроля можно справиться, если позволить себе помочь. Кроме того, важно научиться быть спокойным в любой ситуации, подавляя гнев и слёзы.
Они постоянно осуждают других
Если постоянно судить людей за их поведение и выражение эмоций, то можно растерять всех друзей. То, что вам не нравится чье-то поведение, вовсе не означает, что человек ведёт себя неправильно или некорректно. Если вы не желаете ободрить человека, который страдает, и не можете ничем ему помочь, то просто уйдите и не мешайте.
Они лишены чувства жалости и эмпатии
Излишняя жестокость и нежелание понимать чувства других людей вредит не только окружающим, но и самому человеку. Такие люди смешивают с грязью других и оскорбляют их лишь потому, что им захотелось так сделать. Такое поведение очень опасно, поэтому важно вовремя остановиться и попробовать отыскать в душе сочувствие к происходящим негативным событиям в жизни другого человека.
Они прячут под маской свои настоящие чувства
Человек, ведущий себя на людях не так, как наедине с самим собой, играет какую-то выбранную роль. И если кто-то пытается заглянуть под его маску, то он уходит в себя и вовсе отказывается от любого общения. Важно оставаться теми, кто вы есть на самом деле, не пытаясь измениться в угоду другим.
Они постоянно нуждаются в одобрении со стороны
Желание добиться похвалы от других за совершенные поступки может быть навязчивым и отталкивающим. Если вы зациклены на том, как же вы выглядите в глазах общества, то вы тянете себя назад. Чтобы по-настоящему приносить пользу окружающим, важно узнать самого себя и помочь другим узнать вас, не прося ничего взамен.
Они стремятся к недостижимым идеалом
Проблема таких людей состоит в том, что невозможно достичь совершенства. Пытаясь найти идеальную работу, идеального во всех отношениях друга или спутника жизни, можно забыть о том, что же важно на самом деле. То, что является для вас в настоящим момент самым лучшим, может быстро лишиться этого статуса, и вы испытаете горькое разочарование. Чтобы этого не произошло, просто держите свой разум открытым для всего нового и принимайте мир таким, какой оно есть, не идеализируя его.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии