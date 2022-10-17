Милые короткие мультфильмы без слов

Появилось немного свободного времени? Предлагаем тебе подборку из самых милых, смешных и трогательных мультфильмов не длиннее 10 минут. Все мультфильмы разные по характеру и атмосфере, объединяет их только одно — в них не звучит ни единого слова. Запасись платочками и смотри.
Жизнь Смерти
The Life of Death
Нежный и трогательный мультфильм с глубоким смыслом повествует о том дне, когда Смерть влюбился в Жизнь. Создательница ленты — аниматор из Нидерландов Марша Ондерштайн (Marsha Onderstijn). Короткометражка была тепло принята на множестве фестивалей.
Сага о Бьорне
The Saga Of Biorn
Поплакали — надо и посмеяться. Отличное творение студии The Animation Workshop, в котором ты познакомишься с очаровательным и харизматичным викингом Бьорном, который, как любой викинг мечтает только об одном — пасть в бою и попасть в Валгаллу!
Создатель
The Maker
Zealous Creative подарили нам чудесный мультфильм о творчестве, вдохновении и смысле жизни. Странное и, на первый взгляд, отталкивающее существо работает над самым важным творением его жизни.
Мальчик и щенок
За этот мульфильм, созданный по мотивам короткого комикса бразильского художника Фабио Кавальканти, его создателям — Джейкобу Фрею и Маркусу Кранцлеру — предложили работу в Walt Disney Studios и Pixar. А ведь они были еще студентами.
Хватай!
Catch it!
И напоследок главное — не бесите сурикатов. Никогда.
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