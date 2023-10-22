Хотя бы раз в 2-3 месяца кухонные полотенца рекомендуется дезинфицировать, чтобы удалить бактерии. Обычная машинная стирка, даже на режиме с самой высокой температурой, не справляется с этой задачей до конца. Дополнительный плюс процедуры — полное удаление всех стойких и въевшихся пятен!
Что понадобится:
1 ст. л. соли;
1 ст. л. соды;
1-2 л воды.
Предварительно вручную простирайте полотенца с каплей жидкого средства для мытья посуды, чтобы удалить основные загрязнения. Можно также просто отправить их в стиральную машинку на режим стандартной стирки. Затем сложите полотенца в посуду, добавьте соль и соду.
Залейте водой так, чтобы она покрывала полотенца.
Доведите до кипения, уменьшите огонь до среднего, кипятите 5 минут.
Затем прополоскайте полотенца под проточной водой, отожмите и высушите. Они будут как новенькие! Кипячение с солью и содой убивает все вредоносные бактерии и полностью удаляет стойкие пятна с кухонных полотенец.
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Дезинфекция кухонных полотенец
Хотя бы раз в 2-3 месяца кухонные полотенца рекомендуется дезинфицировать, чтобы удалить бактерии. Обычная машинная стирка, даже на режиме с самой высокой температурой, не справляется с этой задачей до конца. Дополнительный плюс процедуры — полное удаление всех стойких и въевшихся пятен!
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