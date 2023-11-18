Нехватка мужских лосин, стриженый газон бронзового века, бесследное стадо бизонов и другие ляпы кино

Исторические фильмы многим кажутся неплохой заменой учебника истории для подростков. Действительно, зачем многоречиво описывать, как люди одевались, что они ели и что их заботило, если всё можно показать наглядно и притом захватывающе? Проблема в том, что многие исторические фильмы очень и очень страдают исторической неточностью. Даже классические, а не фантазии вроде «300 спартанцев».
Тринадцатый воин
Фильм начинается в духе знаменитых записок ибн Фадлана о путешествии в Волжскую Булгарию, но затем сворачивает на тропу псевдоисторических фантазий. Попав к русскому князю скандинавских кровей, ибн Фадлан входит в отряд, который тот отряжает в помощь своему более северному то ли родичу, то ли товарищу — конунгу Хротгару. И там отряд с князем во главе бьётся… с пещерными жителями, оставшимися, похоже, по развитию в бронзовом, если не каменном веке несмотря на близкое соседство с викингами. Таких случаев в десятом веке вроде бы неизвестно.
Арабам действительно удалось пообщаться с русью - скандинавскими князьями и дружинниками в восточнославянских землях. Ибн Фадлан — реально лицо.
Также многим кажется, что напавшие на арабов кочевники возле Волги выглядят похожими скорее на монголов, чем на половцев — а до западного похода монголов было ещё очень, очень много лет. Кроме того, вызывает сомнение, что скандинавские воины были настолько грязнулями, чтобы полоскать рот той же водой, куда только что сморкнулись. Их, напротив, считали «женственно» озабоченными чистотой.
Гладиатор
Один из фильмов, опережающих всё и вся по количеству ляпов (если не брать совсем уж фантазийные картины). История очень сильно опирается на тот факт, что император Коммод не раз выходил на гладиаторскую арену. Однако известно, что он дрался только тогда, когда точно знал, что победит — его соперниками выставляли плохо обученных рабов. Фактически, он просто издевательски убивал людей, которые не могли ему толком сопротивляться. Коммод действительно умер от руки гладиатора — но при совсем других обстоятельствах. Боец на пенсии задушил его в бане. Ничего личного: ему заплатили.
Император Коммод был садистом, но папу не убивал.
Кроме того, как часто бывает в фильмах об античности, главный герой носит звание генерала в то время, как оно было введено только много веков спустя во Франции (а потом и других странах). Коммод в картине убивает своего отца — на деле тот умер от чумы. А особенно удивляют немецкие овчарки, участвующие в сюжете — порода, выведенная такой, какой мы её знаем, меньше двухсот лет назад.
И это никто не берёт в рассчёт ляпы операторской работы: постоянно появляющиеся в кадре предметы из нашего времени, от газовых баллонов до реактивных самолётов.
Троя
Хотя сама история снята по поэме «Илиада», известно, что поэма опирается на настоящие события — череду нападений менее развитых греков на более прогрессивный, но переживающий сложные времена город-государство Трою (Илион). Происходило это во времена Катастрофы Бронзового Века, когда перед варварами пришлось отступить многим развитым культурам из-за экологических проблем и экономического кризиса. Кроме того, создатели явно добивались большей реалистичности, выводя из истории богов и всяческое волшебство, так что ожидаешь такого же разворота и в сторону реалистичности деталей.
На излёте Бронзового Века доспехи выглядели немного по-другому.
Многие не имеют ничего против того, чтобы экранизация имела расхождение с оригиналом, но приметы времени действия стоило бы соблюдать тщательнее. Например, большие города того времени не было настолько большими, как показано в фильме. В Трое жило не больше десяти тысяч людей, что, конечно, грекам казалось колоссальным числом, но выглядело немного не так, как в фильме.
Трава в кадре выглядит так, словно её регулярно подстригает какой-нибудь английский добропорядочный горожанин, по траве бегают южноамериканские ламы, главные герои укрываются совершенно современным на вид зонтиком с металлическими спицами, а многих доспехов, показанных в кадре, вообще ещё не существовало — они относятся к гораздо более поздним изобретениям.
Монет, кстати, не знали ни троянцы, ни их неприятели. А в фильме их кладут на глаза Патроклу.
Храброе сердце
Только ленивый не удивился тому, что шотландец тринадцатого века в фильме ходит в килте. Современный килт был придуман почти четырьмя веками позже, старинная его версия, предположительно занесённая викингами, давно была отвергнута как языческая одежда, а в тринадцатом веке шотландцы носили самую обычную европейскую одежду — сообразно эпохе. Больше всего то, что украшало нижнюю часть обычного шотландца, напоминало современные лосины или чулки. Кроме того, давно был забыт и языческий обычай раскрашивать лицо перед боем.
Смущают и временные несостыковки. Уоллес никак не мог бы близко сойтись с королевой Изабеллой, поскольку во времена его мятежа ей было десять лет (разве что он был совсем извращенец). Впрочем, она в это время вообще жила во Франции. Наконец, нет никаких сомнений в том, что Уоллес не был крестьянином — в самом худшем случае можно считать, что он был сыном бедного рыцаря.
Кстати, в тринадцатом веке в английской армии не было единой формы.
Альфа
Хотя фильм, скорее, является фантазией на тему, как человек смог приручить животное, он всё же убеждает зрителя, что действие происходит во вполне конкретную эпоху — 20 000 лет назад. Кое-что об эпохе известно точно, а кое-что понятно, исходя из опыта более архаических сообществ и, в общем-то, здравого смысла.
Многие сцены в фильме нарушают именно здравый смысл. Например, поиски двумя отрядами следов стада бизонов. Вместо того, чтобы просто идти по степи, пока не обнаружатся следы, охотники на коленях ползают по траве, пытаясь отыскать следочек, и радуются, обнаружив одинокий комок навоза. После стада! Кто хоть раз видел, как проходит коровье стадо, никогда не поверит, что его след так трудно найти (и он будет отмечен одной-единственной порцией свежего навоза).
Главный герой фильма уже не блондин, как в других фильмах о каменном веке, но всё ещё выглядит как очень современный человек.
Очень своеобразно режиссёр представляет инициацию. Как известно, во время неё юношей истязают, так, что порой остаются шрамы. Однако в фильме парней просто бьют по почкам. На Земле пока неизвестно племени, признаком взрослого мужчины в котором была бы привычка мочиться с кровью. Целью инициации было буквально отбить страх и жалость, а не искалечить будущего воина и охотника.
Наконец — чем грешат все фильмы про каменный век — людей палеолита играют светлокожие европейцы, у многих из которых тонкие черты лица, в то время, как люди были ещё темнокожи, а черты лица стали мягче и тоньше сильно позже. В современных условиях гораздо легче отыскать актёров с условно подходящей внешностью, чем, например, в Европе пятидесятых. Жаль, что пока ни один режиссёр этим шансом не воспользовался.
Текст: Лилит Мазикина.
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