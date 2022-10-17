Милые короткие мультфильмы без слов

Появилось немного свободного времени? Предлагаем тебе подборку из самых милых, смешных и трогательных мультфильмов не длиннее 10 минут. Все мультфильмы разные по характеру и атмосфере, объединяет их только одно — в них не звучит ни единого слова. Запасись платочками и смотри.









Жизнь Смерти

Сага о Бьорне

Создатель

Мальчик и щенок

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