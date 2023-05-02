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3 причины не выбрасывать картофельные очистки, а использовать с умом в дачном хозяйстве


3 причины не выбрасывать картофельные очистки, а использовать с умом в дачном хозяйстве

Абсолютное большинство людей при готовке просто выбрасывает картофельные очистки в мусорное ведро. При этом мало кто знает и задумывается над тем фактом, что вообще-то очистки являются очень важным и ценным ресурсом, который можно с умом применить для разных задач в дачном хозяйстве. Польза, которую можно получить, даже стоит того, чтобы хранить очистки всю зиму в холодильнике.

Как заготовить и сохранить картофельные очистки


Проще всего заморозить. |Фото: orchardo.ru.

Проще всего заморозить. |Фото: orchardo.ru.

 

Картофельные очистки первым делом необходимо сохранить, чтобы они не сгнили. Для этого можно использовать один из двух доступных способов. Во-первых, очистки можно высушить. Сделать это не просто, особенно в условиях квартиры. Однако, предварительно высушенный продукт сможет пролежать намного дольше. Лучше всего пропустить очистки через мясорубку или блендер, а затем подвергнуть их термической обработке в духовке.
Можно превратить очистки в пасту. |Фото: sovkusom.ru.

Можно превратить очистки в пасту. |Фото: sovkusom.ru.


Во-вторых, картофельные очистки можно просто заморозить. Просто сгрузите их в пакет, надежно завяжите и положите в морозильную камеру. Проблема лишь в том, что в таком случае очистки будут занимать много полезного места в холодильники. Поэтому в зимний период рекомендуется хранить их на балконе, если температура на нем опускается ниже нуля.

Как использовать картофельные очистки на огороде


Делаем отвар. |Фото: kapushka.ru.

Делаем отвар. |Фото: kapushka.ru.

 

Картофельные очистки могут стать прекрасной основой для удобрения культурных растений. Из них можно готовить муку-подкормку (при помощи блендера), которая подсыпается под корни при посадке. Также из очисток делается питательная смесь или отвар. Просто заливаем очистки кипятком и оставляем настаиваться на пару суток. Такая подкормка льется под корни растений раз в две недели.

Как использовать картофельные очистки для борьбы с вредителями


Можно делать вот так. |Фото: sb.by.

Можно делать вот так. |Фото: sb.by.

 

Кожуру можно использовать в качестве ловушки для проволочника, колорадского жука и слизней. Еще до того, как взойдут первые всходы, очистки следует разбросать по огороду и оставить в таком положении на сутки. На следующее утро вся кожура собирается и сжигается вместе с многочисленными вредителями, которые заползут на нее с целью пропитания.

Как использовать картофельные очистки для прочистки дымохода


Можно закинуть в печь. |Фото: yandex.uz.

Можно закинуть в печь. |Фото: yandex.uz.

 

В хозяйстве наверняка есть печь или камин. Если так, то следует запомнить, что очистки от картошки – это отличное средство для удаления скопившейся за последнее время сажи. Первым делом нужно будет хорошенько протопить печку, после чего в топку забрасывается сухая кожура. Во время горения из нее выделится крахмал, который уйдет вверх по дымоходу. Оседая на его стенах, крахмал способствует разложению сажи на мелкие частицы, которые или вылетят с потоком горячего воздуха, или упадут обратно в печь.

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3 причины не выбрасывать картофельные очистки, а использовать с умом в дачном хозяйстве

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3 причины не выбрасывать картофельные очистки, а использовать с умом в дачном хозяйствеПодписаться на мой Instagram
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