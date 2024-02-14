Дефектного питбуля выбросили на улицу, а он выжил и покорил Интернет смешными ушами-улитками

Около пяти лет назад в американский приют доставили десять брошенных щенков питбуля. Поначалу они казались абсолютно одинаковыми, и только через неделю стало заметно, что с одной из собачек кое-что не так. Её уши – словно две улитки. Или, может быть, как шутили работники приюта, она прилетела на машине времени из 1940-х годов? Ведь именно тогда были в моде подобные прически-рогалики. Вопрос о том, что дальше делать с такой странной собакой, показался волонтерам очень непростым.
Их бросили умирать
Государственный приют, в который попали маленькие питбули, опекает американская организация по пристройству кошек и собак Pit Sisters. Её сотрудники попытались выяснить, как малыши оказались на улице, но сделать это не удалось
Малыши могли умереть на улице, но им повезло. /Фото: dogdispatch.com
Порода питбуль, как известно, вызывает много споров. Одни считают её агрессивной, другие же, напротив, утверждают, что питы – благородные и умные животные, которые при должном воспитании становятся добрыми компаньонами и верным другом своего хозяина. В любом случае, владельцы собаки, родившей этих щенков, судя по всему, засомневались в том, что смогут их всех пристроить, и поэтому бросили их на улице.
Десять малышей были истощены и напуганы, к тому же, заражены паразитами. Щенкам было всего пять недель от роду и они нуждались в немедленной медицинской помощи.
Cначала Корица ничем не отличалась от братьев и сестёр. /Фото: dogdispatch.com
Сотрудники приюта быстро привели их в порядок – отмыли, откормили и отвезли в ветклинику. Малышей избавили от гельминтов и сделали им прививки. Щенки пришли в себя и спустя пару недель им стали подыскивать новые дома.
Уши-булочки
Ещё в первые дни пребывания маленьких питбулей в приюте волонтеры заметили, что один из них отличается от остальных – его уши удивительным образом закручены внутрь, и чем старше становился найдёныш, тем больше эти завитки становились похожи на знаменитые булочки с корицей. Причем данное мучное изделие они напоминали не только по своей закрученной форме, но и по цвету – уши у щенка светло-шоколадные. Малышку (это была девочка) так и назвали – Cinnamon, что переводится как «Корица».
Её уши всем напомнили булочки. /Фото: americanupbeat.com
«Корица очень дерзкая (в хорошем смысле), – рассказывала тогда журналистам президент Pit Sisters Джен Дин. – Она, действительно, милая и хорошо ладит с другими собаками. Ее уши как раз соответствуют ее характеру — она чудная и по-настоящему веселая. У меня такое ощущение, что Корица знает о том, что она – особенная.
Как ей нашли хозяев
Cотрудники приюта предполагали, что если девять щенков еще могут претендовать на новый дом, то Корица со своими странными ушами уж точно отпугнет потенциальных хозяев. И чтобы о ней узнало побольше любителей животных, они опубликовали фотографии Корицы в интернете. Реакция на снимки стала для волонтеров полной неожиданностью. Интернет-пользователи пришли в восторг от собаки с ушками-булочками. И вопреки пессимистичным прогнозам, тут же нашлась семья, которая изъявила желание взять её себе.
Корица обрела хозяев. /Фото: americanupbeat.com
Супруги, которые приехали за Корицей в приют, оказались опытными собачниками. На тот момент у них в семье уже жили три собаки, причем, это вовсе не маленькие диванные песики, а крупные псы. В общем, учить, как обращаться с серьезной породой, гостей приюта не пришлось.
Корица с радостью пошла на руки к своей будущей хозяйке, и волонтеры с легким сердцем отдали её в новый дом. Через некоторое время эти люди прислали в Pit Sisters фотографию, на которой вся семья – в сборе, и Корица сидит на руках у своей новой владелицы.
Сейчас у собачки всё хорошо, она отлично себя чувствует и вполне освоилась в компании четвероногих собратьев.
Собачка переехала в новый дом.
Кстати, брата Корицы, щенка по кличке Зик, взяла себе президент Pit Sisters Джен Дин – уж очень он ей приглянулся.
Что говорит наука
Мутация, при которой животное рождается с закрученными ушами, называется curl (от английского англ. «завиток») и обозначается как Cu. Правда, раньше было известно только о кошках с такой аномалией, в результате которой даже появилась новая кошачья порода – кёрл. Подобная мутация у собак – всё-таки очень редкое явление. Однако если говорить о кошках этой породы, то у них уши все-таки не так сильно закручены, как у щенка по кличке Корица.
Не опасная мутация. /Фото: heavenofanimals.com
Генетики считают, что данная мутация не сопряжена с проблемами со здоровьем. Так что столь необычные ушки, которые многие даже считают красивыми, не повлияют на качество жизни собачки: во всём остальном Корица – такой же питбуль, как и другие.
У кошек тоже встречаются самые разные мутации. Например, у кота Феди очень странные глаза. Но ему повезло: у него тоже любящие хозяева.
Текст: Анна Белова
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