Дезинфекция кухонных полотенец

Хотя бы раз в 2-3 месяца кухонные полотенца рекомендуется дезинфицировать, чтобы удалить бактерии. Обычная машинная стирка, даже на режиме с самой высокой температурой, не справляется с этой задачей до конца. Дополнительный плюс процедуры — полное удаление всех стойких и въевшихся пятен!







Что понадобится:



1 ст. л. соли;



1 ст. л. соды;



1-2 л воды.



Предварительно вручную простирайте полотенца с каплей жидкого средства для мытья посуды, чтобы удалить основные загрязнения. Можно также просто отправить их в стиральную машинку на режим стандартной стирки. Затем сложите полотенца в посуду, добавьте соль и соду.







Залейте водой так, чтобы она покрывала полотенца.







Доведите до кипения, уменьшите огонь до среднего, кипятите 5 минут.







Затем прополоскайте полотенца под проточной водой, отожмите и высушите. Они будут как новенькие! Кипячение с солью и содой убивает все вредоносные бактерии и полностью удаляет стойкие пятна с кухонных полотенец.





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