Вещи, которые не следует мыть водой

Мытье водой — это универсальная уборка дома. Водой с добавлением специальных средств мы моем руки, посуду, пол, стираем вещи и т. д. Однако есть, как минимум, 12 материалов, которые лучше не мыть водой, так как со временем они утратят свой прежний вид и свойства. Чуть ниже расскажем о них более подробно.



Деревянная мебель

Кожа

Латунь и серебро

Музыкальные инструменты

Шёлк

Электроника

Бархат, велюр, замша

Клавиатура

Фотоаппарат и линзы

Светильники и розетки

Кирпич, штукатурка, мрамор

Если вы хотя бы раз ставили горячую кружку с чаем/кофе на деревянный стол, то наверняка знаете, что вода и дерево «не дружат» — после чашки остаются круги, которые сложно удалить (убираются парафином). Даже покрытая защитным средством, деревянная мебель постепенно подвергается воздействию воды и разрушается. Лучше всего очищать дерево с помощью салфетки из микрофибры и специальным очистителем-полиролью.Изделия из настоящей кожи нуждаются в особом уходе, и вода точно исключается из этого списка. Она оставляет следы и со временем разрушает материал. Масло также не всегда хорошо отражается на состоянии кожи. Лучше всего взять специальное средство для чистки кожаных изделий.Эти металлы заметно портятся, когда постоянно соприкасаются с водой. Они темнеют и приобретают непривлекательный вид. Постарайтесь избегать попадания воды на них.Многие музыкальные инструменты созданы на основе дерева (пианино, гитара, скрипка), а потому чистить их с помощью воды небезопасно. Рекомендации здесь точно такие же, как и с деревянной мебелью.Шёлковые вещи действительно можно мыть водой, однако, если стирка будет неаккуратной, то изделие будет испорчено. Помните, что шёлк не впитывает воду, и его нельзя интенсивно тереть.Каждый дом наполнен гаджетами, которые со временем покрываются слоем пыли и какой-то грязи. Однако лучше всего очищать компьютер, телевизор, колонки и другую электронику с помощью салфетки из микрофибры и спирта.Обратите внимание! Во время уборки гаджет должен быть обесточен. Не включайте его, пока полностью не просушите.Многие знают, что обувь из замши боится влаги. Также бархат и велюр (например, декоративные подушки) должны быть очищены специальными средствами. Не чистите эти средства отбеливателями и жёсткими абразивными губками!Совет Для удаления пятен хорошо работает нашатырный спирт.Логика точно такая же, как и с электроникой в целом. Однако клавиатура загрязняется намного чаще, особенно если есть привычка есть возле экрана монитора. Не протирайте клавиатуру тряпкой, смоченной в воде!Также относится к электронике в целом, но многие об этом забывают и по привычке могут протереть камеру влажной тряпкой. Никогда не очищайте ею фотоаппарат, а особенно — линзу!Каждый ребёнок знает с детства, что вода и электричество не совместимы. Не допускайте ошибки, протирая розетки/удлинители влажной тряпкой! Если решили провести уборку, то предварительно обесточьте квартиру для собственной безопасности.Данные материалы, хотя и выглядят прочными, на самом деле довольно пористые. Вода и агрессивные химические вещества негативно влияют на них. Для очистки достаточно регулярно пылесосить и протирать их мягкой тканью.Деревянный полЕсли разлить что-то на деревянный пол (ламинат) и не вытереть, то можно заметить, как материал «набухнет». Именно так и действует вода.Если на деревянном полу имеются микротрещины, то вода непременно туда проберётся. Вот почему рекомендуется «супер-быстрое» мытье пола с максимально отжатой, насколько это возможно, шваброй.